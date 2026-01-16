Chuyên gia lý giải vì sao các cặp đôi thường chia tay vào đầu năm mới?

(VTC News) -

Các thống kê ở Mỹ cho thấy số lượng lớn các cặp đôi yên ấm trong năm cũ có xu hướng chia tay vào tháng 1. Hiện tượng này được biết đến với cái tên “Hiệu ứng chia tay tháng 1”. Đây không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tiến sỹ Mark Travers, nhà tâm lý học người Mỹ, làm việc tại trung tâm Awake Therapy, đưa ra 3 nguyên nhân.

"Bùng nổ" cảm xúc

Trong kỳ nghỉ lễ như Giáng sinh hay tiệc cuối năm, nhiều cặp đôi tự tạo áp lực phải luôn tỏ ra hạnh phúc để duy trì không khí ấm cúng khi gặp mặt gia đình và bạn bè. Dù mối quan hệ thực tế có đang "cơm không lành, canh không ngọt", nhiều người vẫn chọn cách nhẫn nhịn, tự nhủ cứ ráng đợi qua hết lễ rồi tính, để tránh làm hỏng ngày vui chung.

Các nghiên cứu cho thấy con người có xu hướng kìm nén thể hiện cảm xúc. Nhiều người cho rằng việc quá thành thật chia sẻ cảm xúc là không nên. Đây là chiến thuật điển hình giúp mỗi cá nhân duy trì vỏ bọc ổn định trong mối quan hệ. Nói cách khác, nhiều cặp đôi biết có gì đó không ổn, nhưng họ chọn cách chưa lên tiếng gay.

Tháng 1 thường là thời điểm bùng nổ cảm xúc dẫn đến chia tay. (Ảnh: Forbes)

Tuy nhiên khi đến tháng 1, áp lực phải duy trì vỏ bọc ổn định cũng biến mất. Những mâu thuẫn vốn bị dồn nén bấy lâu bắt đầu bùng phát. Vì vậy, những cuộc chia tay vào đầu năm thường không phải là quyết định bốc đồng, mà là hệ quả tất yếu của quãng thời gian dài phải gồng mình "diễn" vai hạnh phúc đến mức kiệt sức. Đây đơn giản là cái giá của việc nhẫn nhịn quá lâu, đến mức không thể hàn gắn được nữa.

Mong muốn điều mới

Về mặt tâm lý, năm mới thường được coi là cột mốc quan trọng để mỗi người nhìn lại và thay đổi chính mình. Những ngày đặc biệt như sinh nhật, lễ kỷ niệm hay năm mới thúc đẩy con người hành động thay đổi cuộc sống. Các nhà tâm lý học gọi đây là "Hiệu ứng khởi đầu mới".

Tuy nhiên, tinh thần "năm mới - cái tôi mới" này đôi khi lại trở thành con dao hai lưỡi đối với những mối quan hệ đang trên đà rạn nứt. Khi coi năm mới như chương sách mới của cuộc đời, nhiều người bắt đầu khắt khe hơn trong việc đánh giá liệu đối phương có thực sự phù hợp để đồng hành với mình trong tương lai hay không.

Nhiều người coi năm mới là lúc chấm dứt mối quan hệ cũ, bắt đầu cuộc tình mới. (Ảnh: Unsplash)

Trong quá trình đánh giá quá khứ để xây dựng phiên bản tốt đẹp hơn của bản thân, những mối quan hệ độc hại hoặc không còn gắn kết thường bị xem là dư thừa và cần được để lại phía sau. Để tự do, hạnh phúc hơn, nhiều người sẵn sàng chia tay ngay lập tức để kiếm tình yêu mới.

Căng thẳng tăng cao

Trái với lầm tưởng rằng kỳ nghỉ lễ là thời gian để thư giãn, đây thực tế là giai đoạn các cặp đôi dễ đối mặt với căng thẳng nhất. Từ việc cân đối chi tiêu, lo toan chuyện hai bên nội ngoại cho đến xoay xở với lịch trình dày đặc, các mâu thuẫn rất dễ nảy sinh.

Ngày thường thì có người căng thẳng, có người nhường nhịn. Ngày lễ thì cả hai đều căng thẳng, không ai nhường ai. Những áp lực này làm lộ rõ những lỗ hổng và sự lệch pha trong mối quan hệ. Nếu không thể tìm được tiếng nói chung hay sự chia sẻ gánh nặng, các cặp đôi sẽ sớm nhận ra mình vốn dĩ không thuộc về nhau sau những cuộc cãi vã triền miên cuối năm.

Thậm chí, nhiều người cay đắng nhận ra sự thật phũ phàng rằng ở một mình còn thoải mái hơn là tiếp tục đồng hành với đối phương. Khi đó, tháng 1 chỉ đơn giản là thời điểm họ thẳng thắn nói chuyện và chia tay.