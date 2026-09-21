Chủ tịch Hà Nội: Xây dựng Thủ đô văn minh thì đời sống người dân phải tốt hơn

(VTC News) -

Chiều 21/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đi kiểm tra thực địa một số công trình, dự án đầu tư hạ tầng quan trọng của thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ triển khai ngay khi có mặt bằng, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn công trình, đồng thời tiếp tục lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người dân trong quá trình điều chỉnh quy hoạch và triển khai các dự án.

Phường Bồ Đề nhận hơn 14.000 phiếu góp ý quy hoạch sông Hồng

Trong chương trình kiểm tra, Chủ tịch Vũ Đại Thắng và đoàn công tác kiểm tra thực tế công tác tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 và phương án, vị trí đường bộ Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại phường Bồ Đề.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bồ Đề Vũ Thị Thành cho biết, sau 15 ngày tổ chức lấy ý kiến, từ ngày 7 đến 21/9, UBND phường tiếp nhận 14.032 phiếu của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư.

Theo lãnh đạo phường Bồ Đề, toàn bộ ý kiến tiếp nhận sẽ được tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền phục vụ quá trình nghiên cứu, hoàn thiện các phương án quy hoạch.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch Vũ Đại Thắng cho biết thành phố sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu đầy đủ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân trong quá trình triển khai điều chỉnh quy hoạch và xây dựng các công trình.

Chủ tịch thành phố nhấn mạnh, các ý kiến của người dân sẽ được thành phố nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện phương án, bảo đảm khu vực sông Hồng trở thành một mạch giao thông, không gian quan trọng của Thủ đô. Việc triển khai các dự án phải được thực hiện đồng bộ, có chương trình, kế hoạch cụ thể, bảo đảm sự kết nối giữa các công trình và hạ tầng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng trao đổi với người dân phường Bồ Đề tại khu vực lấy ý kiến.

Theo Chủ tịch thành phố, quá trình thực hiện quy hoạch chắc chắn sẽ có những tác động nhất định đến một số khu dân cư hiện nay, nhất là những khu vực chưa bảo đảm điều kiện an toàn, vệ sinh môi trường. Do đó, thành phố sẽ tính toán kỹ phương án để khi triển khai, các khu dân cư được chỉnh trang, xây dựng theo hướng khang trang, đồng bộ và đẹp hơn.

Đối với công tác tái định cư, Chủ tịch Vũ Đại Thắng cho biết thành phố sẽ tính toán phương án phù hợp, bảo đảm người dân có điều kiện sống tốt hơn sau khi thực hiện dự án. Trường hợp người dân đang sinh sống trên cùng một mặt bằng, khi chuyển sang khu tái định cư, thành phố sẽ cố gắng bố trí trong cùng khu vực để bảo đảm sự ổn định.

“Chúng ta xây dựng Thủ đô văn minh, văn hiến thì đời sống của người dân phải tốt hơn”, Chủ tịch Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, đồng thời đề nghị người dân yên tâm, đồng thuận và cùng thành phố thực hiện các công việc xây dựng, phát triển Thủ đô.

Khẩn trương tiếp nhận, quản lý 127 vòm cầu đường sắt Phùng Hưng

Tại khu vực 131 vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên (Phùng Hưng - Gầm Cầu), Chủ tịch Vũ Đại Thắng và đoàn công tác đã kiểm tra thực địa, nghe báo cáo về hiện trạng, phương án tiếp nhận, quản lý các vòm dẫn đường sắt.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đỗ Việt Hải, Sở đã rà soát, kiểm đếm hiện trạng 127 vòm dẫn thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, đoạn từ phố Cửa Đông đến ga Long Biên, với tổng giá trị tài sản bàn giao hơn 7,35 tỷ đồng. Sở đề xuất UBND Thành phố giao Sở Xây dựng tiếp nhận, quản lý số tài sản này theo quy định.

Vòm Phùng Hưng có điểm đầu từ ngã tư phố Phùng Hưng - Cửa Đông, điểm cuối là ga Long Biên và được chia thành 4 đoạn. Các vòm đá đoạn đường dẫn cầu Long Biên thuộc khu gian Hà Nội - Gia Lâm của tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng được xây dựng, đưa vào khai thác từ năm 1902, cùng với cầu Long Biên.

Sau hơn 100 năm khai thác, các vòm dẫn đã bị phong hóa, xuất hiện các vết nứt trên đỉnh và thân vòm. Trong giai đoạn 1969-1983, ngành Đường sắt đã chống né bên trong các vòm dẫn và gia cố xây bịt 124/126 vòm đá; hai vòm còn lại được gia cố bằng bê tông nhằm bảo đảm an toàn chạy tàu.

Trước đó, UBND quận Hoàn Kiếm, nay là UBND phường Hoàn Kiếm, cũng đã đúc thống kê, gia cố tại điểm thành công các vòm số 79, 83 trong giai đoạn 2019-2020, góp phần bảo đảm an toàn khai thác, ổn định đến nay.

