Hai mảnh đối lập của loạt biệt thự cổ được mệnh danh là 'báu vật' ở Đà Lạt

Trong 69 căn biệt thự nhóm 2 khi cải tạo, các đơn vị liên quan phải giữ nguyên hình dáng kiến trúc bên ngoài. Đối với 94 biệt thự vào nhóm 3 sẽ được cải tạo, nâng cấp không gian bên trong, bên ngoài công trình. Tuy nhiên, việc này phải thực hiện theo các quy định của pháp luật về quy hoạch, kiến trúc và pháp luật về xây dựng. Khu biệt thự Ana Mandara thuộc nhóm 2, tọa lạc trong khuôn viên xanh mát 7 ha, với 17 biệt thự Pháp cổ từ thập niên 1920 được phục dựng tỉ mỉ, mỗi căn villa là một lát cắt lịch sử sống động – nơi vẻ đẹp Đông Dương cổ điển hòa quyện cùng không khí trong lành của rừng thông và sự yên tĩnh của cao nguyên Lâm Viên. Đây là những biệt thự được chăm chút rất tỉ mỉ, lung linh khiến nhiều người say mê mỗi khi nhắc đến biệt thự cổ Đà Lạt.