Man Utd chốt huấn luyện viên tạm quyền

(VTC News) -

Sky Sports đưa tin Michael Carrick sẽ trở thành huấn luyện viên trưởng tạm quyền của Man Utd theo hợp đồng có thời hạn đến hết mùa giải 2025-2026. Cuộc đàm phán cuối cùng diễn ra vào hôm qua (12/1), một ngày sau khi đội chủ sân Old Trafford bị loại khỏi FA Cup vì thua Brighton 1-2 ngay trên sân nhà.

Carrick và ban lãnh đạo Man Utd đồng ý các thoả thuận. Những chi tiết cuối cùng của hợp đồng sẽ được thống nhất và hoàn tất trong hôm nay 13/1. Cựu tiền vệ người Anh trực tiếp chỉ đạo Man Utd ngay ở trận gặp Manchester City cuối tuần này.

Michael Carrick làm huấn luyện viên tạm quyền của Man Utd.

Sau khi sa thải huấn luyện viên Ruben Amorim, Man Utd đưa Michael Carrick và Ole Gunnar Solskjaer vào danh sách cân nhắc đàm phán. Giám đốc thể thao Jason Wilcox, nhân vật có tiếng nói quan trọng nhất trong việc ra quyết định thay tướng, là người phụ trách chính trong quá trình đàm phán và đánh giá.

Michael Carrick và Ole Gunnar Solskjaer đều được xem là những phương án phù hợp do hiểu rõ về câu lạc bộ sau khoảng thời gian làm cầu thủ cũng như huấn luyện viên tại đây. Solskjaer từng dẫn dắt Man Utd về nhì tại giải Ngoại Hạng Anh và Europa League.

Carrick cũng có vài trận đấu gây ấn tượng khi làm huấn luyện viên tạm quyền của "Quỷ đỏ". Cựu tuyển thủ Anh chính là người thay thế Solskjaer vào tháng 11/2021. Carrick dẫn dắt Man Utd 3 trận với thành tích bất bại (thắng 2, hoà 1). Sau đó, ông chuyển sang làm việc tại Middlesbrough.

Trong thời gian đàm phán với Carrick, huấn luyện viên tạm quyền của Man Utd là Darren Fletcher. "Quỷ đỏ" không thắng trong 2 trận đấu liên tiếp kể từ khi sa thải Ruben Amorim. Họ hoà đội áp chót ở giải Ngoại Hạng Anh là Burnley với tỷ số 2-2, sau đó thua Brighton ở FA Cup 1-2.