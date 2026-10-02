12 phút hỗn loạn đến nghẹt thở trên máy bay Flydubai khiến ông Trump ngỡ ngàng

(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả 12 phút hỗn loạn trên chuyến bay Flydubai là một tình huống đặc biệt nguy hiểm, khi máy bay bất ngờ lao xuống hơn 5.000 m chỉ trong vài phút và được đưa trở lại trạng thái cân bằng ngay trước khi có thể xảy ra thảm họa.

“Chiếc máy bay lao dốc gắt với một góc độ khó tin, gắt đến mức bánh lái đuôi đã bị xé toạc khỏi thân máy bay”, ông Trump phát biểu trước các phóng viên. “Máy bay vốn không được thiết kế để bay ở tốc độ cao đến mức đó và tình trạng này đã vượt xa giới hạn”.

Hành động nhanh trí của cơ trưởng cùng các hành khách đã giúp ngăn chặn thảm họa trên không, khi cơ phó cố gắng làm rơi máy bay. Dù vậy, khi nhớ lại 12 phút hỗn loạn, nhiều người vẫn không thể tin được chuyện đã xảy ra là đời thật chứ không phải là phim điện ảnh.

Phi công bị tấn công đã có cuộc nói chuyện qua điện thoại với Thủ tướng Ấn Độ Modi.

12 phút hỗn loạn trên chuyến bay Flydubai

Khoảng 9h21 sáng giờ Dubai: Máy bay bất ngờ lao xuống

Theo dữ liệu của Flightradar24, chuyến bay FZ1073 của Flydubai khởi hành từ Dubai đi Tel Aviv lúc 7h05 sáng theo giờ địa phương hôm 30/9, sau đó tăng lên độ cao khoảng 34.000 feet (hơn 10.000 m).

Hơn hai giờ sau, máy bay bất ngờ bắt đầu hạ độ cao rất nhanh, rồi lại tăng lên trước khi tiếp tục lao xuống lần thứ hai.

Hành khách Adam Polo, người đi cùng vợ và hai con nhỏ, kể với CNN rằng ban đầu cú rơi giống như máy bay đi qua một vùng nhiễu động bình thường. “Nhưng chỉ sau một giây, bạn cảm nhận được tốc độ hạ độ cao và gia tốc của cú lao xuống không hề bình thường”.

Hành trình chuyến bay.

Theo Polo, điện, hệ thống giải trí và điều hòa trên máy bay đều ngừng hoạt động. “Những người đang đứng ở lối đi hoặc đang đi vào nhà vệ sinh đều ngã xuống. Bất kỳ ai không ngồi trên ghế đều bị ngã. Nó giống như chuyến tàu lượn siêu tốc điên rồ nhất mà bạn từng trải qua, nhưng mạnh hơn gấp nghìn lần”.

Chỉ trong khoảng hai phút, máy bay đã mất hơn 17.000 feet (khoảng 5.100 mét) độ cao. Các hành khách sau đó kể lại rằng trong khoang máy bay xảy ra cảnh hỗn loạn, nhiều người la hét và máy bay rung lắc dữ dội.

Video do một hành khách trên chuyến bay Flydubai ghi lại cho thấy khoảnh khắc hỗn loạn khi máy bay lao xuống gần 4.300 m trong chưa đầy 30 giây; nữ hành khách Miriam Ohayon hoảng loạn nói: “Tôi sẽ không chết. Tôi sẽ được gặp mẹ”, trong khi có một số tiếng la hét.

Khoảng 09h21-09h23: Cơ phó tấn công cơ trưởng

Trong lúc máy bay lao xuống, cuộc vật lộn xảy ra trong buồng lái. Cơ phó đã tấn công và dùng dao đâm cơ trưởng Smit Machchhar. Machchhar kể rằng ông bất ngờ thấy mình nằm trên sàn buồng lái, bị thương nghiêm trọng. Dù mất nhiều máu, cơ trưởng vẫn cố tìm cách mở cửa buồng lái để những người bên ngoài có thể tiếp cận.

“Tôi nằm trên sàn, bị thương, nhưng tự nhủ rằng phải cố thêm một lần nữa để mở cánh cửa từ bên trong”.

Cửa buồng lái được khóa trong suốt chuyến bay và chỉ phi công mới có thể mở. Tuy nhiên, dù bị thương và chảy nhiều máu, Machchhar vẫn cố với tới cơ chế mở cửa.

“Tất nhiên, tôi phải chiến đấu để giữ mạng sống, nhưng đồng thời tôi sẽ không để những người khác phải chết”, Machchhar nói với ông Modi - Thủ tướng Ấn Độ.

Hành khách trên chuyến bay gặp sự cố. (Ảnh chụp từ video)

Khoảng 09h23: Hành khách phát hiện cuộc vật lộn, xông vào buồng lái

Ngay sau khi cơ trưởng mở được cửa, hành khách Tzvika Manes cho biết vợ ông, lúc đó đang đưa con gái nhỏ vào nhà vệ sinh ở phía trước máy bay, nghe thấy tiếng la hét và tiếng vật lộn trong buồng lái.

Khi bà báo cho tiếp viên hàng không, cơ trưởng ngã qua cửa buồng lái trong lúc cơ phó vẫn đang tấn công ông. Manes đưa con gái ra ngoài rồi chạy tới buồng lái để hỗ trợ.

Theo Spielman, một số hành khách nhận ra có chuyện bất thường cũng lập tức chạy lên phía trước. Họ nhìn thấy cơ trưởng bị thương nằm dưới sàn, trong khi cơ phó đứng trước bảng điều khiển và liên tục đập phá các thiết bị.

