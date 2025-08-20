Chủ tịch CT Group hé lộ bí quyết thành công thương vụ 5.000 UAV sang Hàn Quốc

(VTC News) -

Trong cuộc chia sẻ riêng với giới truyền thông mới đây, ông Trần Kim Chung - Chủ tịch Tập đoàn CT Group, Thành viên Hội đồng tư vấn thuộc Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - cho biết thương vụ xuất khẩu 5.000 UAV sang Hàn Quốc, trị giá hàng trăm triệu USD của tập đoàn, được coi là dấu mốc lịch sử, chứng minh UAV Việt Nam đã đủ sức bước ra thị trường quốc tế.

Đây cũng là hợp đồng UAV lớn nhất từ trước tới nay của một doanh nghiệp Việt Nam, mở ra cơ hội để CT Group tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo ông Chung, để có được thành quả trên là nhờ vào cả một quá trình nỗ lực của CT Group trong một thập kỷ qua.

Từ những thất bại đến bước ngoặt công nghệ

Theo chia sẻ của ông Trần Kim Chung, Tập đoàn CT Group bắt đầu nghiên cứu UAV từ năm 2016 – 2017, đầu tư nhiều kỹ sư và nguồn lực. Song, giai đoạn đầu gặp vô vàn khó khăn, trong đó có những thất bại lớn do chưa làm chủ chuỗi công nghệ.

“Chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội vì phụ thuộc linh kiện nhập khẩu, nhưng cũng từ đó nhận ra chỉ có tự chủ công nghệ mới đi đường dài”, ông Chung nói.

Ông Trần Kim Chung - Chủ tịch Tập đoàn CT Group, Thành viên Hội đồng tư vấn thuộc Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. (Ảnh: CT Group)

Chủ tịch CT Group thẳng thắn cho biết, hành trình gần một thập kỷ nghiên cứu UAV đã trải qua ít nhất hai lần thất bại lớn, khi dự án tưởng như thành công nhưng cuối cùng phải dừng lại vì các lý do: Thiếu tiếng nói chung với cổ đông, COVID-19, tốc độ nghiên cứu không theo kịp nhu cầu của thị trường...

Chính từ những thất bại ấy, CT Group thay đổi chiến lược, rút ra bài học sâu sắc về việc làm chủ công nghệ lõi ngành UAV và phải đảm bảo được tốc độ nghiên cứu phải nhanh hơn tốc độ thay đổi của thị trường. Đến nay, tập đoàn đã xây dựng 5 nhà máy UAV gần Đại học Quốc gia TP.HCM, đồng thời chuẩn bị xây một trung tâm không gian quy mô tại TP.HCM với sức chứa tới 10.000 kỹ sư R&D, triển khai Công viên Khoa học tại Bình Chánh và 1 nhà máy UAV tại Tây Ninh có quy mô lớn nhất châu Á. Đây được coi là nền tảng để Việt Nam tạo ra hệ sinh thái UAV khép kín, từ nghiên cứu – sản xuất – thử nghiệm cho đến ứng dụng thực tế.

UAV chữa cháy HEXAROTOR FIREFIGHTING UAV của CT Group. (Ảnh: CT Group)

Sau gần một thập kỷ kiên trì, CT Group đã giới thiệu khoảng 16 dòng UAV cho cả dân sự và quốc phòng. Các sản phẩm trải rộng từ UAV phục vụ nông nghiệp, logistic, giám sát an ninh cho đến UAV chuyên dụng trong lĩnh vực quốc phòng. Điểm nhấn quan trọng là sản phẩm UAV mới được thiết kế và phát triển 100% bởi kỹ sư Việt Nam, dự kiến ra mắt từ đầu năm sau. UAV thế hệ này thuộc phân khúc hạng nặng, tải trọng từ 60 đến 300 kg, có khả năng giám sát giao thông, nhận diện và theo dõi phương tiện vi phạm, hỗ trợ lực lượng chức năng truy đuổi, đồng thời ngăn chặn hành vi nguy hiểm – những tính năng vốn chỉ xuất hiện trong công nghệ UAV cao cấp của các cường quốc.

