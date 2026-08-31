Diễn viên Nhan Phúc Vinh cầu hôn Khả Ngân

(VTC News) -

Tối 31/8, Nhan Phúc Vinh gây bất ngờ khi chia sẻ bức ảnh cầu hôn thành công nữ diễn viên Khả Ngân. Bài viết nhanh chóng nhận được sự chú ý cùng nhiều lời chúc mừng từ khán giả.

Trên trang cá nhân, Khả Ngân cũng chia sẻ tâm sự, gọi đây là “một hành trình mới” và cũng là “hành trình hạnh phúc nhất” của cô. Nữ diễn viên gửi lời cảm ơn Nhan Phúc Vinh vì đã đến và cùng cô xây dựng mái ấm nhỏ của riêng mình.

Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh khoe chuyện cầu hôn.

“Bước sang một vai trò mới, Ngân vẫn là Ngân, vẫn yêu công việc và sẽ tiếp tục với những dự án, những điều mới mẻ trong thời gian tới. Mong rằng Ngân vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ và tình cảm của mọi người”, cô tâm sự.

Nữ diễn viên cũng xin phép được giữ những câu chuyện riêng tư còn lại cho gia đình nhỏ và sẽ không chia sẻ thêm hay thực hiện các cuộc phỏng vấn liên quan đến việc cá nhân ở thời điểm này. Cô mong truyền thông và khán giả thương, hiểu và tôn trọng lựa chọn này của mình.

Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân đều là những diễn viên phim giờ vàng VTV được khán giả yêu mến. Thời gian qua, cả hai liên tục đồng hành với nhau trong cuộc sống và nhiều sự kiện. Họ có cùng sở thích chạy bộ, giành nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ ở bộ môn này.

Trước đây, dù khán giả vẫn đồn đoán về mối quan hệ của hai người song họ chưa từng thừa nhận.

Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân có chung đam mê về thể thao.

Nhan Phúc Vinh sinh năm 1986, là nam diễn viên quen thuộc với khán giả phim truyền hình trong Nam ngoài Bắc. Tên tuổi anh gắn liền với những bộ phim như Ngày ấy mình đã yêu, Tình yêu và tham vọng, Anh có phải đàn ông không?...

Có sự nghiệp nổi bật nhưng Nhan Phúc Vinh luôn giữ kín cuộc sống riêng tư. Trước đây, nam diễn viên chưa từng công khai bất cứ mối tình nào trước truyền thông.

Khả Ngân sinh năm 1997 và bước vào showbiz với vai trò người mẫu ảnh. Sở hữu gương mặt sáng, cô nhanh chóng trở thành cái tên được chú ý của màn ảnh Việt. Cô từng tham gia nhiều bộ phim và đảm nhận các dạng vai khác nhau. Một trong những tác phẩm giúp nữ diễn viên đến gần hơn với đông đảo khán giả là 11 tháng 5 ngày.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh, Khả Ngân còn thử sức ở nhiều vai trò khác trong lĩnh vực giải trí.

Về đời tư, cô từng vướng nhiều tin đồn tình cảm với một số bạn diễn nam. Tuy nhiên cũng như Nhan Phúc Vinh, Khả Ngân chưa công khai bất kỳ một mối quan quan hệ nào.