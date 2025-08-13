Chi tiết các sự kiện văn hoá, nghệ thuật tại Hà Nội dịp 2/9 diễn ra tuần này

(VTC News) -

Chương trình "Hà Nội - từ mùa thu lịch sử năm 1945"

Thời gian: 20h ngày 15/8

Địa điểm: Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, phường Cửa Nam.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945" diễn ra lúc 20h ngày 15/8, tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám.

Chương trình tái hiện hình ảnh mùa thu lịch sử năm 1945, khi Hà Nội là trung tâm của những đổi thay làm nên vận mệnh dân tộc. Chương trình kết hợp biểu diễn nghệ thuật với các yếu tố văn hóa, lịch sử, sử dụng công nghệ trình diễn hiện đại để mang đến trải nghiệm sâu sắc.

Đây là sự kiện mở, người dân tự do tham gia trực tiếp. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Chương trình "Tự hào là người Việt Nam"

Thời gian: 20h ngày 17/8

Địa điểm: Quảng trường Sân vận động Mỹ Đình.

Chương trình được chia làm 3 chương: Nguồn cội - Gọi tên Việt Nam, Một Việt Nam - Triệu trái tim và Tự hào là người Việt Nam. Sân khấu lấy cảm hứng từ truyền thuyết Lang Liêu, kết hợp hình tượng trời và đất, tạo nên bản giao hưởng về nguồn cội và khát vọng, kết hợp âm nhạc, âm thanh, ánh sáng và công nghệ 3D mapping.

Các nghệ sĩ tham gia gồm: Tùng Dương, Hòa Minzy, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Thu Hà, Lê Anh Dũng, Hà An Huy, NSƯT Hoàng Tùng, Nhóm Oplus, Dương Trần Nghĩa, ban nhạc Bức Tường.

Chương trình được truyền trực tiếp trên VTV1, tiếp sóng toàn quốc và livestream đa nền tảng. Vé tham dự miễn phí. Đăng ký trước và nhận vé từ 8h đến 17h ngày 15/8 tại Hoàng Thành Thăng Long.

Chương trình nghệ thuật "Vang mãi lời non sông"

Thời gian: Tối 16/8

Địa điểm: Vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ.

Trình diễn drone thủy lực, ánh sáng và nghệ thuật thị giác

Trình diễn ánh sáng: Cuối tuần, từ ngày 15 đến 31/8, tại một số di tích, không gian đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận (nhà hát lớn, tháp Rùa - hồ Hoàn Kiếm, khu di tích lịch sử 48 phố Hàng Ngang, chợ Đồng Xuân, vườn hoa Diên Hồng).

Trình diễn drone thủy lực: Cuối tuần, từ 9/8 đến 30/8, tại Hồ Tây.

Biểu diễn nghệ thuật thị giác: Cuối tuần, từ 8/8 đến 3/9, tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, số 19 Hoàng Diệu, phường Ba Đình.

Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm, quà tặng thủ đô năm 2025

Thời gian: Từ 14/8 đến 17/8, mở cửa từ 9h đến 22h

Địa điểm: Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long.

Hội chợ triển lãm quy mô gần 5.000m² với các không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống, giới thiệu văn hóa, du lịch, ẩm thực, trình diễn và trải nghiệm sản phẩm, kết nối giao thương, các tiểu cảnh, mô hình.

Triển lãm tư liệu "Mùa thu độc lập và Khát vọng phồn vinh"

Thời gian: Từ ngày 12/8 đến 18/9

Địa điểm: Thư viện Quốc gia, số 31 Tràng Thi, phường Cửa Nam.

Triển lãm trưng bày 800 tư liệu và 80 bức ảnh mang đến cho công chúng những góc nhìn chân thực, sống động và phong phú về các sự kiện, nhân vật, cũng như những khoảnh khắc đáng nhớ trong những thời khắc lịch sử trọng đại của đất nước.