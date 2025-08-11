Giành chức vô địch lịch sử, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận thưởng tiền tỷ

(VTC News) -

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vừa nhận tổng thưởng nóng lên tới 1,2 tỉ đồng sau chiến thắng lịch sử trước Thái Lan ở chung kết chặng 2 SEA V.League 2025. Trong đó, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam trao 300 triệu đồng, UBND tỉnh Ninh Bình trao 200 triệu đồng, Tập đoàn Hóa chất Đức Giang của bầu Đào Hữu Huyền thưởng 500 triệu đồng, Vietcontent Group 100 triệu đồng và Tập đoàn Động Lực – nhà tài trợ áo đấu – trao 100 triệu đồng.

Tối 10/8, tại Ninh Bình, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tạo nên cột mốc mới khi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu đánh bại Thái Lan sau 5 set kịch tính. Đây cũng là lần đầu tiên bóng chuyền nữ Việt Nam vô địch chặng tại giải SEA V.League.

Ở hai hiệp đầu, đội chủ nhà chơi thiếu ổn định, đặc biệt ở khâu phòng thủ, để thua 17-25 và 24-26. Bước ngoặt đến ở set 3 khi HLV Nguyễn Tuấn Kiệt rút Nguyễn Thị Uyên, tung Vi Thị Như Quỳnh vào sân, đồng thời kéo đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy về hàng sau để gia cố bước một. Nguyễn Thị Bích Tuyền cũng được bố trí tấn công nhiều từ vị trí số 6 thay vì biên phải truyền thống, tạo ra sự đột biến lớn.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam vô địch chặng 2 của SEA V.League 2025 - Ảnh: SAVA

Những điều chỉnh này giúp đội tuyển Việt Nam thắng 25-22 ở set 3, rồi tiếp tục áp đảo trong set 4 với lối đánh đa dạng và ít sai sót. Bước vào set quyết định, đội chủ nhà liên tục dẫn trước nhưng Thái Lan kiên cường gỡ hòa 14-14. Ở thời khắc căng thẳng nhất, Bích Tuyền – người từng mắc lỗi phát bóng khiến Việt Nam thua ở chặng 1 – đã đập bóng ghi điểm quyết định, khép lại chiến thắng 16-14, hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết sự thay đổi vị trí phòng thủ của Thanh Thúy và chiến thuật tấn công mới cho Bích Tuyền là “điểm nhấn” của trận đấu, đồng thời khẳng định đây là phương án chiến thuật khả thi cho tương lai. Chiến thắng này không chỉ mang về danh hiệu chặng đầu tiên cho bóng chuyền nữ Việt Nam tại SEA V.League, mà còn tạo cú hích tinh thần lớn trước mục tiêu cạnh tranh HCV SEA Games 33 cuối năm nay.

Sau khi vô địch SEA V.League 2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với đội tuyển Kenya và Tây Ban Nha vào ngày 16, 17 và 18/8. Sau đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tham dự giải World Championship 2025 tổ chức ở Thái Lan từ ngày 22/8 tới 7/9.