Theo phương án bàn giao, toàn bộ 127 vòm dẫn được đề xuất bàn giao nguyên trạng, gồm kết cấu các vòm dẫn, không gian bên trong các vòm dẫn và hành lang an toàn giao thông đường sắt để UBND thành phố Hà Nội tiếp nhận, quản lý theo quy định.

Chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn tất các thủ tục liên quan, bảo đảm trong tháng 9/2026 hoàn thành việc bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt để thành phố tiếp nhận, quản lý theo quy định.

Đồng thời, phường Hoàn Kiếm phải tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với toàn bộ các hộ dân liên quan đến dự án, bảo đảm mặt bằng phục vụ triển khai các bước tiếp theo.

Chủ tịch thành phố lưu ý các phần việc phải được triển khai đồng bộ, song song; vừa thực hiện giải phóng mặt bằng, vừa chủ động triển khai những nhiệm vụ cần thiết phục vụ dự án ngay sau khi khởi công. Các đơn vị phải bám sát tiến độ, không để việc thực hiện từng phần việc riêng lẻ ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến được khởi công vào dịp 10/10. Vì vậy, Chủ tịch Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ngành và phường Hoàn Kiếm tập trung cao độ, chủ động phối hợp, hoàn thành các thủ tục, mặt bằng và các công việc liên quan, bảo đảm đủ điều kiện để dự án triển khai đúng tiến độ đề ra.

Cầu Tứ Liên hoàn thành 100% mặt bằng

Chủ tịch Vũ Đại Thắng đốc tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu.

Tiếp đó, đoàn công tác kiểm tra thực địa dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu (bên Tả ngạn kết hợp đường nối sân bay Gia Bình về Thủ đô Hà Nội) và dự án đầu tư xây dựng cầu Giang Biên và đường hai đầu cầu (phía Phù Đổng).

Theo đánh giá của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, tiến độ cầu chính, cầu thép, cầu dẫn phía Đông Anh và nút giao Trường Sa cơ bản đáp ứng yêu cầu phấn đấu hoàn thành trước APEC 2027.

Ban Giao thông kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn tất di chuyển hạ tầng kỹ thuật, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng phần liên quan dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, bảo đảm khớp nối với cầu dẫn phía Nghi Tàm.

Đối với dự án đầu tư xây dựng cầu Giang Biên, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết dự án có tổng chiều dài khoảng 5,49km, gồm tuyến chính dài 4,85km và tuyến nhánh 0,64km kết nối trực tiếp với Cảng thủy nội địa Giang Biên. Điểm đầu dự án kết nối với đường Chu Huy Mân, điểm cuối kết nối khu vực trước nút giao giữa tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là 8.309,604 tỷ đồng.

Làm việc về tiến độ hai dự án, Chủ tịch Vũ Đại Thắng yêu cầu các đơn vị, địa phương khi đã có mặt bằng phải khẩn trương đôn đốc, tổ chức triển khai thi công; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng có mặt bằng nhưng nhà thầu hoặc chủ đầu tư triển khai chậm tiến độ.

Chủ tịch thành phố đề nghị các địa phương phối hợp, giám sát chặt chẽ với Ban Quản lý dự án, thường xuyên đôn đốc các nhà thầu tổ chức thi công ngay khi được bàn giao mặt bằng.

Đối với công tác thi công, Chủ tịch Vũ Đại Thắng yêu cầu đặc biệt quan tâm bảo đảm an toàn, nhất là trong điều kiện thời tiết mưa và đối với các hạng mục thi công trên mặt nước. Các giải pháp tổ chức thi công phải được tính toán kỹ, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và công trình.

Đối với các tuyến đường do địa phương làm chủ đầu tư, ông Vũ Đại Thắng lưu ý phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng. Đặc biệt, tuyến đường kết nối qua khu vực Đông Anh, Thư Lâm cần được triển khai đồng bộ với các dự án liên quan, bảo đảm kết nối với tuyến đường sân bay Gia Bình và các tuyến giao thông lớn trong khu vực.

“Hệ thống giao thông kết nối từ cầu qua Đông Anh đến tuyến đường sân bay Gia Bình không chỉ có ý nghĩa về giao thông mà còn là tuyến đối ngoại quan trọng, góp phần tạo diện mạo của Thủ đô. Vì vậy, các dự án phải được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, tiến độ và mỹ quan”, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Chủ tịch Vũ Đại Thắng cũng đề nghị các nhà thầu, nhà đầu tư phát huy năng lực, kinh nghiệm, tập trung nguồn lực để tổ chức thi công hiệu quả, bảo đảm tiến độ đề ra. Các địa phương, chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án phải tăng cường phối hợp, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để phát sinh điểm nghẽn làm ảnh hưởng tiến độ chung.