Cứu sống 3 ngư dân Quảng Trị trên ghe bị sóng đánh chìm

(VTC News) -

Khoảng 11h ngày 30/11, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Triệu Vân (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) phát hiện ghe đánh cá của ông Lê Hữư Chức (trú thôn 7 xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) đang đánh cá ở vùng biển gần bờ thôn 9 (xã Triệu Vân) thì bị sóng đánh gần chìm hoàn toàn.

Trên ghe đánh cá thời điểm gặp nạn có 03 ngư dân gồm: Lê Hữu Chức (chủ ghe); các anh Lê Hữu Phức bà Lê Hữu Phiếu (cùng trú tại thôn 7, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong).

Sau đó, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Triệu Vân kịp thời hỗ trợ cho 2 ngư dân bơi vào bờ an toàn. Cùng với đó, kịp thời báo cáo cho Ban chỉ huy đồn Biên phòng Triệu Vân và chính quyền xã Triệu Vân cử lực lượng ra ứng cứu ngư dân còn lại đang bám ghe và bị sóng đẩy ra xa bờ.

Các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Triệu Vân đang phối hợp với lực lượng chức năng cứu hộ chiếc ghe cùng ngư dân gặp nạn vào bờ. (Ảnh: BPCC)

Hơn 30 cán bộ chiến sĩ của Đồn Biên phòng Triệu Vân được điều động đến hiện trường để phối hợp với lực lượng Công an và dân quân xã Triệu Vân để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn.

Lực lượng chức năng sử dụng dây thừng bơi ra ứng cứu và sau hơn một giờ đồng hồ mới có thể tiếp cận để đưa người và ghe vào bờ an toàn.

Theo Đồn Biên phòng Triệu Vân, những ngày qua, đơn vị phối hợp với các lực lượng Công an, dân quân xã tuyên truyền vận động ngư dân không ra khơi bám biển khi thời tiết xấu, sóng to gây mất an toàn cho người và phương tiện. Đồng thời, cử một tổ thường xuyên tuần tra biên giới biển, kịp thời phát hiện và ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Cách đây 9 ngày, Đồn Biên phòng đảo Cồn Cỏ (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) cũng tiếp nhận, đưa 5 ngư dân của tàu cá gặp nạn trên biển vào đảo an toàn để chăm sóc sức khỏe.

Cụ thể, khoảng 14h ngày 20/11, tàu cá QB-88991-TS do ông Nguyễn Thanh Thủy (39 tuổi, trú thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng cùng 4 ngư dân đang đánh bắt hải sản tại tọa độ 17°43'N-107°52'E thì gặp sự cố khiến tàu chìm.

Lúc này, tàu cá của ngư dân tỉnh Nghệ An hoạt động gần khu vực phát hiện, đến ứng cứu kịp thời 5 ngư dân tàu QB-88991-TS, đồng thời báo cáo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Gianh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình).

Sau khi xác định vị trí thuyền gặp nạn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Gianh liên lạc với Đồn Biên phòng đảo Cồn Cỏ đề nghị hỗ trợ, chăm sóc y tế cho 5 ngư dân.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị điều tàu CN09 của đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ tại đảo Cồn Cỏ tiếp cận với tàu đánh cá của ngư dân Nghệ An, đưa 5 thuyền viên bị nạn lên đảo.