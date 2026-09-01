Công trình duy nhất còn sót lại ở cửa khẩu Trung Quốc - Nepal sau lũ quét

(VTC News) -

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, chỉ có một tháp nước nằm trên vùng núi cao là công trình duy nhất còn sót lại tại khu vực cửa khẩu Gyirong nằm ở biên giới Trung Quốc - Nepal, nơi bị tàn phá bởi trận lũ lụt lớn cách đây gần một tuần.

Hình ảnh vệ tinh chụp trước và sau thảm họa cho thấy cơ sở biên giới phần lớn bị phá hủy bởi làn sóng băng, bùn và nước. Công tác sửa chữa khẩn cấp tại khu vực cũng đang gặp nhiều khó khăn khi máy xúc khó di chuyển và không thể hoạt động hiệu quả do địa hình có nhiều lối đi hẹp.

Công trình duy nhất còn sót lại tại cửa khẩu biên giới Gyirong giữa Trung Quốc và Nepal.

Theo Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, mưa liên tục nhiều ngày gây ra một số vụ sạt lở đất đá. Ngoài ra, do địa hình quanh co khiến công nghệ radar bị hạn chế nên chốt quan sát có bố trí nhân viên phụ trách an toàn được thiết lập với khoảng cách 10m một trạm.

Trước đó, trong cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn thông tin nước này sẽ cử chuyên gia nhận dạng ADN đến Nepal và gửi thiết bị xét nghiệm ADN, máy bay không người lái, thiết bị lọc nước cùng nhiều mặt hàng khác đang cần gấp.

Giới chức Nepal đang bị quá sức trước nhiệm vụ nhận dạng nạn nhân khi có nhiều người bị biến dạng đến mức không thể nhận diện và được tìm thấy cách xa nhà hàng chục, thậm chí hàng trăm km.

Theo Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia (NDRRMA) của Nepal, số người thiệt mạng do lũ lụt ở Nepal tăng lên 987 người. Số người mất tích giảm xuống 3.916 người và có 11.814 người được cứu sống cho đến nay.

Bộ Du lịch Nepal cũng công bố danh sách 583 người nước ngoài mất tích sau trận lũ quét kinh hoàng. Danh sách này nhấn mạnh quy mô toàn cầu của thảm kịch khi xuất hiện công dân của 38 quốc gia, bao gồm cả Mỹ.

Theo các nhà chức trách, ít nhất 461 người nước ngoài đến từ 23 quốc gia hiện đang mất tích ở phía biên giới Trung Quốc. Tổng cộng, những con số này đại diện cho hơn 1.000 người nước ngoài và gia đình của họ vẫn đang chờ đợi một sự kết thúc rõ ràng.