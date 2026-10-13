Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây

Lê Tuyết(VOV)
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Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đang thăm chính thức Việt Nam.
Tòa án Trung Quốc tuyên án tử hình 3 thành viên thuộc "băng nhóm tội phạm gia tộc họ Ngụy", vì điều hành mạng lưới trung tâm lừa đảo tàn bạo.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Thứ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Keovisouk Solaphom là Trưởng đoàn.
Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Tea Seiha, thúc đẩy hợp tác quốc phòng, bảo vệ biên giới.
Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, nối lại đàm phán, hướng tới giải quyết khác biệt.
Bộ Quốc phòng Nga xác nhận quân đội nước này đã tấn công tàu chở hàng quân sự và hàng lưỡng dụng đến thành phố cảng Mykolaiv của Ukraine.
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