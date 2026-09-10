Công an Lạng Sơn vượt đồi, cáng người phụ nữ ngã cây đi cấp cứu

(VTC News) -

Ngày 10/9, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, chiều 9/9, Công an xã Điềm He phối hợp với Trạm Y tế và Ban Chỉ huy Quân sự xã đưa một phụ nữ bị thương khi thu hái hồi ra khỏi khu vực đồi núi để chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu.

Khoảng 14h50 cùng ngày, Công an xã Điềm He nhận tin báo người dân phát hiện một phụ nữ nằm bất động dưới gốc cây hồi tại khu vực đồi trên địa bàn. Nạn nhân được xác định là chị H.T.L. (SN 1988, trú thôn Phù Huê, xã Điềm He).

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Điềm He cùng các lực lượng sử dụng cáng đưa người bị nạn vượt qua khu vực đồi dốc. (Ảnh: Công an Lạng Sơn)

Nạn nhân gặp nạn sâu trong khu vực đồi hồi, cách đường chính khoảng 1 km. Địa hình đồi dốc, đường đi khó khăn, xe cứu thương không thể tiếp cận nên việc đưa nạn nhân ra ngoài gặp nhiều trở ngại.

Ngay sau khi nhận tin, Công an xã Điềm He huy động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, đồng thời liên hệ Trạm Y tế và Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp hỗ trợ.

Các lực lượng nhanh chóng tiếp cận vị trí nạn nhân, kiểm tra tình trạng, sơ cứu và cố định nạn nhân trước khi di chuyển. Sau đó, mọi người sử dụng cáng, thay nhau vượt quãng đường đồi dốc khoảng 1 km đưa chị H.T.L. ra vị trí xe cứu thương chờ sẵn.

Nạn nhân sau đó được đưa lên xe cứu thương chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu. Hiện chị H.T.L. đã tỉnh và đang được chăm sóc, điều trị.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc thu hái hồi, chị H.T.L. không may ngã từ trên cây xuống. Khu vực xảy ra sự cố nằm trên đồi, vắng người qua lại. Một người dân đi rừng phát hiện nạn nhân và lập tức thông báo cho Công an xã Điềm He.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Điềm He hỗ trợ đưa người bị nạn lên xe cứu thương. (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Việc lực lượng Công an xã nhanh chóng tiếp cận, phối hợp sơ cứu và trực tiếp cáng nạn nhân vượt địa hình hiểm trở góp phần rút ngắn thời gian đưa người bị nạn đến cơ sở y tế.

Công an xã Điềm He khuyến cáo người dân khi lao động tại khu vực đồi núi, đặc biệt trong quá trình leo cây, thu hái hồi, cần sử dụng phương tiện bảo hộ phù hợp, chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn.

Tại những khu vực xa khu dân cư, ít người qua lại, người dân không nên làm việc một mình; cần thông báo cho người thân về nơi làm việc và mang theo phương tiện liên lạc để kịp thời yêu cầu hỗ trợ khi xảy ra sự cố.