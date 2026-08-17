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Xuất bản ngày 17/08/2026 07:00 AM
Xuất bản ngày 17/08/2026 07:00 AM

'Cơn ác mộng' thiếu chip đẩy Apple vào thế gọng kìm giữa 2 siêu cường

(VTC News) -

Apple đang đứng trước bài toán khó khi căng thẳng Mỹ - Trung làm rung chuyển chuỗi cung ứng chip toàn cầu.

VTC News
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