CSGT Hà Nội hỗ trợ xe chở sản phụ vỡ ối đến bệnh viện

(VTC News) -

Ngày 3/9, Bệnh viện Phụ sản thông tin, mới đây bệnh viện vừa tiếp nhận và hỗ trợ sản phụ mang thai ngôi ngược vỡ ối trên đường.

Khoảng 19h ngày 19/8, trên đường đưa vợ đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, anh Phạm Hữu Anh bất ngờ gặp tình huống khẩn cấp khi vợ vỡ ối, trong khi thai nhi ở ngôi ngược và có dấu hiệu muốn chào đời ngay trên xe.

Trong lúc gia đình lo lắng tìm cách đến bệnh viện nhanh nhất, hai chiến sĩ cảnh sát giao thông thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội, kịp thời xuất hiện và hỗ trợ gia đình di chuyển đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Ngay khi xe đến bệnh viện, sản phụ được các bác sĩ, điều dưỡng, nữ hộ sinh nhanh chóng tiếp nhận và xử trí. Khoa Cấp cứu, Phòng Đẻ A2 cùng các ê-kíp trực phối hợp chuẩn bị phương án can thiệp, sẵn sàng ứng phó với tình huống cấp thiết.

Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời cùng sự phối hợp nhanh chóng của các lực lượng, mẹ và em bé đã vượt qua thời khắc nguy hiểm an toàn.

Sau sự việc, gia đình anh Phạm Hữu Anh gửi thư cảm ơn hai chiến sĩ cảnh sát giao thông đã hỗ trợ trên đường đưa vợ đi sinh, đồng thời bày tỏ sự cảm kích đối với các bác sĩ, điều dưỡng và nữ hộ sinh Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tận tình tiếp nhận, chăm sóc mẹ và bé.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thông tin, trong tháng 8 bệnh viện tiếp nhận và hỗ trợ 4 ca “đẻ rơi” trên đường tới bệnh viện.