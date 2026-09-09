Cao thủ MMA Việt Nam đóng vai 'sát thủ mặt sẹo' phim Hộ linh tráng sĩ là ai?

(VTC News) -

Sinh năm 1989 tại Đồng Nai, Trần Quang Lộc làm quen với võ thuật từ khi còn nhỏ dưới sự chỉ dạy của cha. Karate là môn võ đầu tiên anh tập luyện, sau đó Quang Lộc tiếp tục tìm hiểu thêm các môn võ cổ truyền Việt Nam. Tuy nhiên, con đường đưa anh đến với võ thuật tổng hợp MMA lại bắt đầu từ một công việc tưởng như không liên quan: cascadeur (diễn viên đóng thế).

Võ sĩ tiên phong của MMA Việt Nam

Trước khi chính thức theo đuổi MMA, Trần Quang Lộc làm diễn viên đóng thế, thường xuyên thực hiện những pha võ thuật và hành động mạo hiểm trên phim trường. Chính trong thời gian này, anh có cơ hội gặp Johnny Trí Nguyễn. Cuộc gặp đã mở ra một hướng đi mới khi Quang Lộc được giới thiệu về MMA, loại hình võ thuật hiện đại mà anh vốn muốn tìm hiểu.

Trần Quang Lộc bén duyên với MMA nhờ việc làm cascadeur - Ảnh: FBNV

Cơ duyên ấy trở thành bước ngoặt trong nhận thức của Quang Lộc về võ thuật. Trần Quang Lộc sau đó xác định MMA là con đường để tiếp tục phát triển bản thân. Quang Lộc sau đó gắn bó với võ đường Liên Phong và được Johnny Trí Nguyễn trực tiếp huấn luyện.

Tại Võ đường Liên Phong, Quang Lộc tiếp thu những kỹ thuật đặc trưng của môn phái, trong đó nổi bật là quyền pháp nhanh và khả năng triển khai nhiều đòn liên tiếp khiến đối thủ khó chống đỡ. Những năm tháng tập luyện tại đây góp phần hình thành phong cách thi đấu của Quang Lộc, với khả năng ra đòn bằng tay, chân, di chuyển linh hoạt và tận dụng các tình huống quật ngã.

Sở hữu những cú đấm mạnh, đặc biệt là đòn móc, cùng các đòn đá gót nguy hiểm, Quang Lộc dần tạo dựng được dấu ấn riêng trên võ đài MMA.

Trần Quang Lộc và Johnny Trí Nguyễn.

Tháng 7/2016 đánh dấu một cột mốc quan trọng khi Trần Quang Lộc trở thành võ sĩ Việt Nam đầu tiên tham dự một giải MMA nghiệp dư ở nước ngoài. Anh góp mặt tại Warriors For Charity ở Malaysia và thi đấu ở hạng lông.

Thành tích tại Malaysia giúp Quang Lộc có thêm động lực hướng đến con đường chuyên nghiệp. Năm 2019, Quang Lộc gây tiếng vang khi đánh bại võ sĩ Hàn Quốc Jong Heon Kim tại ONE Championship, giải đấu võ danh tiếng của châu Á. Trận đấu kết thúc chỉ sau hơn một phút. Đối thủ không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương và Quang Lộc được xử thắng. Chiến thắng vang dội của Quang Lộc ở giải đấu danh giá đã cổ vũ cho MMA Việt Nam.

Khoảnh khắc Quang Lộc giành chiến thắng ở ONE

Trong những năm tiếp theo, anh tiếp tục khẳng định vị trí của mình trên đấu trường MMA trong nước. Bước ngoặt lớn tiếp theo đến vào năm 2022, khi Quang Lộc tham dự LION Championship ở hạng cân 70 kg. Anh tiến vào trận chung kết và tạo dấu ấn mạnh ở bán kết khi hạ Nghiêm Tùng Lâm bằng knockout chỉ sau khoảng 30 giây.

Nhà vô địch MMA Việt Nam

Ngày 26/11/2022, Quang Lộc bước vào trận chung kết và đối đầu Kamil Nguyễn Văn. Đối mặt với bộ kĩ năng đã được nâng cấp của Kamil, Quang Lộc đã gặp nhiều khó khăn trước khả năng đánh đứng đôi công của tay đấm mang hai dòng máu Việt Nam - Ba Lan.

Dù vậy, bản lĩnh của võ sĩ MMA đầu tiên của Việt Nam vẫn được Quang Lộc thể hiện một cách xuất sắc. Anh duy trì cách biệt điểm số và tận dụng tối đa từng cơ hội để giành chiến thắng tính điểm đồng thuận 50-45, 48-46, 48-47, giành chức vô địch hạng cân 70kg.

