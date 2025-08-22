Bộ Khoa học và Công nghệ giới thiệu logo mới

(VTC News) -

Tại sự kiện gặp mặt các cán bộ hưu trí nhân kỷ niệm 80 năm thành lập ngành bưu điện ngày 22/8 tại Đà Nẵng, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ra mắt logo mới, đánh dấu bước tiến quan trọng trong khát vọng đổi mới và phát triển.

Logo mới của Bộ KH&CN khơi gợi tinh thần sáng tạo của Việt Nam. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Logo mới được thiết kế với ba vòng tròn mang ba màu sắc chủ đạo: Vàng, Trắng và Xanh. Màu Vàng đại diện cho Đất, biểu trưng cho sự thịnh vượng, trung tâm, bền vững, cùng với lịch sử và truyền thống. Màu vàng thể hiện tinh thần tận tụy, trung dũng và nghĩa tình của ngành khoa học và công nghệ.

Màu Xanh biển tượng trưng cho Trời, trí tuệ, sự sáng tạo và nghiên cứu khoa học. Màu xanh không chỉ thể hiện sự bền bỉ và khả năng thích ứng mà còn nhấn mạnh tinh thần vươn ra toàn cầu, thể hiện sự tiên phong, sáng tạo và đột phá trong lĩnh vực công nghệ.

Trong khi đó, màu Trắng đại diện cho Người, thể hiện các giá trị chuẩn mực, kỷ cương, minh bạch, khách quan và trung thực trong quản lý Nhà nước. Màu trắng cũng biểu trưng cho sự tinh khiết và thuần khiết của trí tuệ và đạo đức.

Ở trung tâm logo là hình ảnh ngôi sao vàng, tượng trưng cho sự bất biến, lịch sử, truyền thống và mục tiêu thịnh vượng. Vòng tròn nguyên tử chuyển động đại diện cho khoa học công nghệ, với các biểu tượng như nguyên tử là Khoa học, chip bán dẫn (AI và công nghệ cốt lõi của CMCN lần thứ 4), và vệ tinh (viễn thông, hạ tầng số, chuyển đổi số).

Ngoài ra, vòng tròn 101010 chuyển động biểu trưng cho công nghệ số và dữ liệu.

Tên gọi của Bộ mang nội hàm bao gồm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cuối cùng, vòng tròn âm dương xoay vần tượng trưng cho sự chuyển động không ngừng, đổi mới và sự bổ trợ lẫn nhau giữa âm và dương.