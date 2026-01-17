Kết quả Chelsea vs Brentford, vòng 22 giải Ngoại Hạng Anh mới nhất

(VTC News) -

Chelsea 2-0 Brentford Pedro 26' Palmer 72'

Trận Chelsea đấu với Brentford thuộc vòng 22 giải Ngoại Hạng Anh bắt đầu lúc 22h hôm nay 17/1. Cuộc đối đầu với Brentford là lần đầu tiên Chelsea ra sân ở Ngoại Hạng Anh dưới thời huấn luyện viên Liam Rosenior. Nhà cầm quân người Anh chưa có nhiều thời gian để tạo ra sự thay đổi rõ rệt cho đội chủ sân Stamford Bridge.

Chelsea gặp nhiều khó khăn trước Brentford dù được chơi trên sân nhà. Trong hiệp 1, số cơ hội mà đội chủ nhà tạo ra không nhiều bằng đối thủ. Chelsea chỉ có một cú sút trúng đích ở nửa đầu trận đấu. Tuy nhiên, đó lại là bàn thắng mở tỷ số của Joao Pedro.

Kết thúc hiệp 1, Chelsea dẫn Brentford với tỷ số 1-0.

Joao Pedro ghi bàn mở tỷ số cho Brentford. (Ảnh: Reuters)

Thế trận nghiêng hẳn về Brentford trong hiệp 2 khi đội khách cố gắng tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tỷ lệ kiểm soát bóng của Chelsea giảm xuống chỉ còn 35%.

Tuy nhiên, cũng giống như hiệp một, đội chủ nhà chỉ cần hơn đối thủ 1 chỉ số quan trọng nhất. Đó là bàn thắng. Phút 76, Cole Palmer thực hiện thành công quả phạt đền nâng tỷ số lên 2-0.

Chelsea sau đó thiết lập thế trận an toàn và kết thúc trận đấu với 3 điểm đầu tay cho huấn luyện viên Liam Rosenior.

Đội hình Chelsea vs Brentford

Chelsea: Robert Sanchez, Reece James, Marc Cucurella, Enzo Fernandez, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo, Pedro Neto, Moises Caicedo, Joao Pedro, Cole Palmer, Alejandro Garnacho.

Brentford: Caoimhin Kelleher, Michael Kayode, Rico Henry, Vitaly Janelt, Kristoffer Ajer, Nathan Collins, Mikkel Damsgaard, Yehor Yarmoliuk, Igor Thiago, Mathias Jensen, Kevin Schade.

Chelsea đấu với Brentford ở vòng 22 giải Ngoại Hạng Anh.

Thông tin Chelsea và Brentford

Siêu máy tính của Soccerway đánh giá cơ hội thắng của Chelsea là 25%, trong khi Brentford nhỉnh hơn không đáng kể (26%). Thuật toán mô phỏng của Opta đánh giá cơ hội thắng của Chelsea lên tới 41,3%, trong khi Brentford chỉ là 29,2%.

Chelsea hiện đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng Premier League với 31 điểm sau 21 vòng đấu, kém top 4 chỉ 4 điểm. Đội chủ sân Stamford Bridge có phong độ không tốt khi vừa trải qua chuỗi 5 trận không thắng tại Premier League, trong đó có thất bại 1-2 trước Fulham ở vòng 21.

Ngược lại, Brentford xếp thứ 5 với 33 điểm sau 21 trận và thể hiện phong độ rất tích cực. Thầy trò HLV Thomas Frank thắng 4 trong 5 trận gần nhất tại Premier League, bao gồm chiến thắng đậm 3-0 trên sân nhà trước Sunderland ở vòng đấu gần nhất. Chuỗi kết quả ấn tượng giúp Brentford duy trì vị trí trong nhóm đầu và tạo ra áp lực lớn cho Chelsea trước cuộc đối đầu sắp tới.

Chelsea đón nhận một số tín hiệu tích cực về lực lượng khi Cole Palmer và Reece James nhiều khả năng kịp trở lại tập luyện, trong khi Moises Caicedo đã mãn hạn treo giò và sẵn sàng ra sân.

Tuy vậy, đội chủ sân Stamford Bridge vẫn thiếu vắng nhiều trụ cột gồm Levi Colwill, Romeo Lavia (chấn thương) và Mykhailo Mudryk (treo giò vì án phạt doping). Liam Delap và Jamie Gittens bị ốm, còn khả năng ra sân của Malo Gusto sẽ được quyết định vào phút chót.

Bên kia chiến tuyến, Brentford tiếp tục gặp khó khăn về nhân sự khi Josh Dasilva, Fabio Carvalho và Antoni Milambo đều vắng mặt dài hạn vì chấn thương đầu gối. Frank Onyeka đang làm nhiệm vụ cùng đội tuyển Nigeria tại AFCON, trong khi Jordan Henderson cần được đánh giá chấn thương trước giờ bóng lăn.

Điểm tích cực về lực lượng của đội khách là sự trở lại của Dango Ouattara. Điều này giúp HLV Andrews có thêm lựa chọn trên hàng công trước chuyến làm khách tới Stamford Bridge.