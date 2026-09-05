Link xem trực tiếp bóng đá Hải Phòng vs Ninh Bình 18h ngày 5/9, vòng 1 V.League

(VTC News) -

Trận đấu giữa Hải Phòng và Ninh Bình ở vòng 1 V.League 2026-2027 diễn ra lúc 18h ngày 5/9 tại sân Lạch Tray. Khán giả có thể theo dõi trận đấu giữa Hải Phòng vs Ninh Bình trên nền tảng truyền hình trực tuyến FPT Play.

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Xem trực tiếp bóng đá Hải Phòng đấu Ninh Bình trên kênh nào?

Trận Hải Phòng đấu với Ninh Bình được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play. Khán giả xem trực tiếp Hải Phòng vs Ninh Bình trên điện thoại hoặc máy tính có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập trực tiếp website của hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play.

Trận đấu giữa Hải Phòng và Ninh Bình được phát sóng trực tiếp trên FPT Play.

Link xem trực tiếp Hải Phòng vs Ninh Bình hôm nay

Link xem trực tiếp Hải Phòng vs Ninh Bình được cập nhật trên nền tảng phát sóng chính thức FPT Play.

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Thông tin trận Hải Phòng vs Ninh Bình

Hải Phòng bước vào hành trình tại V-League 2026-2027 bằng cuộc tiếp đón Ninh Bình trên sân Lạch Tray. Lợi thế sân nhà là điểm tựa đáng kể cho đội bóng đất Cảng, song họ được dự báo đối mặt với không ít khó khăn trước đối thủ sở hữu lực lượng chất lượng và tham vọng cạnh tranh thứ hạng cao ở mùa giải năm nay.

Đây là lần đầu huấn luyện viên Đặng Văn Thành chính thức dẫn dắt đội bóng đất Cảng bước vào một mùa giải mới, sau quãng thời gian làm quen với công việc ở những vòng cuối mùa trước. Thử thách lập tức đến với ông khi đối thủ bên kia chiến tuyến là HLV Chu Đình Nghiêm, người từng nhiều năm gắn bó và am hiểu Hải Phòng.

Nhiệm vụ này không dễ thực hiện đối với Hải Phòng khi đội chủ nhà không được đánh giá cao bằng đối phương về chiều sâu lực lượng.

Ninh Bình sở hữu đội hình gồm nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và có chất lượng như Đặng Văn Lâm, Hồ Tấn Tài, Lê Ngọc Bảo, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quốc Việt, Lucas Turci, Marciel, Lucao hay Fred Friday.

Với bộ khung này, Ninh Bình được đánh giá đủ khả năng cạnh tranh ở nhóm đầu nếu duy trì được sự ổn định.