Chủ tịch Hải Phòng chỉ đạo khẩn sau vụ tai nạn làm 3 người đi xe máy tử vong

(VTC News) -

Nội dung trên được Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chỉ đạo tại Văn bản 2277, yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường ngang Khu công nghiệp An Dương (An Phong, Hải Phòng), khiến 3 người đi trên xe máy tử vong.

Tuyến đường trong khu công nghiệp ở phường An Phong (Hải Phòng) xảy ra vụ TNGT làm 3 người đi xe máy tử vong.

Trong đó, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu Công an thành phố khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, để xảy ra vụ việc.

Công an thành phố được yêu cầu tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý nghiêm hành vi chở quá số người quy định, nhất là đối với xe máy; kiên quyết ngăn tình trạng xe máy chở 3, chở 4 người lưu thông trên đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt tại các khu công nghiệp, nơi tập trung đông công nhân, người lao động và phương tiện vận tải hoạt động.

Công an thành phố được yêu cầu chủ động phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông, nhất là trong điều kiện thời tiết bất lợi và vào ban đêm; kịp thời báo cáo, tham mưu UBND thành phố các nội dung cần chỉ đạo về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng làm việc với các doanh nghiệp liên quan; UBND phường An Phong khẩn trương thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân, phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan, không để gia đình gặp khó khăn trong quá trình khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Sở Xây dựng, Công an thành phố, UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao phải kiểm tra ngay điều kiện bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường nội bộ Khu công nghiệp An Dương và các tuyến đường khác do thành phố quản lý.

Nội dung kiểm tra tập trung vào hệ thống chiếu sáng, biển báo, tổ chức giao thông, cảnh báo nguy hiểm, gờ giảm tốc và các điều kiện bảo đảm an toàn khác. Những bất cập, nguy cơ mất an toàn phải được khẩn trương khắc phục, không để xảy ra các vụ việc tương tự.

Các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương, đặc khu được yêu cầu rà soát, tổ chức giao thông hợp lý, khoa học trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường nội khu công nghiệp và khu dân cư; bố trí hệ thống chiếu sáng, biển báo, cảnh báo cùng các giải pháp bảo đảm an toàn phù hợp với đặc điểm, điều kiện khai thác của từng tuyến đường.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng, chính quyền xã, phường, đặc khu nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện số 51/CĐ-TTg ngày 21/7/2026, 55/CĐ-TTg ngày 19/8/2026 và 63/CĐ-TTg ngày 8/9/2026 về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Đồng thời, các đơn vị, sở ngành cần thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 21/4/2025 của Thủ tướng về tăng cường triển khai Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; các chỉ đạo của UBND thành phố tại Kế hoạch số 151 ngày 16/6/2025, Văn bản số 10658 ngày 21/8/2026 và các văn bản liên quan, làm cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai các giải pháp phòng ngừa tai nạn giao thông trong thời gian tới.

3 người tử vong sau cú va chạm với ô tô

Trước đó, khoảng 1h25 ngày 26/9, xe máy biển số 26AA-886xx chở 3 người lưu thông trên đường ngang số 7, thuộc Khu công nghiệp An Dương (Hải Phòng), hướng về tổ dân phố Đình Ngọ, phường An Phong.

Bất ngờ, xe máy va chạm mạnh với ô tô biển số 19H-130xx do anh Phạm Văn Đường (SN 1981, trú tại Hà Nội) điều khiển, đang đỗ cùng chiều phía trước.

Vụ va chạm khiến 3 người trên xe máy tử vong tại chỗ, gồm Lò Văn Vân (SN 2006), Lò Văn Duy (SN 2007) và Lò Đức Anh (SN 2007, cùng trú tại Bản Két, tỉnh Sơn La).

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, người dân trình báo chính quyền địa phương. Các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng và Công an phường An Phong sau đó có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.