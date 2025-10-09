Đời sống

8 giờ vật lộn kéo thuyền vượt núi, băng dòng lũ xiết cứu 3 người mắc kẹt

Thứ Năm, 09/10/2025 21:14:55 +07:00

(VTC News) - Để giải cứu 3 người mắc kẹt trên mái nhà giữa dòng nước lũ chảy xiết ở Bắc Ninh, các chiến sĩ Quân khu 1 cùng hàng chục người dân mất 8 tiếng đưa thuyền vượt núi.

8 giờ vật lộn kéo thuyền vượt núi, băng dòng lũ xiết cứu 3 người mắc kẹt - 1

Khoảng 19h ngày 8/10, các chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh khu vực 2, Quân khu 1 thực hiện việc vận chuyển tiếp tế cho bà con trong khu vực xã Tiên Lục thì nhận được tin báo có 3 người dân mắc kẹt giữa dòng lũ dữ.

8 giờ vật lộn kéo thuyền vượt núi, băng dòng lũ xiết cứu 3 người mắc kẹt - 2

Các chiến sĩ Quân khu 1 lập tức cơ động xuồng máy tới hiện trường để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

8 giờ vật lộn kéo thuyền vượt núi, băng dòng lũ xiết cứu 3 người mắc kẹt - 3

Tại thôn Tân Lập, hàng chục thanh niên cùng người dân và lực lượng an ninh cơ sở cùng tham gia quá trình cứu nạn cứu hộ.

8 giờ vật lộn kéo thuyền vượt núi, băng dòng lũ xiết cứu 3 người mắc kẹt - 4

Mọi người hợp lực để đưa những chiếc xuồng nặng 1,2 tấn lên thùng xe Kamaz chuyên dụng của quân đội.

8 giờ vật lộn kéo thuyền vượt núi, băng dòng lũ xiết cứu 3 người mắc kẹt - 5

Mọi người cẩn thận đưa động cơ của xuồng lên thùng xe Kamaz.

8 giờ vật lộn kéo thuyền vượt núi, băng dòng lũ xiết cứu 3 người mắc kẹt - 6

20h ngày 8/10, lực lượng chức năng xác định được vị trí người dân mắc kẹt đang nằm trong khu vực biệt lập, khó di chuyển.

8 giờ vật lộn kéo thuyền vượt núi, băng dòng lũ xiết cứu 3 người mắc kẹt - 7

Để giải cứu 3 người bị nạn, các chiến sĩ cùng người dân phải mất hơn 8 tiếng băng qua nhiều đoạn đường khó khăn.

8 giờ vật lộn kéo thuyền vượt núi, băng dòng lũ xiết cứu 3 người mắc kẹt - 8

Để kéo chiếc thuyền nặng 1,2 tấn, chiến sĩ cùng người dân phải sử dụng các thân gỗ làm con lăn kéo từng chút một.

8 giờ vật lộn kéo thuyền vượt núi, băng dòng lũ xiết cứu 3 người mắc kẹt - 9

Quãng đường kéo thuyền qua núi gần 2km, với nhiều cung đường dốc, sạt lở, gồ ghề.

8 giờ vật lộn kéo thuyền vượt núi, băng dòng lũ xiết cứu 3 người mắc kẹt - 10

Đến 3h ngày 9/10, chiếc thuyền được kéo đến vùng hạ lưu nhưng nước lũ chảy quá xiết cùng trời tối khiến việc cứu nạn vô cùng khó khăn.

8 giờ vật lộn kéo thuyền vượt núi, băng dòng lũ xiết cứu 3 người mắc kẹt - 11

Đến 12h cùng ngày, lực lượng cứu nạn cứu hộ tiếp cận và cứu được hai hộ gia đình mắc kẹt bao gồm 2 vợ chồng và 1 người dân mắc kẹt trên mái nhà đến nơi an toàn.

8 giờ vật lộn kéo thuyền vượt núi, băng dòng lũ xiết cứu 3 người mắc kẹt - 12

Theo cơ quan khí tượng, lũ trên sông Cầu tại Bắc Ninh đang lên, tình trạng ngập lụt có thể kéo dài 2-3 ngày tới.

Minh Đức
