Hai mảnh đối lập của loạt biệt thự cổ được mệnh danh là 'báu vật' ở Đà Lạt

Theo thống kê, Đà Lạt hiện có166 biệt thự chia thành 3 nhóm. Biệt thự nhóm 1 là 3 tòa nhà Dinh I, Dinh II, Dinh III; biệt thự nhóm 2 bao gồm 69 căn nhà; biệt thự nhóm 3 là 94 ngôi nhà còn lại. Ở nhóm 1, căn nhà biệt thự Dinh 1 là Dinh Bảo Đại cũ; Dinh 2 là Dinh Toàn quyền cũ và Dinh 3 cũng là Dinh Bảo Đại cũ. Đối với biệt thự nhóm này, khi cải tạo phải giữ nguyên hình dáng kiến trúc bên ngoài, cấu trúc bên trong, mật độ xây dựng, số tầng và chiều cao.
Trong 69 căn biệt thự nhóm 2 khi cải tạo, các đơn vị liên quan phải giữ nguyên hình dáng kiến trúc bên ngoài. Đối với 94 biệt thự vào nhóm 3 sẽ được cải tạo, nâng cấp không gian bên trong, bên ngoài công trình. Tuy nhiên, việc này phải thực hiện theo các quy định của pháp luật về quy hoạch, kiến trúc và pháp luật về xây dựng. Khu biệt thự Ana Mandara thuộc nhóm 2, tọa lạc trong khuôn viên xanh mát 7 ha, với 17 biệt thự Pháp cổ từ thập niên 1920 được phục dựng tỉ mỉ, mỗi căn villa là một lát cắt lịch sử sống động – nơi vẻ đẹp Đông Dương cổ điển hòa quyện cùng không khí trong lành của rừng thông và sự yên tĩnh của cao nguyên Lâm Viên. Đây là những biệt thự được chăm chút rất tỉ mỉ, lung linh khiến nhiều người say mê mỗi khi nhắc đến biệt thự cổ Đà Lạt.
Những căn biệt thự vẫn giữ được nét duyên dáng ngày xưa, vừa cổ kính vừa lãng mạn giữa đồi núi trập trùng, ngút ngàn thông reo.
Đến đây, du khách như lạc vào thế giới cổ tích xinh xắn, êm đềm.
Bên cạnh khu biệt thự Ana Mandara thì những biệt thự ở số 1A và 1B đường Quang Trung, dãy biệt thự Cadasa cũng là những điểm đến yêu thích của du khách bởi nơi đây được chăm sóc, tu dưỡng tốt.
Hai dãy biệt thự Cadasa được chăm sóc, tu dưỡng đẹp như tranh vẽ.
Những năm gần đây, 4 căn biệt thự trên đường Cô Giang không được đưa vào sử dụng nên đã xuống cấp. Những biệt thự này có tên gọi lần lượt là biệt thự số 1, biệt thự số 3, biệt thự số 5, biệt thự số 7. Tất cả đều thuộc nhóm có giá trị về kiến trúc, lịch sử, văn hóa và thuộc quyền sở hữu Nhà nước.
Bốn căn biệt thự với kiến trúc Pháp được xây dựng trước năm 1975. Trước 2010, các biệt thự này do một đơn vị nhà nước sử dụng làm trụ sở và nơi ở cho cán bộ, công nhân viên. Sau 2010, cơ quan chức năng thu hồi và giao cho một đơn vị khai thác du lịch. Tuy nhiên đến nay chưa được đưa vào sử dụng.
Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, biệt thự số 1, số 3, số 5, số 7, đường Cô Giang, phường 9, thành phố Đà Lạt được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH dệt may Lan Trần thuê vào năm 2009. Đến 2015, UBND tỉnh Lâm Đồng đồng ý cho Công ty TNHH dệt may Lan Trần chuyển giao quyền thuê cho Công ty DIDAMA. Theo đó, Công ty DIDAMA sẽ sửa chữa, cải tạo, sử dụng kinh doanh, không được làm trụ sở, văn phòng, nhà ở. Hợp đồng thuê được tính từ năm 2016 đến năm 2065. Sau khi thuê các biệt thự nói trên, Công ty DIDAMA không đưa vào sử dụng. Tại các biệt thự này, rác và phế liệu nằm ngổn ngang khắp nơi.
Khung cảnh có phần điêu tàn, héo úa tại những biệt thự cổ đường Cô Giang khiến du khách tiếc ngẩn ngơ.
Dù xuống cấp nhưng các biệt thự ở đường Cô Giang vẫn mang nét đẹp lôi cuốn.
Nhiều bạn trẻ thích đến đây ngắm nhìn và check-in kỷ niệm.
Bạn Trần Mỹ Linh (đến từ TP.HCM) cho rằng, các biệt thự ở đường Cô Giang rất đẹp. Địa phương nên mở cửa, dọn dẹp sạch sẽ để du khách tham quan chứ không nên "kín cổng cao tường" ngăn cách.
Trong khi đó những biệt thự loại 3 đang được cho người dân ở thì tình trạng xuống cấp càng nghiêm trọng. Tiêu biểu là biệt thự số 13 đường Trần Hưng Đạo. Nhiều chi tiết: mái, cột, trụ... nứt, hở, mục nhưng người dân không thể sửa chữa mà phải chờ Nhà nước cho phép.
Ông Trần Thuận (71 tuổi, ở tại biệt thự số 13, đường Trần Hưng Đạo) chia sẻ: "Tôi ở đây gần 40 năm. Giờ nhà cửa đã xuống cấp. Mưa là nước chảy lênh láng. Tôi cũng mong Nhà nước cho phép sửa chữa để mọi người yên tâm sinh sống chứ cứ để vầy hoài tôi lo và tiếc lắm".
