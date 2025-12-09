Chung cư Hà Nội từ chối nhận trông xe điện: Sở Xây dựng nêu giải pháp

(VTC News) -

Ngày 9/12, tại toạ đàm "Hà Nội cấm xe máy xăng theo giờ: Tính toán nào cho hạ tầng và sinh kế?" do UBND TP Hà Nội và Báo Dân trí tổ chức, ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội thông tin về quy định phát triển hệ thống hạ tầng trạm tiếp năng lượng sạch khi chuyển đổi phương tiện xanh.

Tại hội thảo, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thông tin về việc thời gian qua một số chung cư cao tầng trên địa bàn thành phố từ chối tiếp nhận xe điện hoặc không cho phép sạc trong tầng hầm.

Ông Long cho biết, các vấn đề vướng mắc hay tranh chấp tại chung cư hiện nay thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường.

Điều này được căn cứ vào Luật Nhà ở 2023 và các nghị định, thông tư hướng dẫn như Nghị định số 95 năm 2024, Nghị định số 140 năm 2025, cùng với Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo các Thông tư số 05 năm 2024 và số Thông tư 09 năm 2025 của Bộ Xây dựng.

Ông Đào Việt Long trả lời các câu hỏi tại toạ đàm.

"Trước mắt, để giải quyết các nội dung trên, Sở Xây dựng đề nghị UBND xã, phường phối hợp với các Ban quản trị, Ban quản lý nhà chung cư thực hiện kiểm tra, rà soát phân định tách biệt các khu vực để xe (xe máy, xe đạp điện, xe máy điện) thành khu riêng biệt để đảm bảo an toàn về cháy nổ tại các tầng hầm nhà chung cư.

UBND xã, phường phối hợp với các Ban quản trị, Ban quản lý nhà chung cư rà soát các diện tích đất tại khu vực nhà chung cư đảm bảo diện tích phù hợp chuyển đổi công năng để bố trí sử dụng làm bãi để xe đạp điện, xe máy điện và xây dựng các trụ sạc xe điện đảm bảo thuận tiện cho người dân cũng như đảm bảo an toàn về cháy nổ", ông Long nói.

Về lâu dài, các Sở ngành thành phố sẽ phối hợp, hướng dẫn UBND xã, phường trong việc giải quyết các tranh chấp, bất đồng trong công tác quản lý sử dụng nhà chung cư nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

"Ngoài ra, chúng tôi sẽ kiến nghị các bộ ngành (Bộ Xây dựng, Bộ Công thương, Bộ Khoa học công nghệ) căn cứ chức năng, nhiệm vụ sớm ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn nơi đỗ xe tại tầng hầm nhà chung cư nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về PCCC", ông Long cho hay.

Ông Long cho hay, thành phố sẽ yêu cầu UBND cấp xã chủ động rà soát, lựa chọn và đề xuất các vị trí có khả năng triển khai trạm sạc công cộng trong giai đoạn đầu. Danh mục này được trình UBND thành phố xem xét phê duyệt nhằm bảo đảm các vị trí được đề xuất đều có tính khả thi cao, phù hợp với nhu cầu dân cư và điều kiện hạ tầng thực tế.

Đối với hạ tầng hiện hữu, dự thảo quy định rõ: Các bãi đỗ xe và kết cấu hạ tầng đường bộ đang khai thác trong khu vực Vành đai 3 đang được đề xuất bố trí tối thiểu 15% tổng số chỗ đỗ xe có trạm tiếp năng lượng sạch công cộng trước ngày 1/1/2030.

Các bãi đỗ xe tại chung cư, tòa nhà thương mại, bệnh viện và các công trình công cộng khác nếu đảm bảo đầy đủ các quy chuẩn về PCCC cũng áp dụng quy định tương tự. Quy định này nhằm bảo đảm năng lực đáp ứng nhu cầu sạc ở các khu vực có mật độ phương tiện lớn và nhu cầu sử dụng cao.

Với các công trình xây mới, ông Long cho biết tiêu chuẩn được nâng lên ở mức cao hơn. Các kết cấu hạ tầng đường bộ đầu tư mới theo quy hoạch đang được đề xuất bố trí ít nhất 30% chỗ đỗ có trạm sạc công cộng.

Các bãi đỗ xe tại chung cư, tòa nhà thương mại, bệnh viện và các công trình công cộng khác cũng áp dụng quy định tương tự.

Điều này giúp thành phố tạo ra “quỹ hạ tầng kỹ thuật tương lai”, không để phát sinh tình trạng thiếu hụt chỗ sạc khi lượng xe điện tăng nhanh.

Thành phố sẽ ưu tiên triển khai các dự án bến - bãi đỗ xe theo quy hoạch, nhất là tại trung tâm và các cửa ngõ. Đây vừa là điều kiện để hoàn thiện mạng lưới giao thông tĩnh, vừa tạo nền tảng bố trí trạm sạc công cộng đủ quy mô, đồng bộ, hiện đại.

Đồng thời, để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư hạ tầng trạm sạc, thành phố đưa ra gói hỗ trợ mạnh.

Phó Giám đốc sở cho biết, dự thảo cũng nêu rõ trạm tiếp năng lượng sạch công cộng sẽ có tính năng dùng chung. Bởi đây là hệ thống hạ tầng công cộng, được lắp đặt trên đất công hoặc các vị trí công cộng do Nhà nước quản lý, nơi mà mọi người dân đều có quyền tiếp cận, không phân biệt sử dụng xe của hãng nào, không phụ thuộc vào nhà đầu tư nào. Vì vậy, trạm sạc phải tương thích với nhiều loại phương tiện, nhiều hãng sản xuất, bảo đảm nguyên tắc bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ công.

Hạ tầng công cộng này không thể xây dựng theo mô hình độc quyền, nơi mỗi doanh nghiệp tự lắp trạm chỉ phục vụ xe của riêng mình. Điều đó sẽ gây chia cắt thị trường, lãng phí không gian công cộng, làm tăng chi phí xã hội và cản trở người dân chuyển đổi xe xanh.

Bên cạnh đó, dự thảo yêu cầu tất cả các trạm tiếp năng lượng sạch công cộng phải tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn - quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quốc tế hiện hành, đảm bảo an toàn điện, tải điện, phòng cháy chữa cháy, đặc biệt ở các khu dân cư đông đúc. Các cơ quan chuyên môn tổ chức thẩm duyệt, kiểm tra, nghiệm thu việc lắp đặt trạm tiếp nhiên liệu sạch này. UBND cấp xã chịu trách nhiệm giám sát an toàn phòng cháy, nổ và trật tự xây dựng tại các vị trí triển khai trạm sạc.