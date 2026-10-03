UAE gọi vụ tấn công máy bay Flydubai là 'hành động khủng bố nguy hiểm'

(VTC News) -

Ngày 2/10, ông Anwar Gargash, Cố vấn cấp cao của Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed, lên tiếng về vụ tấn công trên chuyến bay Flydubai từ Dubai tới Tel Aviv. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Gargash mô tả đây là một “hành động khủng bố nguy hiểm, có nguy cơ dẫn đến thảm họa”.

Ông Gargash dành lời ca ngợi cơ trưởng Ấn Độ Smit Machchhar, người bị cơ phó mang quốc tịch Oman đâm nhiều nhát khi cố ngăn người này làm máy bay rơi.

“Phi công người Ấn Độ của Flydubai, Sumit Machhar, xứng đáng nhận được mọi lời ngợi khen. Khi đối mặt với một hành động khủng bố nghiêm trọng có nguy cơ dẫn đến thảm họa, anh đã thể hiện rõ lòng dũng cảm và tinh thần trách nhiệm. Sự chuyên nghiệp cùng ý thức đạo đức trong thời khắc nguy hiểm nhất khiến anh trở thành một người hùng thực sự.

Thay vì đưa ra những cách lý giải đơn giản hoặc lan truyền các thuyết âm mưu về vụ việc, cần duy trì sự cảnh giác và chủ động phòng ngừa nguy cơ từ chủ nghĩa cực đoan và khủng bố”, ông Anwar Gargash viết trên mạng xã hội X.

Ông Anwar Gargash, Cố vấn cấp cao của Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed, mô tả vụ tấn công trên chuyến bay Flydubai là “hành động khủng bố nguy hiểm”. (Ảnh: AP)

Động cơ của cơ phó vẫn đang được điều tra. Một nguồn tin nắm được thông tin về cuộc điều tra nói với Reuters rằng các quan chức Israel dự kiến thẩm vấn nghi phạm người Oman.

Một quan chức chính phủ Israel cho biết các điều tra viên nước này sẽ tham gia cuộc điều tra do UAE chủ trì, phối hợp với giới chức UAE nhằm làm rõ diễn biến vụ việc, động cơ và lý lịch của nghi phạm.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 2/10 cho rằng những thông tin về vụ việc đang dần trở nên rõ ràng hơn. Ông nói cơ phó đã trải qua quá trình cực đoan hóa và có ý định làm máy bay rơi cùng những người trên khoang.

“Hiện tại, chúng tôi đang làm rõ liệu hắn có được ai đó phái đi hay không. Và bất kỳ ai đứng sau hắn sẽ phải trả giá đắt”, ông Netanyahu tuyên bố.

Tính đến ngày 2/10, truyền thông Israel cho biết giới chức nước này nghiêng về khả năng cơ phó hành động theo kiểu “sói đơn độc”. Chưa có kết luận chính thức về động cơ cũng như việc nghi phạm có nhận chỉ đạo từ bên ngoài hay không.