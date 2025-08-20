Khởi công hai dự án quốc gia phục vụ chuyển đổi số và công nghệ cao

(VTC News) -

Ngày 19/8, hai công trình trọng điểm quốc gia gồm Trung tâm Dữ liệu An Khánh và Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được khởi công xây dựng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng công nghệ và nghiên cứu khoa học của đất nước.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện khởi công, khánh thành 250 dự án tại 34 tỉnh/thành phố trên toàn quốc, với tổng mức đầu tư lên tới 1,28 triệu tỷ đồng, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Phối cảnh 3D của Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. (Nguồn: Viettel)

Với tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng trên diện tích 13 ha, Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển tại Hòa Lạc sẽ hoàn thiện hệ sinh thái nghiên cứu – thiết kế – chế thử – sản xuất các sản phẩm công nghệ cao “Made in Vietnam”. Dự kiến hoàn thành vào năm 2030, trung tâm sẽ tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như Công nghệ chế tạo động cơ hành trình, UAV, vệ tinh viễn thám, radar phục vụ quốc phòng; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây trong phát triển thiết bị, phần mềm và nền tảng công nghệ.

Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, tích hợp yếu tố thông minh, xanh, bền vững, đảm bảo an toàn và bảo mật tuyệt đối, dự kiến thu hút khoảng 2.500 nhân sự chất lượng cao, góp phần hiện đại hóa quân đội và nâng cao năng lực nghiên cứu quốc gia.

Phối cảnh 3D của Trung tâm dữ liệu An Khánh. (Nguồn: Viettel)

Trung tâm Dữ liệu An Khánh được xây dựng trên diện tích 1,9 ha với tổng vốn đầu tư 17.500 tỷ đồng, trung tâm này có công suất thiết kế 60MW và kỳ vọng trở thành trung tâm dữ liệu lớn nhất miền Bắc. Giai đoạn 1 sẽ vận hành từ quý II/2026, hướng tới mục tiêu trở thành Trung tâm Dữ liệu Siêu quy mô (Hyperscale Data Center) vào năm 2030.

Công trình đạt tiêu chuẩn Uptime Tier III, tích hợp AI, hệ thống an ninh 5 lớp và công nghệ làm mát hiện đại, hướng tới mục tiêu Net Zero của Chính phủ. Đây sẽ là hạ tầng cốt lõi phục vụ chuyển đổi số quốc gia, hỗ trợ Chính phủ, Bộ Quốc phòng và các doanh nghiệp lớn triển khai các ứng dụng AI và công nghệ số ở quy mô toàn quốc.

Hai công trình đều được đầu tư, xây dựng bởi tập đoàn Viettel. Đây không chỉ là biểu tượng cho sự phát triển công nghệ và quốc phòng hiện đại, mà còn là nền tảng bền vững cho các thế hệ tương lai, góp phần nâng cao vị thế khoa học – công nghệ của Việt Nam trên trường quốc tế.