Sau khi giành đai, Quang Lộc chạy đến trước mặt Johnny Trí Nguyễn, quỳ gối và trao chiếc đai vô địch cho người thầy. Hành động này thể hiện mối quan hệ đặc biệt giữa hai thầy trò, đồng thời cho thấy vai trò của Johnny Trí Nguyễn trong hành trình phát triển sự nghiệp của Quang Lộc.

Chức vô địch đưa Quang Lộc trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý nhất của LION Championship mùa giải 2023. Ngay ở trận đấu đầu tiên của mùa giải, anh phải đối mặt với một đối thủ gây nhiều chú ý là võ sĩ Trung Quốc Lý Tiểu Long, người có tên trùng với huyền thoại võ thuật Trung Quốc.

Trần Quang Lộc take-out Lý Tiểu Long

Lý Tiểu Long khi đó 22 tuổi và thuộc CLB Boxing Quanyonghui ở Hoài An, Giang Tô, Trung Quốc. Võ sĩ này được giới thiệu sở hữu thành tích thi đấu đáng chú ý tại nhiều giải đấu ở Thái Lan, Trung Quốc và quốc tế.

Ngày 1/4/2023, Trần Quang Lộc và Lý Tiểu Long đối đầu tại LION Championship. Võ sĩ Việt Nam nhập cuộc chủ động, tung một cú đá mạnh trúng mặt đối thủ trước khi sử dụng các đòn khóa, siết và quật ngã. Khi hiệp một còn 1 phút 25 giây, trọng tài can thiệp và tuyên bố Quang Lộc giành chiến thắng bằng knockout kỹ thuật.

Trần Quang Lộc đánh bại đối thủ bằng knock-out

Đáng chú ý, sau trận đấu, Johnny Trí Nguyễn trực tiếp chạy vào lồng bát giác để ôm người học trò. Chiến thắng của Quang Lộc có đóng góp lớn từ chiến thuật của người thầy. Khả năng nghiên cứu đối thủ và lựa chọn phương án quật ngã đã giúp Quang Lộc kết thúc trận đấu sớm hơn dự kiến.

Khoảnh khắc của 2 thầy trò Quang Lộc và Johnny Trí Nguyễn

Tháng 6/2023, Quang Lộc bảo vệ đai vô địch trước Kamil Nguyễn Văn. Trần Quang Lộc và Kamil nhập cuộc quyết liệt do từng nhiều lần đối đầu. Quang Lộc chủ yếu sử dụng đòn tay, trong khi Kamil tập trung vào lowkick. Sang hiệp hai, Kamil áp sát và tìm cách quật ngã nhưng Quang Lộc thoát hiểm, sau đó chuyển sang sử dụng đòn chân hiệu quả. Ở hai hiệp tiếp theo, Quang Lộc phát huy các cú đạp ngang, tống trước để kiểm soát khoảng cách. Hiệp cuối, anh tiếp tục duy trì lợi thế điểm số, hóa giải những nỗ lực quật ngã của Kamil và giành chiến thắng chung cuộc bằng tính điểm.

Trần Quang Lộc có 11 năm bất bại

Tuy nhiên, sau thành công này, Trần Quang Lộc quyết định giải nghệ ở tuổi 34. Quyết định của anh để lại nhiều tiếc nuối đối với người hâm mộ võ thuật, bởi Quang Lộc đang là một trong những võ sĩ MMA nổi bật của Việt Nam. Tuy nhiên thời điểm đó, Quang Lộc tiết lộ do cơ thể đã không thể phục hồi nhanh sau những chấn thương nên anh đã giải nghệ. Dù vẫn còn nhiều khát vọng, mong muốn với MMA nhưng rốt cuộc anh đã từ giã sàn đấu. Trong clip tri ân Quang Lộc của võ đường Liên Phong, thống kê về việc anh bất bại 11 năm đã được đưa ra.

Trần Quang Lộc trong phim “Hộ linh tráng sĩ”

Sau khi khép lại sự nghiệp thi đấu, Quang Lộc tiếp tục xuất hiện trong lĩnh vực điện ảnh, nơi anh từng bắt đầu với công việc cascadeur. Năm 2026, anh gây chú ý khi góp mặt trong bộ phim “Hộ linh tráng sĩ”, tác phẩm điện ảnh huyền sử về vua Đinh Tiên Hoàng có sự tham gia của Johnny Trí Nguyễn.

Trong phim, Quang Lộc đảm nhận vai sát thủ. Sau nhiều năm, Quang Lộc từ một cascadeur thực hiện những pha hành động trên phim trường, đến một võ sĩ MMA từng bước vươn lên giành chức vô địch, rồi trở lại với điện ảnh bằng 1 vai diễn võ thuật. Dù sự nghiệp có thay đổi, anh vẫn sát cánh bên sư phụ của mình, Johnny Trí Nguyễn.