Chợ Kim Liên hơn 30 năm tuổi ở Hà Nội dừng hoạt động

(VTC News) -

Ngày 15/9, UBND phường Kim Liên (Hà Nội) bố trí lực lượng hỗ trợ các hộ kinh doanh, tiểu thương bốc dỡ, vận chuyển hàng hóa, đồ đạc ra khỏi chợ Kim Liên theo lộ trình dừng hoạt động chợ, nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Tại chợ, hàng hóa từ các quầy được đưa lên xe tải rồi vận chuyển ra ngoài. Công việc diễn ra khẩn trương, nhưng các lực lượng hỗ trợ vẫn phải kiểm soát việc bốc dỡ, vận chuyển để tránh ảnh hưởng đến tài sản của tiểu thương.

Theo UBND phường Kim Liên, từ ngày 13/9, địa phương bố trí lực lượng dân quân, các đoàn thể và Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng hỗ trợ miễn phí nhân công bốc dỡ, xe tải để tiểu thương vận chuyển hàng hóa, đồ đạc. Thời gian hỗ trợ đến hết ngày 16/9.

UBND phường Kim Liên đề nghị các hộ kinh doanh, tiểu thương tiếp tục phối hợp, chủ động đưa toàn bộ hàng hóa, vật dụng và tài sản ra khỏi chợ; không đưa hàng mới vào khu vực chợ và thực hiện đúng lộ trình dừng hoạt động đã được thông báo.

UBND phường Kim Liên huy động các lực lượng để hỗ trợ tiểu thương thu dọn quầy hàng, bốc dỡ và đưa hàng hóa, vật dụng ra khỏi chợ. (Ảnh: UBND phường Kim Liên)

Trước đó, UBND phường Kim Liên thông báo dừng hoạt động chợ Kim Liên để khắc phục những tồn tại về phòng cháy, chữa cháy, sau khi cơ quan chức năng kiểm tra và xác định các hạn chế về điều kiện an toàn tại khu chợ.

Chợ Kim Liên được đưa vào sử dụng từ năm 1992. Sau hơn 30 năm hoạt động, đây vẫn là nơi kinh doanh của nhiều thế hệ tiểu thương và là địa điểm mua sắm quen thuộc của người dân khu vực. Tuy nhiên, hạ tầng chợ đã xuống cấp, trong đó có những vấn đề liên quan đến điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Ngày 13/5/2025, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP Hà Nội kiểm tra Chợ Kim Liên và chỉ ra những tồn tại, hạn chế về điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Hàng hóa từ các quầy được đưa lên xe tải rồi vận chuyển ra ngoài. (Ảnh: UBND phường Kim Liên)

Ngày 7/8, UBND phường Kim Liên ban hành thông báo dừng hoạt động chợ để khắc phục các tồn tại. Đến ngày 28/8, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường tiếp tục ban hành thông báo về việc dừng hoạt động chợ Kim Liên.

Trong quá trình triển khai, chính quyền địa phương đề nghị các hộ kinh doanh phối hợp thu dọn tài sản, không tiếp tục tập kết hàng hóa mới vào chợ. Sự hỗ trợ về nhân lực và phương tiện được thực hiện nhằm giúp tiểu thương hoàn tất việc di chuyển hàng hóa trong thời gian quy định.

UBND phường Kim Liên cho biết việc dừng hoạt động chợ nhằm khắc phục các tồn tại về phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân. Địa phương cũng chia sẻ với những khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và sinh kế của các tiểu thương trong thời gian chợ tạm dừng.

Để hỗ trợ các hộ kinh doanh, phường bố trí địa điểm lưu giữ tạm thời miễn phí đối với hàng khô và một số loại hàng hóa có điều kiện bảo quản đơn giản. Địa phương cũng rà soát, kết nối tiểu thương với các chợ dân sinh lân cận để tìm địa điểm kinh doanh phù hợp.

UBND phường Kim Liên khẳng định việc dừng hoạt động Chợ Kim Liên nhằm khắc phục các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy, không phải chấm dứt hoạt động của chợ. Khi các điều kiện theo quy định được bảo đảm, các hộ kinh doanh, tiểu thương sẽ được tiếp tục hoạt động theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.