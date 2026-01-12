Chán ngấy hẹn hò online, nhiều phụ nữ 'thà dắt chó đi dạo còn hơn yêu đương'

(VTC News) -

Quá thất vọng các ứng dụng hẹn hò, những cuộc trò chuyện xã giao nhạt nhẽo và vô số “quy tắc” ngầm, ngày càng nhiều phụ nữ ở New York (Mỹ) thừa nhận họ thà dành thời gian với chó còn hơn bước vào những buổi hẹn hò truyền thống.

Với họ, việc dắt một chú chó đi dạo, chơi đùa ở công viên hay ngồi trong quán cà phê lại mang đến cảm giác trọn vẹn, dễ chịu và không phán xét, điều mà nhiều buổi hẹn hò qua ứng dụng không còn đảm bảo.

Khi “hẹn hò” không còn là đi gặp người

Giống như rất nhiều phụ nữ độc thân khác ở New York, Lauren Wire cho biết, cô đã quá mệt mỏi với những người đàn ông hời hợt và những cuộc gặp gỡ thiếu chiều sâu. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa cô từ bỏ hoàn toàn việc hẹn hò.

Một chiều 3/1, Wire tìm đến một trong những “địa điểm hẹn hò” quen thuộc của mình, không phải quán bar hay nhà hàng, mà là một trung tâm cứu hộ thú cưng địa phương, nơi cho phép người dân đăng ký “mượn” những chú chó được giải cứu để đưa đi dạo, chơi đùa hoặc đồng hành trong ngày.

“Ứng dụng hẹn hò có thể dần trở thành một mục khác trong danh sách việc cần làm, trong khi thời gian dành cho chú chó lại mang đến cảm giác đơn giản, trọn vẹn và không phán xét", Wire chia sẻ với tờ The Post. Cô nói đùa thêm: “Ngoài ra, chó cũng ít nói hơn".

Wire, làm việc trong lĩnh vực quan hệ công chúng, là một trong số ngày càng nhiều người độc thân ở New York đang từ bỏ những buổi tán tỉnh bên ly rượu để dành thời gian cho chó tại các trung tâm cứu hộ như Animal Care Centers of NYC (ACC) hay Best Friends Animal Society.

Lauren Wire đã chán ngấy các ứng dụng hẹn hò, cô ấy thích ôm chó hơn.

Một phụ nữ ngoài 30 tuổi sống tại Manhattan (Mỹ), đã độc thân hơn một năm, nói với The Post rằng cô thấy hẹn hò ở New York “khó điều hướng hơn những nơi khác”.

“Có quá nhiều lựa chọn đến mức đôi khi mọi người quên mất cách sống trọn vẹn từng khoảnh khắc", cô chia sẻ. Với cô, việc liên tục quẹt ứng dụng, nhắn tin, sắp xếp lịch hẹn khiến hẹn hò dần giống một công việc hơn là trải nghiệm cảm xúc.

Wire cũng có cảm nhận tương tự: “Tôi từng hẹn hò với nhiều người không đến nỗi tệ, chỉ là họ dễ quên hoặc quên nhắn tin trả lời. Nếu bạn đã biết điều gì làm mình hạnh phúc, thì rất dễ hiểu tại sao lại việc đặt lịch hẹn hò có thể không tốt", cô nói.

Và với Wire, điều khiến cô hạnh phúc chính là dành thời gian bên những chú chó.

"Hẹn hò” không áp lực

Theo Wire, những buổi dành thời gian cho chó mang tính có chủ đích và thư giãn, hoàn toàn trái ngược với cảm giác căng thẳng của một buổi hẹn hò tồi tệ. Cô nhấn mạnh, đây không phải “từ bỏ hẹn hò” mà là lựa chọn dành thời gian theo cách khiến bạn cảm thấy thoải mái trong khoảnh khắc đó.

