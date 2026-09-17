Link xem trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Hong Kong 14h ngày 17/9

(VTC News) -

Trận bóng chuyền nữ giữa đội tuyển Việt Nam và Hong Kong (Trung Quốc) diễn ra lúc 14h ngày 17/9 tại Nhà thi đấu Park Arena Komaki (thành phố Komaki, tỉnh Aichi, Nhật Bản). Trận đấu thuộc lượt trận thứ 2 bảng D môn bóng chuyền trong nhà ASIAD 2026.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Việt Nam vs Hong Kong (Trung Quốc) nhanh nhất.

Xem trực tiếp Việt Nam vs Hong Kong (Trung Quốc) trên kênh nào?

Trận Việt Nam đối đầu với Hong Kong (Trung Quốc) được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Việt Nam đấu với Hong Kong (Trung Quốc) có thể truy cập website tại địa chỉ vtvgo.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng VTVgo trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Việt Nam và Hong Kong (Trung Quốc) được phát sóng trực tiếp trên VTV6.

Link xem trực tiếp Việt Nam vs Hong Kong (Trung Quốc) hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Việt Nam vs Hong Kong (Trung Quốc) được cập nhật theo dữ liệu chính thức của VTVgo. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link VTVgo trực tiếp bóng chuyền Việt Nam vs Hong Kong (Trung Quốc) (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/13

Để xem trực tiếp trận đấu Việt Nam vs Hong Kong (Trung Quốc) trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website vtvgo.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng VTVgo từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trên trận đấu.

Thông tin trận Việt Nam vs Hong Kong (Trung Quốc)

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có màn ra quân thuận lợi tại ASIAD 2026 khi vượt qua Qatar với tỷ số 3-0. Sự vượt trội của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt được thể hiện rõ khi đối thủ không ghi quá 10 điểm trong bất kỳ set đấu nào.

Trận thắng Qatar cũng giúp ban huấn luyện Việt Nam có điều kiện xoay vòng đội hình. Một số cầu thủ ít thi đấu được trao cơ hội ra sân, trong khi những trụ cột như Trần Thị Thanh Thúy, Bích Thủy hay Lê Thanh Thúy không phải hoạt động với cường độ cao.

Ở lượt trận thứ hai vòng bảng, Việt Nam chạm trán Hong Kong (Trung Quốc). Đây là cái tên quen thuộc với đội tuyển Việt Nam. Lần gần nhất hai đội tuyển gặp nhau cách đây 3 tuần tại AVC Continental Championship 2026. Khi đó, Việt Nam dễ dàng giành chiến thắng 3-0.

Tại lượt trận đầu tiên, đội bóng này thua Hàn Quốc 0-3, dù từng gây khó khăn cho đội bóng xứ kim chi trong set đầu tiên với tỷ số sát nút 23-25.