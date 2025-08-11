Bích Tuyền xếp hạng 16 thế giới, đứng đầu châu Á năm 2025

(VTC News) -

Theo bảng xếp hạng mới cập nhật của Volleybox, Nguyễn Thị Bích Tuyền lọt vào top 100 vận động viên bóng chuyền xuất sắc nhất thế giới năm 2025. Nếu xét riêng nhóm đối chuyền, Nguyễn Thị Bích Tuyền vươn lên vị trí thứ 16 thế giới và tiếp tục duy trì vị trí số một châu Á (chỉ tính trong năm 2025).

Điểm xếp hạng của các vận động viên được tính dựa trên thành tích tập thể và cá nhân tại các giải đấu (có hệ số nhân tương ứng với cấp độ từng giải). Việc Bích Tuyền thăng hạng rất nhanh có một phần nguyên nhân do tuyển thủ Việt Nam có nhiều cơ hội tích lũy điểm hơn các đồng nghiệp châu Á.

Nguyễn Thị Bích Tuyền thi đấu xuất sắc tại AVC Nations Cup.

Trong năm 2025, Bích Tuyền kiếm điểm chủ yếu trong màu áo đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Tại AVC Nations Cup và 2 chặng SEA V.League, tay đập sinh năm 2000 đều duy trì phong độ tốt với hiệu quả ghi điểm rất cao.

Đội tuyển Việt Nam có thành tích tốt tại các giải đấu kể trên, đồng thời Bích Tuyền liên tục giành các giải thưởng cá nhân. Điều này giúp vận động viên của câu lạc bộ Ninh Bình và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tăng điểm rất nhanh theo hệ thống dữ liệu của Volleybox.

Trong khi đó, các đối chuyền khác của châu Á - ví dụ Pimpichaya Kokram của Thái Lan hay Gong Xiangyu (Cung Tương Vũ) của Trung Quốc - thi đấu ở các giải có độ khó cao hơn như Nations League. Cơ hội giành thứ hạng cao, đạt hiệu suất cao và giải thưởng cá nhân bị hạn chế.

Tại SEA V.League 2025, Nguyễn Thị Bích Tuyền đoạt giải đối chuyền xuất sắc nhất ở cả 2 chặng. Riêng ở chặng 2, vận động viên 25 tuổi còn nhận thêm danh hiệu MVP (vận động viên xuất sắc nhất - Most Valuable Player).

Trong trận đấu tranh ngôi vô địch giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan tối 10/8, Bích Tuyền ghi tới 45 điểm - phá kỷ lục của giải. Chính Bích Tuyền là người ghi điểm quyết định giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng Thái Lan, lần đầu tiên vô địch chặng ở SEA V.League.

Nguyễn Thị Bích Tuyền là ai?

Nguyễn Thị Bích Tuyền là nữ vận động viên bóng chuyền sinh ngày 22/5/2000, quê ở Vĩnh Long. Cô hiện thi đấu cho câu lạc bộ Ninh Bình và là thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Trước đây, Bích Tuyền từng thi đấu cho câu lạc bộ Vĩnh Long và Long An.

Theo dữ liệu trên Volleybox, Bích Tuyền có chiều cao 1m88, tầm bật nhảy đánh bóng là 3m18, tầm chắn 3m05. Nữ vận động viên này thuận tay phải và có sở trường là vị trí đối chuyền (vị trí số 4, tấn công ở biên phải).

Bích tuyền từng giành chức vô địch quốc gia năm 2023, á quân giải các câu lạc bộ châu Á (Asian Club Championship) năm 2024 cùng câu lạc bộ Ninh Bình. Trong màu áo đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, Bích Tuyền giành huy chương bạc SEA Games 31, vô địch AVC Nations Cup (trước đây là Challenge Cup) 2 lần.