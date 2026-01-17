Cập nhật Ngoại Hạng Anh hôm nay: Man Utd đấu với Man City vòng 22

(VTC News) -

Sau loạt trận FA Cup và Carabao Cup, giải Ngoại Hạng Anh trở lại với các trận đấu hấp dẫn ở vòng 22. Manchester United đấu với Manchester City trong trận đấu sớm diễn ra lúc 19h30 ngày 17/1. Đây là trận đấu đầu tiên của Michael Carrick trên cương vị huấn luyện viên tạm quyền Man Utd.

Arsenal bước vào vòng 22 với vị trí đầu bảng, vẫn hơn Man City và Aston Villa 6 điểm. Đội chủ sân Emirates gặp Nottingham Forest trên sân khách ở vòng này.

Man Utd, Brentford bám đuổi vị trí thứ tư của Liverpool. 3 đội cuối bảng xếp hạng vẫn là West Ham, Burnley và Wolves.

Lịch thi đấu vòng 22 giải Ngoại Hạng Anh

Cập nhật mới nhất

Trận Man Utd đấu với Man City diễn ra lúc 19h30 ngày 17/1.

Man Utd bổ nhiệm Michael Carrick làm huấn luyện viên trưởng tạm quyền.

Arsenal đứng đầu bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh vòng 22

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Arsenal 21 40/14 49 2 Man City 21 44/18 43 3 Aston Villa 21 34/25 43 4 Liverpool 21 32/28 35 5 Brentford 21 35/28 33 6 Man Utd 21 36/32 32 7 Chelsea 21 33/23 31 8 Fulham 21 30/30 31 9 Newcastle United 21 31/27 30 10 Brighton 21 31/28 30 11 Sunderland 21 21/22 29 12 Everton 21 23/25 29 13 Crystal Palace 21 22/23 28 14 Tottenham 21 30/27 27 15 Bournemouth 21 34/40 26 16 Leeds United 21 29/36 23 17 Nottingham 21 21/34 21 18 West Ham 21 22/43 14 19 Burnley 21 22/41 13 20 Wolves 21 15/41 7

Theo thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026, có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Lịch thi đấu vòng 22

Ngày 17/1

19h30: Man Utd vs Man City.

22h: Chelsea vs Brentford.

22h: Leeds vs Fulham.

22h: Liverpool vs Burnley.

22h: Sunderland vs Crystal Palace.

22h: Tottenham vs West Ham.

Ngày 18/1

0h30: Nottingham Forest vs Arsenal.

21h: Wolves vs Newcastle.

23h30: Aston Villa vs Everton.

3h: Brighton vs Bournemouth.

Xem trực tiếp giải Ngoại Hạng Anh vòng 22 trên kênh nào?

Giải Ngoại Hạng Anh xem được trên mọi nền tảng của FPT Play, bao gồm website, ứng dụng FPT Play dành cho SmartTV, điện thoại, máy tính bảng và TV kết nối với FPT Play box.

Mỗi vòng đấu, FPT Play cung cấp từ 3 - 4 trận đấu với chất lượng hình ảnh 4K. Các trận còn lại sẽ được cung cấp với chất lượng Full HD.

FPT Play chỉ phát 4K và Full HD trên ứng dụng FPT Play dành cho SmartTV, điện thoại, máy tính bản và TV kết nối với FPT Play box. Tại website fptplay.vn, chất lượng hình ảnh giải đấu Ngoại Hạng Anh chỉ đạt chuẩn SD 480p (không HD).