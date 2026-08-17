'Cơn ác mộng' thiếu chip đẩy Apple vào thế gọng kìm giữa 2 siêu cường

Apple đang đứng trước bài toán khó khi căng thẳng Mỹ - Trung làm rung chuyển chuỗi cung ứng chip toàn cầu.
Không ít người đọc qua câu đố và nói đơn giản nhưng khi đưa ra đáp án lại ngập ngừng suy nghĩ mãi.
HLV Kim Sang-sik cho rằng tuyển Việt Nam vẫn phải phân tích kỹ những thiếu sót dù thắng Malaysia 2-0 ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.
Ngày Thất tịch là dịp gắn với chuyện tình Ngưu Lang - Chức Nữ với ý nghĩa đẹp đẽ về tình yêu, lòng chung thủy và khát vọng gia đình đoàn tụ.
Cherry Sato Nishiki (Nhật Bản) được chăm sóc vô cùng tỉ mỉ từ che mưa bằng nhà kính chuyên dụng, dùng bạt phản quang dưới gốc và thu hoạch hoàn toàn bằng tay.
Sáng 17/8, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.377 USD/ounce, tăng 2 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.
Lúc 6h ngày 17/8, giá dầu WTI ở mức 82,40 USD/thùng, giá dầu Brent của Mỹ ở mức 88,52 USD/thùng, không thay đổi so với phiên giao dịch trước.
Ngày 17/8, trung du và đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, từ đêm, Bắc Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng kéo dài.
Cục Hàng không thông tin tất cả 271 hành khách và 16 thành viên tổ bay của chuyến bay VN34 đều an toàn sau sự cố, không ai bị thương.
Tối 16/8, Arsenal đánh bại Man City với tỷ số 3-0 để giành danh hiệu Community Shield - Siêu cúp Anh 2026.
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Trực tiếp buổi họp báo sau trận đấu Việt Nam vs Malaysia trong khuôn khổ vòng bán kết ASEAN Cup 2026.
Đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia với tỷ số 2-0 ngay trên sân khách trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 tối 16/8.
Trực tiếp bóng đá Arsenal vs Man City (21h ngày 16/8): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Arsenal đấu với Man City tranh Siêu cúp Anh Community Shield 2026.
Một xe khách không giữ khoảng cách, tông 2 xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai chiều 16/8, khiến 1 người bị thương, 3 phương tiện hư hỏng.
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