Kết quả Portsmouth vs Arsenal: Martinelli lập hattrick

(VTC News) -

Portsmouth 1-4 Arsenal Bishop 3' 8' Dozzell (PL) 25' Martinelli 51' Martinelli 72' Martinelli

Arsenal đấu với Portsmouth ở vòng 3 FA Cup 2026 bằng đội hình có nhiều cầu thủ dự bị. Lực lượng chắp vá khiến "Pháo thủ" không chơi bóng hiệu quả như thường thấy. Thậm chí, đội bóng đứng đầu bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh còn để Portsmouth thuộc nhóm cuối giải hạng dưới lấn lướt ở vài thời điểm.

Đội chủ nhà tận dụng khoảng thời gian Arsenal chưa bắt nhịp với trận đấu để gây bất ngờ. Colby Bishop ghi bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ ba. Tuy nhiên, sau đó chỉ vài phút, đồng đội của anh là Andre Dozzell phản lưới giúp Arsenal có bàn gỡ hoà.

Martinelli lập hattrick giúp Arsenal thắng Portsmouth 4-1. (Ảnh: Reuters)

"Pháo thủ" sau đó chơi bóng chậm rãi, không tấn công nhiều. Đội khách bình tĩnh hoá giải các pha tấn công của Portsmouth trước khi tung ra những đòn phản công chất lượng cao.

Từ quả phạt góc bên cánh phải, Gabriel Martinelli đưa Arsenal vượt lên dẫn 2-1. Sau đó, Noni Madueke đá hỏng phạt đền. Kết thúc hiệp đầu tiên, "Pháo thủ" dẫn trước với cách biệt chỉ một bàn.

Bước sang hiệp 2, Portsmouth không còn gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ như trước. Arsenal làm chủ thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 64%. Martinelli ghi thêm 2 bàn sau các pha kiến tạo của Jesus và Madueke để ấn định chiến thắng 4-1.

Số liệu thống kê Portsmouth 1-4 Arsenal.

Đội hình Portsmouth vs Arsenal

Portsmouth: Josef Bursik (26), Regan Poole (5), Conor Shaughnessy (6), Colby Bishop (9), Adrian Segecic (10), Luke Le Roux (16), Andre Dozzell (21), Zak Swanson (22), Terry Devlin (24), Harvey Blair (29), Conor Chaplin (36).

Arsenal: Kepa Arrizabalaga (13), Ben White (4), Gabriel Magalhaes (6), Gabriel Jesus (9), Eberechi Eze (10), Gabriel Martinelli (11), Christian Norgaard (16), Noni Madueke (20), Ethan Nwaneri (22), Mikel Merino (23), Myles Lewis-Skelly (49).