Kết quả Man Utd vs Man City, vòng 22 giải Ngoại Hạng Anh 2026 mới nhất

Minh Anh17/01/2026 20:40:00 +07:00
17/01/2026 20:40:00 +07:00
(VTC News) -

Cập nhật kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh 2026 hôm nay 17/1: Đầy đủ diễn biến, kết quả trận Man Utd đấu với Man City mới nhất.

Man Utd1-0Man City
Tiếp tục cập nhật
Mbeumo65'

Trận Man Utd đấu với Man City thuộc vòng 22 giải Ngoại Hạng Anh bắt đầu lúc 19h30 hôm nay 17/1.

Đội hình Man Utd vs Man City

Man Utd: Senne Lammens (31); Diogo Dalot (2), Harry Maguire (5), Lisandro Martinez (6), Bruno Fernandes (8), Patrick Dorgu (13), Amad Diallo (16), Casemiro (18), Bryan Mbeumo (19), Luke Shaw (23), Kobbie Mainoo (37).

Man City: Gianluigi Donnarumma (25); Nathan Ake (6), Erling Haaland (8), Jeremy Doku (11), Rodri (16), Bernardo Silva (20), Antoine Semenyo (42), Abdukodir Khusanov (45), Phil Foden (48), Max Alleyne (68), Rico Lewis (82).

Man City thắng Man Utd 3-0 ở lượt đi. (Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh vòng 22

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau mỗi vòng đấu theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League. Tính đến hết trận Man Utd gặp Man City, thứ hạng các đội bóng như sau.

XHĐộiTrậnBàn thắng/
bàn thua		Điểm
1Arsenal2140/1449
2Man City2144/1843
3Aston Villa2134/2543
4Liverpool2132/2835
5Brentford2135/2833
6Man Utd2136/3232
7Chelsea2133/2331
8Fulham2130/3031
9Newcastle United2131/2730
10Brighton2131/2830
11Sunderland2121/2229
12Everton2123/2529
13Crystal Palace2122/2328
14Tottenham2130/2727
15Bournemouth2134/4026
16Leeds United2129/3623
17Nottingham2121/3421
18West Ham2122/4314
19Burnley2122/4113
20Wolves2115/417

Thông tin Man Utd và Man City

Siêu máy tính của Soccerway đánh giá cơ hội thắng của Man Utd là 28%, không thua kém đáng kể so với 32% của Man City. Thuật toán mô phỏng của Opta đánh giá cơ hội thắng của Man City lên tới 50,6%, trong khi Man Utd là 25,9%. Nhìn chung, đội khách vẫn được đánh giá nhỉnh hơn.

Man Utd tạm đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng, kém 3 điểm so với đội thứ tư là Liverpool. Đội chủ sân Old Trafford vừa trải qua chuỗi 4 trận liên tiếp không thắng, trong đó có thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước Brighton khiến họ bị loại khỏi FA Cup.

Phong độ của Man City ở Ngoại Hạng Anh cũng tương tự đối thủ. Thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola hoà 3 vòng liên tiếp, bị Arsenal nới rộng khoảng cách từ 2 điểm lên thành 6 điểm. Dù vậy, Man City tìm lại cảm giác chiến thắng trong 2 trận đấu cúp gần đây (đánh bại Newastle ở Carabao Cup và hạ Exeter ở FA Cup).

Man Utd chào đón Bryan Mbeumo và Amad Diallo trở lại, chỉ còn Noussair Mazraoui chưa kết thúc nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia. Matthijs de Ligt chấn thương lưng và Shea Lacey bị treo giò chắc chắn vắng mặt. "Quỷ đỏ" có gần đủ lực lượng cho trận đấu đầu tiên của huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick.

Man City vừa chiêu mộ Antoine Semenyo và Marc Guehi. Đây là những bản hợp đồng quan trọng trong bối cảnh huấn luyện viên Pep Guardiola mất hàng loạt cầu thủ cả trụ cột lẫn dự bị, gồm Josko Gvardiol, Ruben Dias, John Stones, Mateo Kovacic, Savinho, Oscar Bobb, Nico Gonzalez (chấn thương) và Omar Marmoush (thi đấu cho đội tuyển quốc gia).

Nội dung: Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại: https://fptplay.go.link/7lIyV.

