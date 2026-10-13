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Xuất bản ngày 13/10/2026 08:41 PM
Xuất bản ngày 13/10/2026 08:41 PM

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây

Chiều nay (13/10), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã rời Thủ đô Bắc Kinh đến tỉnh Thiểm Tây thăm và làm việc.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, chiều nay (13/10), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã rời Thủ đô Bắc Kinh đến tỉnh Thiểm Tây thăm và làm việc.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, chiều nay (13/10), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã rời Thủ đô Bắc Kinh đến tỉnh Thiểm Tây thăm và làm việc.

Lãnh đạo tỉnh Thiểm Tây đón Chủ tịch Quốc hội tại sân bay.

Lãnh đạo tỉnh Thiểm Tây đón Chủ tịch Quốc hội tại sân bay.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây - 3
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây - 4
Cộng đồng người Việt Nam tại Thiểm Tây chào đón Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta.

Cộng đồng người Việt Nam tại Thiểm Tây chào đón Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây - 6
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây Triệu Nhất Đức.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây Triệu Nhất Đức.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại buổi tiếp Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây Triệu Nhất Đức.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại buổi tiếp Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây Triệu Nhất Đức.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây - 9
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây - 10
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây - 11
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây - 12
Lê Tuyết(VOV)

Link: https://vov.vn/chinh-tri/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-tiep-bi-thu-tinh-uy-thiem-tay-post1341001.vov

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