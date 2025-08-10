Trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan, bóng chuyền nữ SEA V.League 2025 hôm nay 10/8

Việt Nam vs Thái Lan (19h ngày 10/8)

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tái đấu Thái Lan trong trận quyết định ngôi vô địch chặng 2 giải SEA V.League 2025. Đội thắng trong cặp đấu diễn ra lúc 19h hôm nay (10/8) độc chiếm vị trí số một trên bảng xếp hạng giải đấu.

Ở chặng 1 diễn ra tuần trước, Thái Lan là đội vô địch. Đội bóng xứ chùa vàng với những ngôi sao phong độ cao như Pimpichaya Kokram, Sasipaporn Janthawisut, Ajcharaporn Kongyot... đánh bại đội tuyển nữ Việt Nam sau 5 hiệp đấu kịch tính.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cạnh tranh ngôi vô địch với Thái Lan.

Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt có thể so kè từng điểm với đối thủ. Tuy nhiên, ở thời điểm quyết định, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan vẫn thể hiện được sự ổn định tốt hơn.

Đội bóng xứ chùa vàng có sự đồng đều ở các vị trí và khả năng duy trì sự tập trung, chính xác. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam vẫn còn trục trặc ở hàng sau ở nhiều thời điểm. Bên cạnh đó, các pha tấn công vẫn phụ thuộc nhiều vào Nguyễn Thị Bích Tuyền hoặc Trần Thị Thanh Thúy.

Trong cuộc tái đấu lần này, sân nhà có thể tiếp thêm sức mạnh về tinh thần cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cần duy trì phong độ như từng thể hiện ở lượt đi và khắc phục một số điểm yếu.