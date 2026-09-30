Chở bệnh nhân 16km, thu hơn 9 triệu đồng ở Thanh Hóa: Khởi tố 2 bị can

(VTC News) -

Liên quan vụ thu 9,5 triệu đồng cho chuyến xe cứu thương, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Võ Đại Trường Lâm (SN 1991, trú tại phường Hạc Thành, lái xe cứu thương) và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996, trú phường Tĩnh Gia, sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các quyết định khởi tố được Viện KSND có thẩm quyền phê chuẩn.

Võ Đại Trường Lâm (trái) và Lê Trọng Hải Anh tại Cơ quan Cảnh sát điều tra. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá)

Theo kết quả xác minh ban đầu, ngày 14/8, Nguyễn Công Khánh nhận lời vận chuyển một bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về phường Sầm Sơn.

Sau đó, Khánh giao Võ Đại Trường Lâm lái xe cứu thương đến đón bệnh nhân. Trong quá trình thực hiện, Lâm liên hệ với Lê Trọng Hải Anh (đóng giả nhân viên y tế) tham gia vận chuyển.

Sau khi đón bệnh nhân và người nhà, Lâm thông báo với gia đình các khoản chi phí liên quan đến vận chuyển gồm tiền xe vận chuyển 1 triệu đồng/lượt; tiền thuê máy thở 1 triệu đồng/ngày; tiền thuê máy hút đờm 300 nghìn đồng/lượt và 3 triệu đồng tiền giữ máy thở, máy hút đờm.

Khi nào trả lại máy sẽ gửi trả lại tiền cho gia đình bệnh nhân, tổng số tiền là 5,3 triệu đồng. Ngoài ra, Lê Trọng Hải Anh tư vấn cho gia đình sử dụng thuốc vận mạch với giá 600 nghìn đồng/chai.

Xe cứu thương mà nhóm người dùng để vận chuyển bệnh nhân, thu số tiền 9,5 triệu đồng. (Ảnh: CTV)

Tin tưởng nhóm người, gia đình bệnh nhân đồng ý mua 7 lọ thuốc, với số tiền 4,2 triệu đồng (cao hơn khoảng 20 lần so với giá thuốc bán trên thị trường).

Tổng cộng, gia đình bệnh nhân phải trả 9,5 triệu đồng cho chuyến xe cứu thương từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, với quãng đường khoảng 16km.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá xác định, Võ Đại Trường Lâm và Lê Trọng Hải Anh có sự bàn bạc, thống nhất trong việc thu tiền và phân chia số tiền thu được.

Cơ quan công an đánh giá, vụ việc là lời cảnh báo đối với những cá nhân lợi dụng công việc, vị trí hoặc sự tin tưởng của người dân để trục lợi, chiếm đoạt tài sản. Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động tìm hiểu, kiểm tra thông tin và chi phí dịch vụ trước khi giao dịch, đồng thời kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu bất thường, vi phạm pháp luật.