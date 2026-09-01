Công an cảnh báo nhận quần áo tặng miễn phí có thể tiếp tay quảng cáo cờ bạc

(VTC News) -

Qua công tác rà soát, nắm tình hình, Công an xã Nật Sơn (Phú Thọ) phát hiện một số thanh thiếu niên tại thôn Bờ Rường, xã Nật Sơn mặc trang phục có in các logo như “QQ88”, “F88”, “C168”, “Hii88”, “188m”.

Xác minh ban đầu, một số logo có dấu hiệu liên quan các website cung cấp, quảng bá hoạt động cờ bạc trực tuyến, tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để quảng bá, thu hút người tham gia trên không gian mạng.

Ngày 25/8, Công an xã Nật Sơn xác minh 7 trường hợp thanh thiếu niên, sinh từ năm 2008 đến 2012, cùng trú tại địa phương.

Qua làm việc, các trường hợp cho biết đã tải một số trò chơi điện tử về điện thoại để giải trí. Trong quá trình tải, sử dụng ứng dụng, những thanh, thiếu niên này được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân, địa chỉ liên hệ, số điện thoại; sau đó được gửi tặng miễn phí các bộ quần áo có in logo nêu trên thông qua dịch vụ giao hàng.

Lực lượng công an chưa phát hiện hành vi tham gia đánh bạc trực tuyến; chưa phát hiện giao dịch chuyển tiền qua ví điện tử hoặc tài khoản ngân hàng có liên quan hoạt động đánh bạc.

Những thanh thiếu niên nhận quà tặng là quần áo in logo liên quan website cờ bạc trực tuyến. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Trước nguy cơ các đối tượng, website cờ bạc trực tuyến có thể lợi dụng hình thức tặng quà, phát tán trang phục có in logo để quảng bá, tạo sự tò mò, thu hút người truy cập, công an xã Nật Sơn tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở các trường hợp trên và vận động người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, nâng cao cảnh giác; không tham gia các trò chơi có tính chất cờ bạc, không quảng bá, cổ súy hoặc tiếp tay cho hoạt động cờ bạc trực tuyến dưới bất kỳ hình thức nào.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân, nhất là các bậc phụ huynh và thanh thiếu niên không truy cập, đăng ký tài khoản hoặc tham gia các trò chơi có hình thức được - thua bằng tiền, tài sản hoặc hiện vật có giá trị trên không gian mạng.

Người dân không tùy tiện cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ, thông tin tài khoản khi tải, cài đặt hoặc sử dụng các ứng dụng, trò chơi không rõ nguồn gốc.

Công an tỉnh Phú Thọ lưu ý người dân cảnh giác với các hình thức tặng quà, trang phục, vật phẩm có gắn logo, mã QR, đường link dẫn đến các website có dấu hiệu tổ chức, quảng bá cờ bạc trực tuyến; không đăng tải, chia sẻ, quảng bá hoặc giới thiệu các nội dung này nhằm lôi kéo người khác truy cập, tham gia.

Khi phát hiện hoạt động quảng cáo, lôi kéo, dụ dỗ tham gia cờ bạc trực tuyến, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.