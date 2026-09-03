Ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây, 'cô tiên' Trúc Phương lĩnh án

(VTC News) -

Sau 2 tuần xét xử, ngày 3/9, TAND TP.HCM tuyên án đối với 227 bị cáo trong chuyên án VN10, được mở rộng điều tra từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma túy qua sân bay Tân Sơn Nhất hồi năm 2023.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hà Danh Nậm mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, phạt bổ sung 100 triệu đồng. Ngoài ra HĐXX còn tuyên phạt 10 bị cáo khác cùng mức án tử hình về cùng tội danh trên.

Hoàng Sỹ Thắng cùng cháu rể Bùi Văn Ánh (cùng quê Nghệ An) và gần 20 bị cáo khác bị phạt tù chung thân về tội Mua bán hoặc Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trong số các bị cáo còn lại, Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) bị tuyên phạt 7 năm tù, Nguyễn Đỗ Trúc Phương (hay còn gọi là “cô tiên từ thiện”) 6 năm tù, cùng về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Andrea Aybar Carmona (người mẫu An Tây) bị phạt 1 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và 7 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng mức hình phạt là 8 năm tù.

Các bị cáo bị tạm giam bị tuyên án tại điểm cầu Trại tạm giam Chí Hòa.

Theo tòa, cáo trạng truy tố các bị cáo đúng người, đúng tội và có căn cứ. Vụ án có người giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu và những người tham gia với vai trò đồng phạm, nên hình phạt được phân hóa theo vị trí, mức độ thực hiện hành vi trong từng nhánh.

Đầu tháng 1/2023, Nậm thuê Hoàng Sỹ Thắng, 39 tuổi, nhận các kiện hàng từ nước ngoài. Ma túy được giấu trong tuýp kem đánh răng, lẫn với hàng tiêu dùng. Thắng rủ cháu rể Bùi Văn Ánh tham gia nhận và giao hàng.

Đến đầu tháng 3/2023, Nậm đã chuyển trót lọt cho Thắng 7 chuyến bằng cách này. Thắng trực tiếp nhận, phân chia ma túy rồi chỉ đạo Ánh giao cho các đầu mối tiêu thụ.

Ngoài hình thức xách tay, Nậm còn đưa ma túy về Việt Nam qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế. Các kiện hàng được gửi từ Pháp về Hà Nội, sau đó chuyển đến người nhận tại nhiều địa phương.

Nguyễn Huy Hoàng được xác định cầm đầu một trong những nhánh phân phối, tiêu thụ lượng lớn ma túy từ Nậm.

Tòa đánh giá vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo ngụy trang ma túy trong hàng hóa, đồ thiết yếu; lợi dụng dịch vụ ký gửi, chuyển phát; sử dụng ứng dụng nhắn tin có tính bảo mật cao và tài khoản ngân hàng không chính chủ để che giấu hoạt động.

Đường dây bị phát hiện sáng 16/3/2023, khi hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện dấu hiệu bất thường qua máy soi hành lý của 4 tiếp viên hàng không.

Kiểm tra các vali, lực lượng chức năng tìm thấy hơn 8 kg thuốc lắc, hơn 3 kg ketamine cùng cocain.

Từ vụ việc, Công an TP.HCM phối hợp các lực lượng xác lập chuyên án VN10, mở rộng truy xét những người liên quan. Cơ quan điều tra sau đó xác định không có căn cứ xử lý hình sự 4 tiếp viên.

Theo cơ quan tố tụng, đường dây được tổ chức thành nhiều tầng nhằm che giấu người cầm đầu, với dòng tiền giao dịch gần 29.000 tỷ đồng.

Quá trình mở rộng chuyên án, hơn 2.700 bị can bị khởi tố trong 477 vụ án; riêng vụ án đang xét xử có 227 bị cáo. PC04 Công an TP.HCM cũng phát hiện, bắt nhiều người cung cấp ma túy cho các nhóm liên quan ca sĩ Chi Dân và người mẫu An Tây sử dụng.

Theo hồ sơ, ngày 4/11/2024, tại căn nhà ở quận Tân Bình (cũ), Chi Dân rủ Nguyễn Trung Tín, Thái Thị Huyền, Lê Thị Triều và Hòa Thị Hồng sử dụng ma túy.

Cả nhóm hùn tiền đặt mua 5g ketamine và 3 viên MDMA giá 3 triệu đồng để sử dụng. Sau khi sử dụng ketamine, Chi Dân và các bị can sử dụng ma túy dạng “nước vui”.

Sau đó, cả nhóm tiếp tục đặt mua 2 gói ma túy dạng “nước vui” và ketamine để sử dụng. Đến ngày 7/11/2024 thì bị phát hiện.

Theo đó, Chi Dân chịu trách nhiệm hình sự về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vì đã cùng các bị cáo khác thống nhất thuê, chuẩn bị địa điểm, dụng cụ sử dụng ma túy vào ngày 4/11/2024.

Đối với Trúc Phương, theo hồ sơ vụ án, Phương và 13 người cùng tổ chức ăn uống tại khu vực bếp ở tầng trệt. Trong lúc ăn uống, Phương và Vũ Hải Anh chuẩn bị các bình khí cười cùng ketamine, nước vui và thuốc lắc để cả nhóm sử dụng.

Khoảng 0h ngày 17/3/2024, Phương rủ các bạn lên phòng hát karaoke. Đến 5h cùng ngày thì bị công an phát hiện.

HĐXX nhận định Trúc Phương có vai trò cung cấp địa điểm, ma túy cho các đồng phạm sử dụng vào ngày 16/3/2024 tại nhà riêng. Bị cáo bị tuyên phạt 6 năm tù.

Đối với người mẫu An Tây, ngày 3/11/2024, Andrea Aybar Carmona lấy bộ dụng cụ sử dụng ma túy đã mua trước đó đưa ra phòng khách để cùng Văn Anh Duy sử dụng. Nguyễn Phương Đông, bạn quen biết của Andrea, sau đó đến chơi và sử dụng ma túy cùng hai người.

Ngày 8/11/2024, Andrea nhờ Duy mua ma túy để sử dụng chung thì bị phát hiện. Khám xét chỗ ở của Andrea, cơ quan chức năng thu giữ 0,1184g methamphetamine và 0,7524g cần sa.

Tại phiên tòa, HĐXX cho rằng An Tây có nhiệm vụ cung cấp ma túy và địa điểm để cùng sử dụng ma túy với các đồng phạm vào ngày 3/11/2024 và tổ chức cho Văn Anh Duy sử dụng ma túy ngày 8/11/2024.

Andrea Aybar Carmona bị tuyên phạt 1 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và 7 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tổng cộng 8 năm tù.