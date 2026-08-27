Cấp điện an toàn, ổn định tuyệt đối cho lễ Quốc khánh 2/9

(VTC News) -

Dịp lễ Quốc khánh 2/9, trên địa bàn TP.HCM sẽ diễn ra nhiều chương trình kỷ niệm 81 năm ngày quốc khánh đất nước như bắn pháo hoa, khánh thành, khởi công các dự án cùng nhiều sự kiện phục vui người dân vui chơi…

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, thành phố sẽ có 7 địa điểm bắn pháo hoa dịp này gồm: Hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương), Quảng trường tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu), Công viên quảng trường Bà Rịa (phường Bà Rịa), Công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), Tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn), Khu biệt thự Kim Long (cầu Rạch Đỉa, xã Nhà Bè).

Thành phố cũng sẽ tổ chức lễ khánh thành, khởi công các dự án chào mừng Quốc khánh tại khu vực Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM (phường Xóm Chiếu), cùng với đó là các chương trình triển lãm, kỷ niệm và nghệ thuật phục vụ nhân dân; các hoạt động dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân và tưởng niệm tại các địa điểm lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ, tượng đài trên địa bàn quản lý.

EVNHCMC yêu cầu các đơn vị trực thuộc không thực hiện các thao tác trên lưới điện làm mất điện của khách hàng trong thời gian nghỉ lễ.

Để chuẩn bị cho dịp đặc biệt này, từ trước đó một tháng, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã nhiều có văn chỉ đạo các đơn vị đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, tin cậy phục vụ các hoạt động kỷ niệm lễ trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, ngành điện thành phố đã quán triệt đến từng cán bộ công nhân viên tầm quan trọng của việc đảm bảo điện đối với sự kiện chính trị trọng đại này. Văn bản chỉ đạo của EVNHCMC yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không chủ quan, không để xảy ra sai sót trong quá trình triển khai thực hiện đảm bảo cung cấp điện.

Các Công ty Điện lực khu vực và Công ty Lưới điện cao thế tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết của thiết bị nguồn, lưới điện. Hành lang các tuyến dây cần được phát quang để đảm bảo an toàn lưới điện, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về hành lang an toàn lưới điện và ổn định cho ngày nghỉ lễ.

Hai đơn vị nêu trên được EVNHCMC yêu cầu lập phương án đảm bảo cung cấp điện trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh và tổ chức diễn tập tại địa điểm tổ chức lễ mít tinh, diễu hành sự kiện, lễ hội trên địa bàn quản lý.

Đặc biệt, từ 0h00 ngày 29/8/2026 đến 24h00 ngày 02/9/2026, các đơn vị không thực hiện thao tác trên lưới làm mất điện khách hàng, trừ các trường hợp xảy ra sự cố hoặc có yêu cầu đặc biệt khác.

Cắt tỉa nhánh cây để đảm bảo hành lang an toàn lưới điện.

Các Công ty Điện lực chủ động, phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh đối với các công trình điện; rà soát, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện và tuyên truyền ngăn ngừa các trường hợp vi phạm hành lang tuyến dây.

Các đơn vị này phải thực hiện đảm bảo cung cấp điện an toàn và ổn định điện cho các khu vực diễn ra các sự kiện

Trung tâm Điều độ hệ thống điện ngoài việc thực hiện các chức năng chuyên môn, phải phối hợp chặt chẽ với Công ty Lưới điện cao thế và các Công ty Điện lực để đảm bảo cấp điện ưu tiên cho các sự kiện.

Trong khi đó, các công ty trực thuộc EVNHCMC tổ chức bố trí lực lượng trực vận hành và tăng cường nhân sự trực tại các trạm trọng điểm (nếu cần thiết); chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, thiết bị để xử lý kịp thời các tình huống sự cố phát sinh trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Thực hiện chỉ đạo của EVNHCMC, hiện nay các đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án nhằm đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn, tin cậy phục vụ lễ Quốc khánh 2/9.