“Chắc chắn là có sự kiệt sức về mặt cảm xúc trong chuyện hẹn hò. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, mọi người luôn theo đuổi điều tiếp theo, khu phố tiếp theo, lựa chọn tiếp theo, đến nỗi ngay cả buổi hẹn ‘tốt’ cũng có thể mang cảm giác như một giao dịch", Wire nói.

Ngược lại, thứ không mang tính trao đổi, cũng không khiến ta mệt mỏi về mặt cảm xúc có thể chỉ đơn giản là cái vẫy đuôi vui vẻ và nụ hôn ướt át từ một chú chó.

Thông qua các chương trình như BoroughBreak hay Adventure Buddy, người tham gia có thể đăng ký dẫn chó ở trại cứu hộ đi dạo, đến công viên, quán cà phê hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời. Điều này không chỉ giúp người độc thân tạm quên việc lướt ứng dụng, những cuộc trò chuyện xã giao vốn khiến hẹn hò trở thành công việc toàn thời gian, mà còn giúp những chú chó được ra ngoài hít thở không khí trong lành và giao lưu.

Sam Kersnick cảm thấy hạnh phúc hơn khi ở bên những chú chó ở trại cứu hộ hơn là đi hẹn hò với các chàng trai.

Sam Kersnick, 28 tuổi, sống tại Brooklyn, (Mỹ), cho biết cô đã ngừng sử dụng các ứng dụng hẹn hò suốt 2 năm qua.

“Sau mỗi lần tương tác, tôi đều ra về với cảm giác hoàn toàn mất hy vọng. Những buổi hẹn hiếm hoi mà tôi từng tham gia đều không dẫn đến kết quả gì và tôi cảm thấy mình đang lãng phí thời gian, tiền bạc, năng lượng”, Kersnick chia sẻ với The Post.

Ngược lại, việc dành thời gian với một chú chó ở trại cứu hộ lại rất vui và khiến cả hai đều cảm thấy thoải mái.

Với Kersnick, ý tưởng dành cả ngày đưa chó con đến công viên, quán cà phê hay nhà hàng hấp dẫn hơn nhiều so với việc cố gắng làm quen với một người yêu tiềm năng mà cô cho là nhạt nhẽo.

Khi thú cưng “vượt mặt” trong hẹn hò

Những phụ nữ này không phải là số ít. Nghiên cứu cho thấy, gần một nửa số người nuôi chó thừa nhận họ thích dành thời gian với thú cưng của mình hơn là đi hẹn hò. Thậm chí, 33% số người đang trong mối quan hệ cho biết, họ tin mình hợp với chó hơn là với người yêu.

Theo Tiến sỹ Shamyra Howard, chuyên viên tư vấn tâm lý lâm sàng và chuyên gia về sức khỏe tình dục tại We-Vibe, lý do không chỉ nằm ở sự đáng yêu của động vật.

“Việc dành cả ngày với một chú chó mang lại điều mà hầu hết các cuộc hẹn hò qua ứng dụng không đảm bảo, đó là sự đền đáp về mặt cảm xúc ngay lập tức.

Chó rất nhất quán. Chúng vui mừng khi thấy bạn. Chúng không cố gắng thể hiện bản thân hay cân nhắc xem chúng có thích bạn đủ hay không. Không có áp lực phải chứng tỏ. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu và thư thái cho hệ thần kinh rồi", bà nói với The Post.

Wire đồng tình với quan điểm này: “Bạn sẽ ra về với cảm giác mình đã tạo ra tác động tích cực và nhận được hạnh phúc vô điều kiện, điều không phải lúc nào cũng được đảm bảo sau buổi hẹn hò đầu tiên".

Theo Tiến sỹ Howard, xu hướng “hẹn hò với chó” không đồng nghĩa với việc quay lưng hoàn toàn với tình yêu.