Hành khách Asaf Rajuan, một trong những người khống chế cơ phó, nói vụ việc “giống như trong phim”. “Tôi không nghĩ một chuyện như thế này có thể xảy ra ngoài đời”.

Hành khách Yaniv Hayun (phải), một trong số những người tham gia giúp đỡ, gặp Thủ tướng Israel.

Một hành khách khác là Yaniv Hayun, người mà ông Trump ban đầu gọi là “thợ sửa ống nước Israel”, kể rằng ông cùng Manes và Rajuan đã xông vào buồng lái.

“Khi tôi bước vào, kẻ tấn công đang ở bên cần điều khiển, giữa hai ghế. Không có phi công nào ngồi trên ghế. Tôi túm lấy kẻ đó, khống chế và kéo hắn ra ngoài”, Hayun cho biết cơ phó dường như đang cố phá hỏng các hệ thống điều khiển trong buồng lái.

Sau khi cơ phó bị kéo ra khoang hành khách, một số người tiếp tục khống chế ông ta. Một số hành khách dùng dây tai nghe để trói cơ phó. Người này được cho là liên tục hét lên: “Giết tôi đi!”.

Cơ trưởng kể lại trải nghiệm trên máy bay.

Khoảng 09h24: Hành khách cấp cứu cơ trưởng

Trong lúc các hành khách khống chế cơ phó, nha sĩ Shota Musayev, người đang trên đường từ Trung Quốc trở về Israel, chạy lên buồng lái để giúp cơ trưởng. “Khi nghe tiếng la hét, khoảng 10 giây sau tôi chạy tới. Tôi không chờ đợi. Khi bước vào buồng lái, phi công trong tình trạng rất xấu, chảy rất nhiều máu, đặc biệt là ở vùng đầu”.

Musayev cho biết ông là bác sĩ duy nhất trên máy bay và đã cố gắng cầm máu, ổn định huyết áp cho cơ trưởng. Ông tin rằng việc cấp cứu ngay trên máy bay đã góp phần cứu sống Machchhar.

“Đó là những khoảnh khắc vô cùng khó khăn, nhưng cùng với một vài người dũng cảm trên máy bay, chúng tôi đã ngăn chặn được một tình huống rất gần với thảm họa”.

Musayev cũng giúp trói tay và chân cơ phó để đảm bảo người này không thể tiếp tục tấn công.

Hình ảnh trên chuyến bay.

Khoảng 09h25-09h27: Khách giành quyền điều khiển máy bay

Sau khi kéo cơ phó ra khỏi buồng lái, Hayun lập tức quay trở lại ghế lái. Khi đó, máy bay vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm và chưa có phi công nào ngồi điều khiển.

“Tôi quay lại đó, nắm lấy cần điều khiển và bắt đầu kéo cần lên”. Hayun nói ông thường xem chương trình truyền hình Canada Mayday, chuyên tái hiện các vụ tai nạn hàng không.

Trong thời điểm máy bay đang lao xuống, Hayun đã cố gắng đưa máy bay trở lại trạng thái ổn định. Sau đó, một phi công khác đang đi trên máy bay và ngồi ở phía sau đã tiến lên buồng lái để tiếp quản. “Máy bay bắt đầu ổn định hơn một chút, rồi phi công nói với tôi rằng anh ấy sẽ tiếp quản”.

Chuyến bay FlyDubai thay thế chở hành khách đến Israel. (Ảnh: Reuters)

09h28: Phi hành đoàn phát tín hiệu khẩn cấp

Lúc 05:28 GMT, máy bay phát mã transponder 7700, mã quốc tế báo hiệu tình trạng khẩn cấp. Khi đó, máy bay đang bay gần biên giới Ả Rập Xê Út - Jordan.

09h33: Máy bay ổn định ở độ cao khoảng 4.570 m

Theo Flightradar24, đến 05:33 GMT, khoảng 12 phút sau khi bắt đầu lao xuống, máy bay đã ổn định ở độ cao khoảng 15.000 feet (4.570 m). Hai phút sau, lúc 05:35 GMT, mã transponder được chuyển sang 7500, tín hiệu cho thấy máy bay có thể đang bị can thiệp trái phép.

Máy bay sau đó quay về phía tây, vào không phận Jordan trong thời gian ngắn rồi quay trở lại hướng Ả Rập Xê Út.

09h44: Máy bay xin hạ cánh khẩn cấp

Khi máy bay tiếp cận Tabuk, kiểm soát không lưu nhận được yêu cầu từ FZ1073 xin hạ cánh khẩn cấp. Mã transponder sau đó được chuyển trở lại 7700, cho thấy tình trạng khẩn cấp chung.

Phản ứng của hành khách khi máy bay hạ cánh an toàn.

10h58 GMT: Máy bay hạ cánh an toàn

Gần bốn giờ sau khi cất cánh, chiếc Flydubai FZ1073 hạ cánh tại Tabuk, Ả Rập Xê Út.

Các nhân viên y tế và lực lượng an ninh đã chờ sẵn để tiếp nhận 174 người trên máy bay, trong đó có cơ phó bị khống chế, cơ trưởng bị thương và Hayun - hành khách đã tạm thời tham gia điều khiển máy bay trong thời điểm nguy cấp.

Chỉ trong khoảng 12 phút, chiếc máy bay đã trải qua một chuỗi sự cố đặc biệt nghiêm trọng: lao xuống hơn 5.000 mét, cuộc tấn công xảy ra trong buồng lái, cơ trưởng bị thương, hành khách xông vào khống chế cơ phó, một hành khách tạm thời nắm cần điều khiển, một phi công khác tiếp quản và đưa máy bay trở lại trạng thái ổn định.

Sau đó, chuyến bay tiếp tục hành trình trong tình trạng khẩn cấp và cuối cùng hạ cánh an toàn tại Tabuk.