Công an Đà Nẵng tìm bị hại của cựu nhân viên ngân hàng có hành vi lừa đảo

(VTC News) -

Ngày 21/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn thành phố do Trần Thị Cẩm Hoa (SN 1990, trú thôn 3, xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi) thực hiện.

Trần Thị Cẩm Hoa bị khởi tố, bắt giam. (Ảnh: C.A)

Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối tháng 12/2025, khi đang làm nhân viên tín dụng tại một ngân hàng trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng, do cần tiền trả nợ cá nhân, Hoa đưa ra thông tin gian dối về việc mượn tiền để tất toán khoản vay ngân hàng, rút Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang thế chấp để bán, sau đó sẽ hoàn trả tiền cho người cho vay.

Tin tưởng thông tin trên, trong các ngày 29 và 30/12/2025, bà H.T.D. (trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) chuyển cho Hoa tổng cộng 3,63 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Hoa không thực hiện như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền để trả các khoản nợ cá nhân. Sau đó, Hoa chỉ trả lại cho bà D. hơn 1,249 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Cẩm Hoa về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đề nghị cá nhân, tổ chức nào là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi của Trần Thị Cẩm Hoa thì liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, địa chỉ 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng hoặc Điều tra viên Trương Công Sơn, số điện thoại 0935.345.227 để được tiếp nhận, hướng dẫn giải quyết.