Doanh nghiệp viễn thông phải ngăn chặn thông tin trái pháp luật tại sự kiện A80

Đây là một yêu cầu trong công văn số 3993/BKHCN – CVT của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) gửi các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng lưới vào ngày 19/8/2025 về việc đảm bảo thông tin liên lạc dịp Quốc khánh 2/9.

Theo đó, Bộ KH&CN yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông là VNPT, Viettel, MobiFone, FPT, CMC…phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng mạng lưới viễn thông và Internet để gửi, phát tán thông tin có nội dung trái pháp luật, phát tán vi rút phá hoại các cổng/trang thông tin điện tử.

VNPT đã lắp đặt 5.500 trạm phát sóng di động 3G/4G/5G trên địa bàn các phường có địa điểm diễn ra sự kiện trên địa bàn Hà Nội. (Ảnh: VNPT)

Các doanh nghiệp viễn thông phải sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn, cảnh báo người sử dụng dịch vụ về các hành vi lừa đảo trên không gian mạng của các đối tượng lợi dụng mạng viễn thông thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản để chủ động phòng, tránh.

Bộ KH&CN yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông có hạ tầng mạng lưới tăng cường các phương án đảm bảo thông tin liên lạc, xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, viên chức, người lao động trực đảm bảo thông tin liên lạc trong kỳ nghỉ Lễ. Đồng thời, triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn mạng lưới; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc của cơ quan Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và người sử dụng dịch vụ viễn thông trong dịp này.

Cùng với đó là xây dựng kế hoạch mở rộng dung lượng đường truyền, băng thông kết nối trong nước và quốc tế đảm bảo không bị nghẽn mạng tại các thời điểm có lượng thuê bao truy cập lớn.

Viettel lắp đặt 1.700 trạm 5G với tốc độ trải nghiệp gấp 10 lần 4G tại các điểm diễn ra sự kiện A80. (Ảnh: Viettel)

Ngoài ra, Bộ KH&CN cũng yêu cầu các đơn vị như VNPT, Viettel, MobiFone tăng cường các xe BTS lưu động đến các khu vực tập trung đông người như quảng trường, công viên, vườn hoa, phố đi bộ, các khu vực bắn pháo hoa, tổ chức Lễ kỷ niệm, đặc biệt là tại các khu vực tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành của các lực lượng để sẵn sàng bổ sung lưu lượng phát sinh, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, không bị nghẽn mạng, đáp ứng tối đa nhu cầu liên lạc của người sử dụng dịch vụ viễn thông.

Doanh nghiệp cũng phải sẵn sàng các phương án xử lý sự cố, ứng cứu thông tin, ứng cứu lẫn nhau giữa các doanh nghiệp trên cùng địa bàn khi cần thiết (roaming, chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng …) nhằm đảm bảo đáp ứng tối đa nhu cầu phát sinh về dịch vụ viễn thông của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người sử dụng dịch vụ.

Cùng với đó là đảm bảo tốt an ninh, an toàn, phòng - chống cháy nổ tại cơ quan, đơn vị trong dịp nghỉ Lễ. Sẵn sàng các phương án đảm bảo thông tin liên lạc trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn nếu xảy ra thiên tai, thảm họa đột xuất trong dịp nghỉ Lễ.