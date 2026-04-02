Truy tố ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây, 'cô tiên từ thiện' Trúc Phương

Ngày 2/4, Viện KSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố 227 bị can trong chuyên án VN10 - vụ án liên quan 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines bị lợi dụng xách hơn 11kg ma tuý từ Pháp về Việt Nam, vào ngày 16/3/2023.

Theo cáo trạng, bị can Hoàng Sỹ Thắng cùng đồng phạm bị truy tố về hàng loạt tội danh gồm: Vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; không tố giác tội phạm; che giấu tội phạm; chiếm giữ trái phép tài sản; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Trong tổng số 227 bị can, có 4 bị can đang bị truy nã, được đề nghị xét xử vắng mặt theo quy định. Hồ sơ vụ án đã được chuyển đến TAND TP.HCM để chuẩn bị đưa ra xét xử.

Ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây và Trúc Phương tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đáng chú ý, trong số các bị can có Nguyễn Trung Hiếu (37 tuổi, quê Kiên Giang - ca sĩ Chi Dân) và Nguyễn Đỗ Trúc Phương (32 tuổi, ngụ TP.HCM - thường được gọi là “cô tiên từ thiện") bị truy tố về tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Andrea Aybar (tên Việt là Nguyễn Thị An hay còn gọi là An Tây, 31 tuổi, quốc tịch Tây Ban Nha, là người mẫu, diễn viên) bị khởi tố, tạm giam về tội danh như 2 người trên và thêm tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Viện KSND TP.HCM đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, với số lượng bị can lớn, hoạt động phạm tội diễn ra tại nhiều tỉnh, thành. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi, phân công vai trò chặt chẽ, lợi dụng không gian mạng và các phương tiện giao dịch điện tử để thực hiện hành vi mua bán, vận chuyển ma túy.

4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines xách hơn 11kg ma tuý từ Pháp về Việt Nam, vào ngày 16/3/2023.

Trong quá trình kiểm sát điều tra, ngày 13/1/2026, Viện KSND TP.HCM đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung nhằm làm rõ vai trò từng bị can và củng cố chứng cứ. Sau đó, cơ quan điều tra phục hồi, mở rộng điều tra, tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan, trong đó có 4 bị can bị truy nã.

Đến ngày 13/3/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 227 bị can về các tội danh nêu trên. Trên cơ sở này, Viện KSND TP.HCM đã ra cáo trạng truy tố, trong đó có 4 bị can bị đề nghị xét xử vắng mặt.