“Mọi người đang nhận ra rằng họ không cần phải luôn trong trạng thái theo đuổi chỉ vì họ độc thân. Sự thân mật không liên quan đến tình cảm cũng rất quan trọng. Một chú chó mang lại sự gần gũi, tiếng cười, sự quan tâm và cảm giác được quan tâm", bà nói.

Với nhiều người, những buổi đi dạo trong công viên, ném bóng hay đơn giản là ngồi bên một chú chó đang thở đều mang lại cảm giác kết nối mà họ không tìm thấy trong các cuộc hẹn vội vã.

Cole Reifsnider cũng đồng tình với ý kiến ​​cho rằng chó con là người bạn đồng hành tuyệt vời khi không có nhu cầu hẹn hò.

Tình yêu đến từ trại cứu hộ

Không phải ai chọn “hẹn hò với chó” cũng đóng chặt cánh cửa với tình yêu. Cole Reifsnider, 30 tuổi, là một trong số những người may mắn tìm được bạn đời nhờ tình yêu chung dành cho chó.

Cô gặp vị hôn phu của mình khi cả hai cùng làm tình nguyện viên tại trại cứu hộ động vật và đều tham gia chương trình BoroughBreak. Reifsnider cho biết, những hoạt động này tạo cơ hội để gặp gỡ người lạ ngoài đời thực, điều ngày càng hiếm trong thời đại công nghệ.

“Khi bạn đang dắt chó đi dạo và một người lạ nhìn thấy chiếc áo ‘Hãy nhận nuôi tôi’ mà chú chó mặc, điều đó sẽ khơi gợi cuộc trò chuyện ý nghĩa hơn nhiều so với việc chỉ ngồi trong quán bar và hỏi ai đó làm nghề gì. Dắt chó đi dạo sẽ không bao giờ là lãng phí thời gian. Con chó luôn nhận được điều gì đó bổ ích và bạn thì ra về với cảm giác mình đã tạo ra sự khác biệt", Reifsnider chia sẻ.

Cô cho biết thêm, những chuyến đi chơi này giúp chú chó đang bị căng thẳng ở trại cứu hộ được thư giãn, hít thở không khí trong lành, giao lưu và đôi khi thậm chí tìm được mái ấm vĩnh viễn.

Cole Reifsnider tận hưởng một ngày vui vẻ trên mặt nước cùng chú chó Annie của mình.

Viveca Chow, 30 tuổi, nhà sáng tạo nội dung sống tại Queens và là tình nguyện viên lâu năm của ACC, được nhiều người coi là người đứng sau việc lan tỏa trào lưu “hẹn hò với chó”. Cô là người thường dùng từ “date” để nói về việc dành một ngày cho chó ở trại cứu hộ và thường xuyên đăng tải video về trải nghiệm này trên mạng xã hội.

“Tôi nghĩ chúng ta có thể học hỏi được rất nhiều điều từ những con vật này. Khi còn độc thân, và ngay cả bây giờ khi đã kết hôn, tôi vẫn thích dành thời gian cho những chú chó đáng yêu ở trại cứu hộ vì chúng xứng đáng nhận được tất cả mọi thứ và hơn thế nữa", Chow nói với The Post.

Cô nói đùa: “Nếu có thể dành một ngày với một chú chó ở trại cứu hộ, tôi chắc chắn sẽ làm vậy, thậm chí còn sẵn sàng đổi chồng mình lấy một chú chó".

Trong bối cảnh hẹn hò trực tuyến ngày càng khiến nhiều người kiệt sức, việc “đi hẹn” với chó đang trở thành lựa chọn thay thế mang lại cảm giác nhẹ nhõm, ý nghĩa và kết nối. Dù là để tìm lại niềm vui, chữa lành cảm xúc hay thậm chí mở ra cơ hội cho một mối quan hệ mới, những buổi chiều bên chó với nhiều phụ nữ New York đang là lời nhắc rằng đôi khi, sự đồng hành giản đơn lại là điều mà họ tìm kiếm nhất.