Chuyên án VN10: Ca sĩ Chi Dân cùng 37 người nộp đơn kháng cáo

Trong đó, bị cáo Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) cùng 36 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; bị cáo Nguyễn Khánh Dư kháng cáo kêu oan.

Hai bị cáo Andrea Aybar Carmona (thường gọi “An Tây”, quốc tịch Tây Ban Nha) và Nguyễn Đỗ Trúc Phương (thường gọi “Cô tiên từ thiện”) không kháng cáo.

Phiên xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án VN10 tại TAND TPHCM. (Ảnh: Nguyễn Tân)

Trước đó, ngày 3/9, TAND TP.HCM đã tuyên án sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án VN10 về tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Không tố giác tội phạm”, “Che giấu tội phạm”, “Chiếm giữ trái phép tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Trung Hiếu bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, bị cáo Nguyễn Khánh Dư 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Andrea Aybar Carmona bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương bị tuyên phạt 6 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, ngày 16/3/2023, Chi cục Hải quan Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất kiểm tra hành lý của 4 tiếp viên hàng không trên chuyến bay mang số hiệu VN10, phát hiện 157 tuýp kem đánh răng chứa hơn 11,3kg ketamine và MDMA.

Quá trình điều tra xác định, Hà Danh Nậm (đang bị truy nã) lợi dụng dịch vụ gom hàng, chuyển phát nhanh quốc tế từ Pháp về Việt Nam để vận chuyển trót lọt 7 chuyến hàng ma túy cất giấu trong tuýp kem đánh răng, thực phẩm chức năng...