Tin mới

'Cơn ác mộng' thiếu chip đẩy Apple vào thế gọng kìm giữa 2 siêu cường Apple đang đứng trước bài toán khó khi căng thẳng Mỹ - Trung làm rung chuyển chuỗi cung ứng chip toàn cầu.

Cái gì có thể mở cửa mà không cần tay, đóng cửa mà không cần chốt? Không ít người đọc qua câu đố và nói đơn giản nhưng khi đưa ra đáp án lại ngập ngừng suy nghĩ mãi.

HLV Kim Sang-sik: Tuyển Việt Nam vẫn còn thiêu sót, cần xem lại HLV Kim Sang-sik cho rằng tuyển Việt Nam vẫn phải phân tích kỹ những thiếu sót dù thắng Malaysia 2-0 ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

Thất tịch 2026 là ngày nào, thứ mấy? Ngày Thất tịch là dịp gắn với chuyện tình Ngưu Lang - Chức Nữ với ý nghĩa đẹp đẽ về tình yêu, lòng chung thủy và khát vọng gia đình đoàn tụ.

Cherry Nhật hơn 4 triệu đồng/trái được trồng cầu kỳ thế nào? Cherry Sato Nishiki (Nhật Bản) được chăm sóc vô cùng tỉ mỉ từ che mưa bằng nhà kính chuyên dụng, dùng bạt phản quang dưới gốc và thu hoạch hoàn toàn bằng tay.

Giá vàng hôm nay 17/8: Dự báo tuần mới tiếp tục tăng Sáng 17/8, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.377 USD/ounce, tăng 2 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá xăng dầu hôm nay 17/8: Không biến động Lúc 6h ngày 17/8, giá dầu WTI ở mức 82,40 USD/thùng, giá dầu Brent của Mỹ ở mức 88,52 USD/thùng, không thay đổi so với phiên giao dịch trước.

Dự báo thời tiết 17/8: Miền Bắc ngày nắng nóng, từ đêm bước vào đợt mưa lớn Ngày 17/8, trung du và đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, từ đêm, Bắc Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng kéo dài.

Cục Hàng không: Chuyến bay VN34 va quệt đuôi khi cất cánh, 287 người an toàn Cục Hàng không thông tin tất cả 271 hành khách và 16 thành viên tổ bay của chuyến bay VN34 đều an toàn sau sự cố, không ai bị thương.

Arsenal thắng Man City 3-0, giành Siêu cúp Anh Tối 16/8, Arsenal đánh bại Man City với tỷ số 3-0 để giành danh hiệu Community Shield - Siêu cúp Anh 2026.

Lịch thi đấu bán kết ASEAN Cup 2026: Việt Nam đấu với Malaysia khi nào? Chi tiết lịch thi đấu vòng bán kết ASEAN Cup 2026 mới nhất: Danh sách trận đấu, giờ thi đấu, kênh phát sóng trực tiếp trận Việt Nam đấu với Malaysia.

Trực tiếp họp báo Malaysia vs Việt Nam: HLV Kim Sang-sik phát biểu Trực tiếp buổi họp báo sau trận đấu Việt Nam vs Malaysia trong khuôn khổ vòng bán kết ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 2-0: Xuân Son ghi bàn, Patrik thoát thẻ đỏ Đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia với tỷ số 2-0 ngay trên sân khách trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 tối 16/8.

Trực tiếp bóng đá Arsenal 3-0 Man City: Odegaard ghi bàn Trực tiếp bóng đá Arsenal vs Man City (21h ngày 16/8): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Arsenal đấu với Man City tranh Siêu cúp Anh Community Shield 2026.