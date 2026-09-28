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Xuất bản ngày 28/09/2026 04:06 PM
Xuất bản ngày 28/09/2026 04:06 PM

Cập nhật kết quả Singapore vs Bangladesh ngày 28/9, tỷ số mới nhất

Khánh Ly
Khánh Ly
(VTC News) -

Cập nhật tỷ số Singapore vs Bangladesh mới nhất: Đầy đủ diễn biến, số liệu thống kê và kết quả trận Singapore đấu Bangladesh thuộc FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay.

FIFA ASEAN Cup 2026
Singapore
0-0
Bangladesh
ĐANG CẬP NHẬT

Trận đấu giữa Singapore và Bangladesh diễn ra lúc 16h ngày 28/9 trên sân vận động Gelora Bung Karno (Indonesia). Trận đấu thuộc lượt trận thứ 2 bảng A tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Singapore vs Bangladesh mới nhất.

Cập nhật kết quả Singapore vs Bangladesh ngày 28/9, tỷ số mới nhất - 2
Singapore
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Izwan Mahbud
TM
3
Ryhan Stewart
4
Nur Adam Abdullah
6
Kyoga Nakamura
7
Uiyoung Song
8
Shah Shahiran
9
Farhan Zulkifli
13
Harhys Stewart
14
Hariss Harun
ĐT
18
Jacob William
19
Ikhsan Fandi
Cập nhật kết quả Singapore vs Bangladesh ngày 28/9, tỷ số mới nhất - 3
BANgladesh
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Mehedi Hasan Srabon
TM
6
Jamal Bhuyan
ĐT
7
Shekh Morsalin
8
Hamza Choudhury
9
Shuki Itofusa
10
Rakib Hossain
12
Zidane Yousuf
14
Tariq Kazi
19
Zayan Ahmed
22
Saad Uddin
23
Shamit Shome

Thông tin trước trận Singapore vs Bangladesh

Singapore và Bangladesh bước vào lượt trận thứ hai với áp lực ngang nhau khi đều trắng tay trong ngày ra quân. Một thất bại nữa có thể khiến cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp của cả hai bị ảnh hưởng đáng kể. Ở trận mở màn, Singapore để thua Indonesia 0-2 trong thế trận gặp nhiều bất lợi, trong khi Bangladesh thất bại 0-3 khi đụng độ Malaysia.

Bangladesh đối đầu với Singapore ở lượt trận thứ 2 bảng A tại FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Bangladesh Football Federation)

Bangladesh đối đầu với Singapore ở lượt trận thứ 2 bảng A tại FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Bangladesh Football Federation)

Bởi vậy, cuộc đối đầu Bangladesh mang ý nghĩa quan trọng với Singapore. Trước đối thủ không được đánh giá cao về chất lượng đội hình, đội bóng đảo quốc sư tử cần hướng đến 3 điểm để duy trì khả năng cạnh tranh tại bảng đấu. Tuy nhiên, thay vì đẩy cao đội hình và mạo hiểm tấn công, Singapore có thể ưu tiên sự an toàn, kiểm soát thế trận và chờ đợi cơ hội kết liễu đối phương.

So với Bangladesh, Singapore nhỉnh hơn về kinh nghiệm thi đấu quốc tế và khả năng tổ chức lối chơi. Dù không còn sở hữu lực lượng nổi bật như những giai đoạn thành công trước đây, đội bóng này vẫn duy trì những đặc trưng quen thuộc như tính kỷ luật, khả năng tranh chấp quyết liệt và sự chặt chẽ trong hệ thống phòng ngự.

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