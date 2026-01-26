Công nghệ 26/1: Microsoft 365 gặp sự cố lớn, Pháp siết chặt mạng xã hội

(VTC News) -

Microsoft 365 gặp sự cố lớn

Microsoft vừa trải qua sự cố lớn khi các dịch vụ như Outlook, Teams và Azure đồng loạt ngừng hoạt động.

Nguyên nhân xuất phát từ lỗi hạ tầng tại Bắc Mỹ, khiến lưu lượng truy cập bị tắc nghẽn và gây ảnh hưởng toàn cầu. Sự cố này cho thấy mức độ phụ thuộc quá lớn vào một khu vực hạ tầng duy nhất.

Sự cố hạ tầng Microsoft khiến cả thế giới giảm năng suất làm việc một ngày. (Ảnh: Shutterstock)

Các chuyên gia nhận định vấn đề nằm ở sự khác biệt giữa Control Plane - bộ não điều phối, và Data Plane - hệ thống dự phòng dữ liệu. Khi “bộ não” gặp sự cố, mọi cơ chế dự phòng đều trở nên vô nghĩa.

Microsoft đã cố gắng điều hướng lưu lượng nhưng giải pháp tạm thời lại khiến tình hình thêm phức tạp.

Giải pháp lâu dài được đề xuất là kiến trúc dạng ô (cell-based architecture), chia nhỏ hạ tầng thành nhiều khu vực độc lập.

Tuy nhiên, việc áp dụng cho hệ thống khổng lồ như Microsoft 365 là thách thức lớn. Sự cố lần này là lời cảnh báo rằng chỉ một trục trặc nhỏ cũng có thể gây ra hỗn loạn toàn cầu.

ChatGPT trích dẫn từ Grokipedia của Elon Musk

OpenAI vừa được phát hiện đang sử dụng thông tin từ Grokipedia, một bách khoa toàn thư do Elon Musk và công ty xAI phát triển. Grokipedia ra mắt vào tháng 10/2025 sau khi Musk chỉ trích Wikipedia là thiên vị chống lại phe bảo thủ.

Nhiều nội dung trong Grokipedia được cho là sao chép từ Wikipedia, nhưng cũng có những điểm gây tranh cãi. Ví dụ, nó từng khẳng định phim khiêu dâm góp phần vào khủng hoảng AIDS, đưa ra “lý do ý thức hệ” để biện minh cho chế độ nô lệ và sử dụng những thuật ngữ miệt thị đối với người chuyển giới.

Theo Guardian, GPT-5.2 đã trích dẫn Grokipedia chín lần trong hơn mười hai câu trả lời khác nhau. Tuy nhiên, ChatGPT không dùng nguồn này cho các chủ đề nhạy cảm và dễ sai lệch như vụ bạo loạn ngày 6/1 hay dịch HIV/AIDS, mà chủ yếu xuất hiện trong các chủ đề ít phổ biến hơn, chẳng hạn như những nhận định về sử gia Richard Evans.

Điều đáng chú ý là không chỉ ChatGPT, mà Claude của Anthropic cũng được phát hiện tham chiếu đến Grokipedia. Trước phản ứng này, OpenAI cho biết họ “nhằm mục tiêu khai thác nhiều nguồn công khai và quan điểm khác nhau” để tạo ra câu trả lời.

Pháp đề xuất cấm mạng xã hội với trẻ dưới 15 tuổi

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa kêu gọi chính phủ đẩy nhanh tiến trình pháp lý để ban hành lệnh cấm mạng xã hội đối với trẻ em dưới 15 tuổi, dự kiến có hiệu lực từ tháng 9/2026. Ông nhấn mạnh: “Bộ não và cảm xúc của trẻ em không phải để bán hay bị thao túng bởi các nền tảng Mỹ hay thuật toán Trung Quốc.”

Tổng thống Macron đang nỗ lực bảo vệ thanh thiếu niên khỏi ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội. (Ảnh: Anessoft)

Theo báo cáo của cơ quan y tế Pháp, 90% trẻ từ 12 - 17 tuổi sử dụng smartphone hàng ngày, trong đó 58% dùng để truy cập mạng xã hội.

Việc tiếp xúc quá nhiều với nội dung độc hại có thể gây giảm tự tin, kích thích hành vi nguy hiểm như tự hại, sử dụng chất kích thích và thậm chí dẫn đến tự tử.

Ông Macron cũng đề xuất cấm điện thoại di động trong các trường trung học. Động thái này nối tiếp xu hướng toàn cầu, khi Anh và Australia cũng đang xem xét các biện pháp tương tự nhằm bảo vệ sức khỏe tâm thần của giới trẻ.