Một thành quả khác là khả năng tự chủ đến 85% linh kiện và bộ phận quan trọng. Trước đây, phần lớn linh kiện phải nhập khẩu khiến chi phí tăng cao và tiềm ẩn rủi ro bảo mật. Giờ đây, từ chip điện tử, bo mạch đến hệ thống điều khiển bay, CT Group đều có thể sản xuất trong nước, giúp UAV “Made in Vietnam” vừa giảm giá thành, vừa nâng cao độ an toàn, đồng thời khẳng định năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

UAV Phòng cháy CT-SURVEY COMPACT 5KG. (Ảnh: CT Group)

Theo ông Chung, thành công hôm nay không chỉ đến từ đầu tư tài chính mà còn là thành quả của hàng trăm kỹ sư trẻ miệt mài nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, kiên trì vượt qua thất bại để từng bước đặt dấu ấn công nghệ Việt trên bản đồ UAV thế giới.

Thương vụ nghìn chiếc và bài toán tương lai

Ngay sau khi hợp đồng xuất khẩu 5.000 UAV sang Hàn Quốc được ký kết, Chính phủ bày tỏ quan tâm và khuyến khích CT Group tham gia gói tín dụng 500.000 tỷ đồng nhằm mở rộng đầu tư, phát triển sản phẩm. Theo ông Trần Kim Chung, sự đồng hành của Chính phủ là động lực quan trọng để doanh nghiệp tự tin tăng tốc, bởi UAV vừa phục vụ dân sự vừa có thể đáp ứng nhu cầu quốc phòng.

Để chuẩn bị cho hợp đồng lớn này, CT Group đã triển khai kế hoạch sản xuất với công suất tối đa tại các nhà máy. Hiện tại, Tập đoàn đã có 5 nhà máy sản xuất UAV và đang có kế hoạch xây dựng một Trung tâm không gian tại TP.HCM, với sức chứa cho 10.000 kỹ sư để nghiên cứu và thử nghiệm các công nghệ liên quan đến kinh tế không gian tầm thấp. Bên cạnh đó, một nhà máy UAV tại Tây Ninh cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị để triển khai.

Một góc nhà máy CT UAV. (Ảnh: CT Group)

Với những lợi thế đó, trước mắt CT Group ưu tiên các dòng UAV hạng nặng có tải trọng từ 60 đến 300 kg – loại phương tiện đang được Hàn Quốc quan tâm để ứng dụng trong cả logistic và giám sát an ninh.

Song song với đầu tư công nghệ, tập đoàn coi phát triển nguồn nhân lực là chiến lược dài hạn. “Chúng ta có lực lượng lao động trẻ dồi dào, nhưng cần thêm thời gian để nâng cao kỹ năng và nhận thức về UAV. Đây là yếu tố then chốt để hình thành ngành công nghiệp UAV bền vững”, ông Chung nhấn mạnh.

Thực tế cho thấy, thị trường UAV tại Việt Nam và khu vực đang tăng trưởng mạnh. Từ nông nghiệp, logistic, giám sát an ninh đến cứu hộ cứu nạn, UAV ngày càng chứng minh giá trị ứng dụng rộng rãi. Với thương vụ nghìn chiếc cùng khả năng tự chủ công nghệ, UAV Việt Nam có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, vốn lâu nay do Mỹ, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc thống trị.

Tuy nhiên, Chủ tịch CT Group cũng thừa nhận con đường phía trước còn nhiều thách thức. Việt Nam cần một khung chính sách đồng bộ cho UAV, từ quản lý không phận, tiêu chuẩn an toàn đến cơ chế hỗ trợ tài chính – đầu tư. Ông Chung đề xuất thành lập một cơ quan quản lý chung về công nghệ UAV, nhằm tránh chồng chéo thủ tục hành chính và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

“Thành công không đến trong một sớm một chiều. Nó được xây dựng từ hàng chục thất bại, từ những bài học phải trả giá bằng thời gian và tiền bạc. Nhưng chúng tôi tin UAV ‘Made in Vietnam’ sẽ tiến xa, khi có sự đồng hành của Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và thế hệ kỹ sư trẻ đầy nhiệt huyết”, ông Chung khẳng định.

Ngày 12/8/2025, trong sự kiện Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc (Seoul, Hàn Quốc), dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok, Tập đoàn CT Group Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác xuất khẩu 5.000 máy bay không người lái (UAV) với một công ty công nghệ máy bay không người lái mới nổi ở Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên, Việt Nam có đơn hàng xuất khẩu 5.000 máy bay không người lái (UAV) cho Hàn Quốc.