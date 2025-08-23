Công nghệ 23/8: YouTube Shopping thúc đẩy thương mại điện tử Việt Nam

(VTC News) -

YouTube Shopping thúc đẩy thương mại điện tử Việt Nam

Chỉ sau một năm ra mắt tại Việt Nam, YouTube Shopping đã góp phần thúc đẩy thời gian xem nội dung mua sắm tăng hơn 500%, đồng thời mở rộng cơ hội thương mại điện tử cho hàng nghìn nhà sáng tạo. Hơn 55% nhà sáng tạo đủ điều kiện đã tham gia chương trình tiếp thị liên kết, khai thác nguồn doanh thu mới và kết nối sâu sắc hơn với người xem.

YouTube Shopping đã thúc đẩy thời gian xem các nội dung liên quan đến mua sắm tại Việt Nam tăng vọt hơn 500%. (Nguồn: YouTube)

Hợp tác cùng Shopee, nền tảng ghi nhận hơn 2,4 triệu sản phẩm được gắn thẻ trong hàng triệu video. Với loạt tính năng mới như gắn thẻ sản phẩm trên video ngắn, hiển thị chính xác thời gian sản phẩm xuất hiện và lưu thông tin sản phẩm, YouTube đang khẳng định vai trò là động lực thúc đẩy thương mại sáng tạo và nền kinh tế số Việt Nam.

TikTok được gia hạn hoạt động tại Mỹ

TikTok tiếp tục hoạt động tại Mỹ sau khi thời hạn cấm được gia hạn thêm lần nữa. Mặc dù Quốc hội đã thông qua lệnh cấm TikTok nếu công ty mẹ ByteDance không bán cổ phần kiểm soát, nhưng đến nay, thời hạn thực thi đã được gia hạn ba lần.

Một điện thoại đang sử dụng TikTok. (Nguồn: AP)

Lần gia hạn tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 17/9. Trong khi các cuộc đàm phán chuyển nhượng vẫn chưa ngã ngũ, việc gia hạn liên tục cho thấy khả năng TikTok bị cấm tại Mỹ trong thời gian tới là rất thấp.

Lần gần nhất, tổng thống Mỹ Donald Trump đã hé lộ có nhóm nhà đầu tư tiềm lực có thể mua lại TikTok. Nhưng hiện tại, vẫn chưa có động thái rõ ràng minh chứng cho điều này.

Ra mắt kính thực tế hỗn hợp đầu tiên của vivo

Hãng công nghệ vivo đã chính thức ra mắt sản phẩm kính thực tế hỗn hợp (Mixed Reality – MR) đầu tiên mang tên vivo Vision Discovery Edition, đánh dấu bước tiến chiến lược trong lĩnh vực điện toán không gian và công nghệ nhập vai.

Kính thực tế ảo đầu tiên của vivo. (Nguồn: vivo)

Với trọng lượng chỉ 398g, chiều cao 83 mm và độ dày 40 mm, thiết bị nhỏ hơn 26% so với mức trung bình ngành. Sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn, tối ưu cho sử dụng hằng ngày, kết hợp cùng hệ điều hành OriginOS Vision cho phép người dùng chuyển từ thao tác “chạm màn hình” sang “chạm và thu phóng”.

Hiệu năng của thiết bị cũng được nâng cấp mạnh mẽ nhờ chip Qualcomm Snapdragon® XR2+ Gen 2, với hiệu suất GPU gấp 2,5 lần và hiệu suất AI gấp 8 lần so với thế hệ trước. Điều này cho phép render không gian tốc độ cao, phục vụ đa dạng các kịch bản như giải trí, thể thao điện tử, trò chơi và công việc.

UN Women mở trường AI dành riêng cho nữ giới

Trước nguy cơ phụ nữ bị bỏ lại phía sau trong cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo, UN Women đã ra mắt một chương trình đào tạo trực tuyến mang tên “AI School” nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng AI cho các nhà lãnh đạo nữ, doanh nhân, nhà hoạt động vì công lý khí hậu và chuyên gia tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Phụ nữ đang bị thiếu đại diện trong dữ liệu huấn luyện AI, ít tham gia vào quá trình thiết kế hệ thống, và có nguy cơ mất việc cao hơn nam giới. Một báo cáo của ILO cho thấy AI có thể thay thế gần 10% công việc do nữ giới đảm nhiệm tại các quốc gia thu nhập cao, so với chỉ 3,5% đối với nam giới.

Người sáng lập chương trình, Emad Karim, cho biết mục tiêu của trường là giúp phụ nữ trở nên “biết chữ AI” – hiểu rõ mô hình, rủi ro và tiềm năng của công nghệ này. Chương trình giảng dạy bao gồm từ kiến thức nền tảng đến đạo đức AI và kỹ thuật tạo lệnh (prompt engineering).

Theo UN Women, gần một nửa trong số 133 hệ thống AI được phân tích có biểu hiện thiên kiến giới, duy trì các vai trò truyền thống hoặc định kiến. Việc nam giới chiếm đa số trong ngành kỹ thuật AI cũng góp phần làm phụ nữ “gần như vô hình” trong lĩnh vực này.