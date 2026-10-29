Cảnh báo chiêu trò lừa đảo kiểu mới qua livestream 'khui ngọc trai, cào vé số'

(VTC News) -

Tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 29/10, Thượng tá Hồ Thọ Hải, Phó Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP.HCM, chỉ rõ phương thức, thủ đoạn lừa đảo thông qua các buổi livestream biến tướng như khui ngọc trai, cào vé số và trò chơi có thưởng.

Theo Thượng tá Hồ Thọ Hải, đây là sự biến tướng từ những phương thức, thủ đoạn lừa đảo đã xuất hiện trước đây. Thay vì chỉ yêu cầu người dân thực hiện nhiệm vụ như chạy đơn hàng, các đối tượng kết hợp hoạt động livestream, kinh doanh và trò chơi có thưởng để dẫn dụ người tham gia.

Theo đại diện PA05, các đối tượng lợi dụng tâm lý ham lợi nhuận, tò mò của người dân, đặc biệt là những người thiếu hiểu biết về các hoạt động này, để tiếp cận nạn nhân.

Thượng tá Hồ Thọ Hải, Phó Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP.HCM thông tin tại họp báo.

Chúng xây dựng kịch bản nhằm tăng tương tác cho các buổi livestream, tạo ra nhiều lượt tương tác giả và những bình luận khiến người xem tưởng rằng hoạt động rút thăm trúng thưởng, khui ngọc trai hoặc các trò chơi tương tự đang diễn ra sôi động, có nhiều người tham gia và thu được lợi nhuận cao.

Những hoạt động này thực chất có thể chỉ là kịch bản do các đối tượng tạo ra nhằm đánh vào tâm lý đám đông, kích thích sự tò mò và lòng tham của người xem.

Sau khi thu hút được người tham gia, các đối tượng tiếp tục dụ họ bỏ tiền bằng những lời quảng cáo hấp dẫn. Chẳng hạn, với hình thức khui ngọc trai, chúng cam kết thu mua lại với giá cao, đồng thời chia thành các gói tham gia có giá trị nhỏ để người chơi có cảm giác chỉ cần bỏ ra ít vốn là có thể thu về lợi nhuận lớn, trong khi rủi ro thấp.

Tuy nhiên, khi tiếp tục tham gia, người chơi bị dẫn dụ vào những gói có giá trị ngày càng lớn và phải bỏ ra số tiền ngày càng nhiều. Các trò chơi trúng thưởng, rút thăm may mắn cũng được tổ chức theo cách tương tự.

Sau khi chiếm đoạt được một lượng tài sản lớn của nạn nhân, các đối tượng tiếp tục dựng lên những kịch bản khác nhau nhằm ngăn người chơi rút tiền hoặc lấy lại tài sản.

Cụ thể, chúng yêu cầu nạn nhân đóng thêm phí, lệ phí, thuế hoặc thực hiện những nghĩa vụ tài chính khác. Khi nạn nhân không còn khả năng đóng tiền, các đối tượng có thể tiếp tục chiếm đoạt toàn bộ số tiền người chơi đã bỏ ra.

Trước phương thức, thủ đoạn này, Thượng tá Hồ Thọ Hải khuyến cáo người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo về các hình thức lừa đảo trên không gian mạng để chủ động phòng ngừa.

Người dân tuyệt đối không chuyển tiền theo những yêu cầu bất thường, không rõ ràng hoặc không thể kiểm chứng; không cung cấp mã OTP, không tiếp tục chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng với lý do đóng thuế, phí, lệ phí hoặc giải tỏa tài khoản.

Khi bị lừa đảo hoặc phát hiện dấu hiệu tội phạm, người dân cần chủ động trình báo, tố giác với cơ quan chức năng. Theo đại diện PA05, việc tố giác không phải là điều đáng xấu hổ mà là hành động cần thiết để giúp cơ quan chức năng phát hiện, đấu tranh với tội phạm, đồng thời cảnh báo những người khác tránh mắc bẫy tương tự.

Ngoài ra, người dân nên sử dụng chức năng báo cáo của các nền tảng mạng xã hội đối với những buổi livestream có dấu hiệu lừa đảo, biến tướng thành hoạt động cờ bạc hoặc có nội dung phản cảm, vi phạm quy định. Khi có nhiều người cùng báo cáo, nền tảng có thể ghi nhận và xem xét xử lý buổi livestream hoặc video có dấu hiệu vi phạm.