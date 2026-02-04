Chạy bộ 1 dặm đốt cháy bao nhiêu calo?

(VTC News) -

Chạy bộ là hình thức rèn luyện tim mạch đơn giản, phù hợp với những người không thích chơi thể thao hay đến phòng gym. Ngoài một đôi giày tốt, bạn hầu như không cần thêm thiết bị nào.

Chạy bộ là hình thức vận động đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe (Ảnh: Shutterstock)

Số calo bạn tiêu hao khi chạy bộ 1 dặm

Một số nghiên cứu khoa học về sức khỏe cho thấy, trung bình chạy bộ 1 dặm có thể giúp cơ thể tiêu hao khoảng 100 calo. Tuy nhiên, con số này không cố định mà thay đổi tùy theo từng người, trong đó trọng lượng cơ thể là yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến lượng calo đốt cháy.

Theo nghiên cứu của Hội đồng Thể dục Hoa Kỳ, người nặng khoảng 54,5 kg khi chạy bộ có thể tiêu hao khoảng 11,4 calo mỗi phút. Trong khi đó, người nặng 82 kg có thể đốt cháy khoảng 17 calo mỗi phút. Như vậy, nếu duy trì chạy bộ trong 10 phút, lượng calo tiêu hao sẽ tăng tương ứng theo thời gian vận động.

Vì sao chạy bộ tốt cho sức khỏe?

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) khuyến nghị mỗi tuần nên thực hiện ít nhất 150 phút hoạt động aerobic cường độ vừa hoặc 75 phút hoạt động aerobic cường độ cao để duy trì sức khỏe. Chạy bộ có thể được xếp vào nhóm vận động cường độ cao, tùy thuộc vào tốc độ chạy và thể lực của mỗi người.

Bên cạnh việc giúp đốt cháy calo và duy trì cân nặng hợp lý, chạy bộ và các hình thức vận động khác còn mang lại nhiều lợi ích như:

Giảm huyết áp và cholesterol, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Giảm nguy cơ loãng xương

Cải thiện các triệu chứng trầm cảm và lo âu

Nếu bạn mới tập chạy, hãy cho cơ thể thời gian làm quen dần. Trước khi bắt đầu bất kỳ kế hoạch luyện tập nào, bạn nên trao đổi với bác sĩ, đặc biệt nếu đang mắc các bệnh lý mạn tính.

Để chạy bộ an toàn và hạn chế chấn thương, việc chọn giày chạy phù hợp là rất quan trọng. Giày chạy bộ khác với giày đi bộ thông thường, giày tennis, aerobic hay bóng rổ, vì chúng được thiết kế chuyên biệt nhằm hỗ trợ bàn chân tốt hơn và giảm đau chân, đau đầu gối khi chạy.