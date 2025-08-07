Thủ tướng: Tổ chức đêm ca nhạc và bắn pháo hoa tại 34 tỉnh, thành dịp Quốc khánh

(VTC News) -

Nội dung trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập khi phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, diễn ra sáng 7/8.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương các bộ ngành, địa phương đã góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội trong 7 tháng đầu năm, tạo khí thế, niềm tin hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của cả năm 2025.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, bất cập.

Cụ thể như: Sức ép chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn, nhất là về lãi suất, tỷ giá, kiểm soát lạm phát trước những biến động bên ngoài; hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều lĩnh vực còn khó khăn; các động lực tăng trưởng mới đang ở giai đoạn đầu, cần thời gian để phát huy hiệu quả; thể chế, pháp luật còn vướng mắc, cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung, ban hành mới để tháo gỡ; tình hình thiên tai, lũ lụt diễn biến phức tạp, khó lường...

Thủ tướng lưu ý trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ cơ sở có nơi chưa phù hợp; nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cần linh hoạt hơn; hạ tầng số còn gặp nhiều khó khăn; một số quy định pháp luật còn vướng mắc.

Nhấn mạnh tháng 8 là tháng rất quan trọng, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục nắm chắc tình hình thế giới, khu vực và trong nước để đưa ra giải pháp, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, cả ở cấp Trung ương và địa phương, cả các vấn đề vĩ mô và vi mô, phát huy tối đa sức mạnh của người dân, doanh nghiệp, coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán.

Chỉ đạo nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống Công an Nhân dân, lễ diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

"Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tránh các sai sót đáng tiếc và tổ chức tốt các hoạt động văn hóa. Tổ chức đêm ca nhạc và bắn pháo hoa trên 34 tỉnh thành vào dịp Quốc khánh 2/9, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và tạo động lực, truyền cảm hứng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân", Thủ tướng nêu rõ.

Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương tổng kết phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước; tổ chức tốt lễ khởi công, khánh thành các công trình lớn vào ngày 19/8 bảo đảm đúng quy định (dự kiến khoảng 200 công trình).

Theo Thủ tướng, cần tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm vận hành đồng bộ, thông suốt, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và đặc biệt là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực và tăng cường giám sát, kiểm tra.

Trước phản ánh của các địa phương về khó khăn của cán bộ điều chuyển, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương rà soát lại những người có nhu cầu mua nhà, thuê nhà, xong trước 15/8. Ngân hàng Nhà nước cần có gói tín dụng ưu đãi về nhà ở cho các đối tượng này với cơ chế, chính sách thuận lợi, khả thi trong thực hiện.

Yêu cầu bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước khẩn trương trình sửa đổi Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng.

Song song với đó, chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm, phấn đấu thu ngân sách Nhà nước năm 2025 tăng 25% so với dự toán; bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công 100% kế hoạch; hỗ trợ các hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp lớn thành doanh nghiệp đa quốc gia...

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát, tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội về "bộ tứ trụ cột" và Chương trình hành động của Chính phủ.

Đồng thời, rà soát lại trường lớp bảo đảm "sáng, xanh, sạch, đẹp" và chuẩn bị tốt lễ khai giảng năm học mới; tăng cường đưa bác sĩ về cơ sở để chăm lo sức khoẻ cho Nhân dân; tiếp tục xây dựng, trình các nghị quyết của Bộ Chính trị về y tế, giáo dục.

Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì xây dựng nghị quyết của Chính phủ về thích ứng linh hoạt, hiệu quả với chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ.

Các địa phương giải phóng mặt bằng cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và tiến hành khởi công đồng loạt vào 19/12...