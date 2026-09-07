Công thức 'độc quyền' giúp Vịnh Tiên xóa hoàn toàn mùa thấp điểm du lịch biển

(VTC News) -

Tại Vịnh Tiên thuộc siêu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, bài toán kinh tế điểm đến được định nghĩa lại bằng công thức “độc quyền” kết hợp giữa ba tầng thiên nhiên nguyên bản và hệ sinh thái tiện ích quốc tế vận hành 365 ngày/năm.

Ba tầng thiên nhiên, ba dòng nhu cầu suốt quanh năm

Rào cản cố hữu của du lịch biển là tính mùa vụ và sự lệ thuộc vào thời tiết. Nhiều đô thị du lịch dù sở hữu bãi biển đẹp vẫn rơi vào cảnh đìu hiu vào mùa mưa bão, khiến dòng tiền khai thác của bất động sản nghỉ dưỡng bị đứt gãy. Để điểm đến phát triển lâu dài, việc tạo ra các nguồn cầu bổ trợ không trùng nhau về mặt thời gian và tệp khách là yếu tố sống còn.

Vịnh Tiên hóa giải rủi ro mùa vụ nhờ địa thế sinh thái ba tầng rừng - biển - hồ hiếm có. Nền tảng tự nhiên này được kỳ vọng là bệ đỡ cho ba dòng nhu cầu bổ trợ lẫn nhau, vận hành nối tiếp suốt 365 ngày/năm.

Ở phía Bắc, “Quận Nhất” mới của TP.HCM tựa lưng vào 75.000ha rừng ngập mặn Cần Giờ - Khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận - là nguồn lực cho khách khám phá sinh thái, nghiên cứu giáo dục và trải nghiệm văn hóa bản địa. Đây là nhóm khách dồi dào, di chuyển quanh năm và không bị chi phối bởi mùa cao điểm tắm biển.

Biển tại Vịnh Tiên không chỉ là đường chân trời hay nơi nghỉ dưỡng theo mùa, mà là một tài sản trải nghiệm có khả năng tạo ra nhiều lớp nhu cầu. Không gian biển rộng mở, khí hậu ven biển giàu ion âm và hệ tiện ích thể thao, nghỉ dưỡng đa dạng cho phép du khách chuyển từ tắm biển sang vận động, thư giãn, chăm sóc sức khỏe hay đơn giản là tận hưởng nhịp sống chậm bên đại dương.

Trong khi đó, biển hồ nước mặn Paradise Lagoon quy mô 800ha với nguồn nước lọc tự nhiên và 121km đường bờ biển dừa xanh cát trắng bao quanh siêu đô thị, ôm đến từng căn biệt thự lại mở ra không gian wellness, dưỡng lão hưu trí và thể thao nước phẳng lặng, an toàn trong mọi điều kiện thời tiết.

Môi trường sinh thái ba tầng rừng - biển - hồ tại Vịnh Tiên mang lại vi khí hậu trong lành vượt trội và tạo sức hút dòng khách phong phú suốt bốn mùa.

Cấu trúc ba tầng thiên nhiên này còn được đan cài bởi mạng lưới khoảng 370 công viên nội khu, 900km đường dạo bộ, cùng đường xe đạp chuyên biệt. Chúng không chỉ dẫn dắt bước chân du khách qua từng tầng cảnh quan mà còn mở ra không gian vận động thường nhật cho hàng chục nghìn cư dân tinh hoa nội khu - lớp khách hàng nền tảng giữ cho các hoạt động dịch vụ luôn nhộn nhịp ngay cả vào ngày thường.

Mạng lưới tiêu dùng khép kín giữ chân du khách

Một bãi biển đẹp có thể thu hút khách ghé thăm, nhưng để biến dòng khách vãng lai thành sức sống kinh tế thực tế thì yếu tố quyết định nằm ở hệ sinh thái trải nghiệm. Tại Vịnh Tiên, sự hiện diện của những đại tiện ích quy mô quốc tế chính là các “cỗ máy hút dòng khách”, phối hợp nhịp nhàng để chuyển hóa từng lượt ghé thăm thành chuỗi tiêu dùng và lưu trú liên hoàn.

Với gần 200 trò chơi, VinWonders Cần Giờ 122ha sẽ tạo lực hút đại chúng, mở ra chuyến du hành kỳ thú tới các miền lễ hội đặc sắc khắp thế giới, thế giới safari bán hoang dã cùng điểm nhấn công viên tuyết 5ha với ngọn núi tuyết nhân tạo cao 68m. Sự tương phản kỳ thú giữa mùa đông tuyết trắng và miền nhiệt đới duyên hải kích hoạt trí tò mò của du khách quốc tế và các gia đình suốt bốn mùa.

VinWonders Cần Giờ cùng hệ tiện ích lưu trú - thương mại tạo chuỗi trải nghiệm từ ngày sang đêm, chuyển hóa dòng khách thành nhu cầu lưu trú và chi tiêu.

Kề bên là tổ hợp MICE Sóng Xanh với nhà hát 5.000 chỗ, trung tâm hội nghị 10.000 khách, khu Expo 40.000m², Quảng trường lễ hội 60.000 người luôn sẵn sàng đón dòng khách đến dự họp, thưởng thức nghệ thuật và tham gia sự kiện.

Đặt cạnh hơn 30 khách sạn 5-6 sao và quốc tế, Outlet 20 ha, Vincom Mega Mall cùng các phố thương mại, những dòng khách này sẽ có lý do để kéo dài lưu trú và chi tiêu quanh năm.

Mỗi mắt xích tiện ích tại Vịnh Tiên hoạt động như một cỗ máy bổ trợ và chia sẻ khách hàng: khách MICE kéo dài hành trình để chơi golf; gia đình vui chơi VinWonders dễ dàng dùng bữa tại các tuyến phố thương mại và mua sắm tại Outlet.

Toàn bộ dòng chảy tiêu dùng này được dẫn dắt nhịp nhàng qua ba đại lộ lớn: Thời Đại 120m, Tương Lai 50m và Vịnh Tiên 41m, triệt tiêu hoàn toàn rủi ro xuất hiện những “ốc đảo tiện ích” biệt lập.

Hệ sinh thái tiện ích All-in-One vận hành 365 ngày/năm biến Vịnh Tiên thành tọa độ tích sản vững bền vượt mọi chu kỳ.

Lợi thế của Vịnh Tiên là cấu trúc không lệ thuộc vào một mùa, một tệp khách hay một tiện ích. Khi một dòng khách chậm lại, dòng khác có thể tiếp sức; khi trải nghiệm này kết thúc, trải nghiệm kế tiếp mở ra. Với bất động sản khai thác, khả năng tạo nhiều lý do để đến, ở lâu hơn và quay lại đáng giá hơn những khoảnh khắc đông khách nhất thời.

Đặc biệt, khi tuyến đường sắt tốc độ cao 350km/h giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Bến Thành về Cần Giờ chỉ còn 13 phút hoàn thành vào cuối năm 2028, “Quận Nhất” Vịnh Tiên sẽ chính thức thiết lập một hệ quy chiếu mới cho bất động sản khai thác thường xuyên.

Đó là nơi chất sống sinh thái, nhịp đập kinh tế trải nghiệm và di sản truyền đời cùng hội tụ để bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản vững bền qua nhiều thế hệ.