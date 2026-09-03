Cảnh sát cắt chuồng cọp cứu 2 người mắc kẹt trong ngôi nhà cháy ở Hà Nội

(VTC News) -

Rạng sáng 3/9, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TP Hà Nội kịp thời dập tắt đám cháy tại nhà dân trên địa bàn phường Phú Lương, giải cứu 2 người mắc kẹt.

Khoảng 2h13 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy tại khu đấu giá Phú Lương (phường Phú Lương). Trung tâm khẩn trương điều động 4 xe chữa cháy của các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 4 và 15, cùng 24 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Đám cháy khởi nguồn tại tầng 1 của ngôi nhà 6 tầng 1 tum, bên trong có 2 người mắc kẹt tại tầng 2.

Cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt ra khỏi đám cháy.

Đội CC&CNCH khu vực số 4 phối hợp cùng Đội CC&CNCH khu vực số 15 triển khai thang và sử dụng thiết bị chuyên dụng phá dỡ chuồng cọp tại khu vực tầng 2 của ngôi nhà để cứu người bị nạn đồng thời tổ chức chữa cháy.

Đến 2h27, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đưa 2 người mắc kẹt ra bên ngoài tại vị trí an toàn, tình trạng thái sức khỏe bình thường.

Đám cháy không gây thiệt hại về người, không để cháy lan sang các nhà bên cạnh và các tầng phía trên.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Cơ quan công an khuyến cáo, khi xảy ra cháy, nổ, sự cố, người dân cần nhanh chóng tổ chức các biện pháp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ban đầu, đồng thời thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH theo số điện thoại 114, app Báo cháy 114.