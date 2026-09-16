Căng dây vượt 3 cầu tràn, đưa người phụ nữ đi cấp cứu trong đêm

(VTC News) -

Ngày 16/9, theo thông tin từ Công an xã Tam Thái (Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng vừa hỗ trợ một phụ nữ trên địa bàn vượt khu vực nước ngập sâu để đến cơ sở y tế cấp cứu.

Lực lượng xã Tam Thái hỗ trợ người dân vượt lũ

Khoảng 19h ngày 15/9, Công an xã Tam Thái nhận được tin báo từ gia đình chị V.T.S. (38 tuổi, trú bản Phồng) về việc chị đau bụng dữ dội, nghi đau ruột thừa, cần được đưa đến cơ sở y tế sớm.

Thời điểm này, mưa lớn kéo dài khiến nước tại các khe, suối dâng cao. Ba cầu tràn trên tỉnh lộ 541B bị ngập sâu, nước chảy xiết. Bảy bản với 631 hộ, hơn 3.000 nhân khẩu cùng 2 trường học bị chia cắt.

Ngay sau khi nhận thông tin, Công an xã Tam Thái phối hợp Ban Chỉ huy quân sự xã, lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở triển khai phương án đưa chị S. đi cấp cứu.

Đến khoảng 21h20, các lực lượng căng dây, hỗ trợ chị S. lần lượt vượt qua 3 cầu tràn ngập sâu. Sau đó, người phụ nữ được đưa đến Trung tâm Y tế Tương Dương.

Chị V.T.S được các chiến sĩ cõng vượt qua dòng nước lũ để đưa đi cấp cứu

Không chỉ xã Tam Thái, mưa lớn cũng gây ngập tại một số địa phương khác ở Nghệ An. Tối 15/9, tại xã Quỳnh Văn, nước tràn vào nhà một số hộ dân ở vùng thấp trũng. Chính quyền huy động lực lượng công an, quân sự hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc, di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Tại xã Nghĩa Lộc, cầu Đông Phú trên tuyến ĐH387 nối quốc lộ 48 bị ngập. Nhiều tuyến đường liên thôn, cầu, đập tràn và khu vực thấp trũng cũng ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại.

Lực lượng chức năng các địa phương đang túc trực tại những điểm xung yếu, đồng thời khuyến cáo người dân không đi qua ngầm, tràn, cầu tạm và khu vực nước chảy xiết; chủ động di chuyển người, tài sản khỏi nơi có nguy cơ ngập lụt, sạt lở.