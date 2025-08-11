Phó Chủ tịch Quốc hội: Cần giải pháp hài hòa khi cấm xe máy xăng ở Hà Nội

(VTC News) -

Nội dung trên được Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề cập khi cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7 tại phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, diễn ra sáng 11/8.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh. (Ảnh: quochoi.vn)

Đề cập đến lộ trình Thủ tướng yêu cầu từ tháng 7/2026, xe máy chạy xăng sẽ không được phép lưu thông trong Vành đai 1 Hà Nội, sau đó mở rộng ra Vành đai 2 và Vành đai 3, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là vấn đề được người dân đặc biệt quan tâm.

Ông Vũ Hồng Thanh đề nghị Chính phủ tăng cường công tác truyền thông vì hiện nay truyền thông nội dung này chưa rõ nét, trong khi thông tin trên mạng xã hội lại rất nhiều khiến người dân lo lắng.

"Dù đồng tình với chính sách hướng tới giảm phát thải nhưng cần có lộ trình từng bước để tiến tới cấm hoàn toàn xe xăng. Cần có biện pháp hỗ trợ từ sản xuất đến đăng ký, đăng kiểm, có biện pháp hỗ trợ, thay thế...", Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

Theo Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, từ ngày 1/7/2026, xe máy xăng sẽ không được hoạt động trong khu vực Vành đai 1 của Hà Nội.

"Cần có thông tin và giải pháp nào đó phù hợp để hài hòa lợi ích giữa Nhà nước muốn bảo vệ môi trường, doanh nghiệp sản xuất xe xăng và người dân. Có người mới mua xe máy xăng nhưng chỉ còn chưa đầy 1 năm nữa sẽ không được hoạt động trong vùng Vành đai 1, vấn đề này cần phải quan tâm", Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Kết luận phiên thảo luận, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị cần có lộ trình và giải pháp tổng hòa trong thực hiện chuyển đổi xanh trong giao thông, nhất là việc cấm xe xăng trong phạm vi Vành đai 1 của Hà Nội.

"Có ý kiến cho rằng Vành đai 1 hoặc Vành đai 3, Hà Nội vẫn là địa phương nằm trong tổng thể của toàn quốc. Do đó, việc triển khai cần có lộ trình, giải pháp và công tác bảo đảm", ông Trần Quang Phương nhấn mạnh.

Trước đó, trình bày báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết, cử tri và Nhân dân đánh giá cao về kết quả đạt được trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, xây dựng mô hình chính quyền hai cấp; về chủ trương, chính sách miễn, giảm học phí cho học sinh phổ thông, tăng cường đầu tư cho hạ tầng, y tế, giáo dục, phúc lợi xã hội...

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình. (Ảnh: quochoi.vn)

Bên cạnh đó, ông Dương Thanh Bình phản ánh, cử tri và Nhân dân tiếp tục lo lắng về tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp; về những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của Nhân dân do mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, dông lốc gây ra tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Nghệ An, Quảng Ninh…

Tình trạng tội phạm sử dụng công nghệ 4.0, AI để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân; về tình trạng vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm tại trường học, bếp ăn công nghiệp, cơ sở chế biến nhỏ lẻ; về nội dung các môn học liên quan đến lịch sử, địa lý sau khi sắp xếp đơn vị hành chính… cũng là vấn đề cử tri và Nhân dân bày tỏ lo lắng.

Do vậy, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cho rằng các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quan tâm, có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành liên quan có giải pháp ngăn chặn tội phạm sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Chính phủ, Thủ tướng cũng cần chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường tăng cường triển khai tiêm phòng cho gia súc, xử lý nghiêm các vi phạm về phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm để ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát trên diện rộng.

Bộ Y tế nghiên cứu, tham mưu Chính phủ điều chỉnh, sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm để phù hợp tình hình hiện nay, có chế tài đủ mạnh, xử phạt nghiêm khắc đối với các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.